Уничтожены две крылатые ракеты типа "Х", выпущенные вражеским истребителем по Одесчине, - ОВА
Ночью, 8 мая, подразделениями воздушного командования "Південь" были обнаружены и уничтожены две крылатые ракеты типа "Х", выпущенные вражеским истребителем по направлению к Черному морю по Одесчине.
Об этом сообщил в телеграм-канале спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.
"Уничтожаем врага и его замыслы! Слава Украине!", - добавляет он.
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Слава Героям ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Мрію дожити до того дня, коли тисячу ракет запустять по московськім болотам.