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Новости Война
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Уничтожены две крылатые ракеты типа "Х", выпущенные вражеским истребителем по Одесчине, - ОВА

ракета

Ночью, 8 мая, подразделениями воздушного командования "Південь" были обнаружены и уничтожены две крылатые ракеты типа "Х", выпущенные вражеским истребителем по направлению к Черному морю по Одесчине.

Об этом сообщил в телеграм-канале спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Уничтожаем врага и его замыслы! Слава Украине!", - добавляет он.

Читайте: В Приднестровье оккупанты привели войска в полную боевую готовность, - Генштаб

армия РФ (19674) крылатые ракеты (889) Одесская область (3638) ракеты (3615) уничтожение (7249)


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Кожен вбитий росіянин - це маленький крок до Перемоги людей над рашистами .
Слава Героям ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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08.05.2022 09:09 Ответить
На острові Зміїний силами МТС Збройних Сил України в Одеській області успішно проведена весняна польова кампанія - «засіяли» «переорали» і «удобрили» На черзі - поля ПМР у Ковбасній (якщо «напросяться»)
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08.05.2022 09:18 Ответить
русофобствуете? так держать
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08.05.2022 09:23 Ответить
жаль не удалось их аэропланы и караблики закидат асфальтом.. и Пианино плохо работает по дальним целям... ну ничего, после войны вопросы Народ задаст. всем удачи, оркам лютой смерти!! людям Добра!!
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08.05.2022 09:20 Ответить
Сьогодні десять штук їх запустили по Одесі.

Мрію дожити до того дня, коли тисячу ракет запустять по московськім болотам.
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08.05.2022 09:28 Ответить
Нашу ракетну програму зарубав найвеличніший нікчема.
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08.05.2022 09:31 Ответить
А скількі ракет було збудовано при найвеличнішому? Я до того веду - може почнемо їх застосовувати? Навіщо сховали? І головна головоломка - при кому ж збудували Нєптуни?...
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08.05.2022 15:13 Ответить
 
 