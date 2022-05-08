Уничтожены две крылатые ракеты типа "Х", выпущенные вражеским истребителем по Одесчине, - ОВА

Ночью, 8 мая, подразделениями воздушного командования "Південь" были обнаружены и уничтожены две крылатые ракеты типа "Х", выпущенные вражеским истребителем по направлению к Черному морю по Одесчине.

Об этом сообщил в телеграм-канале спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Уничтожаем врага и его замыслы! Слава Украине!", - добавляет он.

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