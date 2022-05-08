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Новости Война
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ВСУ возле Змеиного уничтожили из "Байрактаров" три десантных катера оккупантов и зенитный комплекс

зміїний,острів

Украинские военные из "Байрактаров" уничтожили три десантных катера оккупантов, которые оккупанты разместили возле временно захваченного острова Змеиный. Ликвидировано 46 оккупантов.

Об этом сообщает оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ.

В командовании сообщили, что защитники Украины уничтожили десантный катер типа "Серна" и зенитно-ракетный комплекс "Тор", а также два десантно-штурмовых катера типа "Раптор". Еще один "Раптор" был существенно поврежден.

В результате попаданий уничтожены 46 российских оккупантов.

Всего же за минувшие сутки, 7 мая, бойцы ОК "Південь" уничтожили 80 российских военных и 10 единиц их техники, в том числе над Одесской областью сбили беспилотник-разведчик "Форпост". Кроме того, в Херсонской области уничтожили состав боеприпасов оккупантов.

Смотрите: Украинские самолеты наносят огневой удар по позициям российских оккупантов на острове Змеиный. ВИДЕО

Змеиный (180)


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Топ комментарии
+38
Одеса
. Сержант, перекладач і полонений "москаль".
- Cпитай москаля, де розташована їхня частина.
- Руководитель спрашивает вас, где расположена ваша часть.
- Я не скажу!
- Москаль відповів, що не скаже.
- То скажи, що зараз ми його катуватимемо.
- Руководитель говорит, что сейчас вас будут пытать.
- Я все равно не скажу!
- Москаль каже, що все одно мовчатиме.
- То клич хлопців із жаровенькою й цвяшками. [...]
- А что это они внесли?
- Это жаровня. Сечас в ней раскалят гвозди и загонят их вам под ногти.
- Нет, нет! Скажите вашему начальнику, что я все расскажу!
- Що там москаль белькоче?

- Каже, що москалі тортур не бояться.
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08.05.2022 09:39 Ответить
+32
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08.05.2022 09:26 Ответить
+27
А чого ж твій "фейк" мовчав коли наші літаки і безпілотники молотили по острову? Там же після того і склади *********** рознесли наші Су-27 Де ж ваші "анало-говнєтні" ППО були?
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08.05.2022 09:24 Ответить
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08.05.2022 09:17 Ответить
Турки позавчера выкладывали видео ползущего малым ходом в Севас Макарова.
Два открытых очага горения сзади палубной надстройки.
Никаких попыток тушения и экипажа на палубе.
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08.05.2022 10:04 Ответить
А чого ж твій "фейк" мовчав коли наші літаки і безпілотники молотили по острову? Там же після того і склади *********** рознесли наші Су-27 Де ж ваші "анало-говнєтні" ППО були?
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08.05.2022 09:24 Ответить
Ідеально, звичайно, було би потопити, але... та навіть ушкодження, з якими він залишився на плаву, але ще довго не зможе сам ходити та стріляти - то вже щось.
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08.05.2022 09:25 Ответить
"Машинное отделение размещено в кормовой части судна, согласно информации производителя, оно укомплектовано двумя https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A1%D0%A8%D0%90 американскими https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C рядными https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_6-%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C 6-цилиндровыми https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D1%83%D0%B2 турбодизелями https://ru.wikipedia.org/wiki/Caterpillar «Caterpillar» C18 ACERT E-rating (1150 л. с. при 2300 об/мин, рабочим объёмом 18,1 литра, конфигурация блока цилиндров - L6), далее идёт механизм сцепления, так называемая муфта, за муфтой сцепления следует валолиния на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 англйские водомётные движители https://ru.wikipedia.org/wiki/Rolls-Royce_plc «Rolls-Royce» Kamewa 36A3 HS, особенностью этих водомётных движителей является возможность работы при частичном заполнении канала водовода, что даёт возможность маневрирования при больших кренах корпуса судна, объём этого водовода составляет 170 литров, согласно спецификации производителяhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_03160#cite_note-7 [7] ." (С) Думаєте, відновлять? Там, хіба що, корпус свій рідний, ну й кулемет.
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08.05.2022 10:25 Ответить
Що прикольніше усього при ремонті катерпілларів - усі різьби дюймові. Якщо загубилась бодай одна гаєчка, треба її десь узяти))) а на складі - зась! Якщо усе інше обладнання на звичайних метрічних різьбах, то біда))) Мав одного разу такий гембель, півдня гайку шукали.
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08.05.2022 21:08 Ответить
Судя по вчерашним усиленным обстрелам всей Украины макарке всё таки пришёл кирдык.
Не знаю по какой причине эту тему замалчивают.
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08.05.2022 09:26 Ответить
Конечно фейк. Весь мир-фейк. И вся вселенная.
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08.05.2022 09:27 Ответить
Говорилось о возможном попадании по фрегату.Данная информация и не опровергнута
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08.05.2022 09:28 Ответить
А кто-то говорил об его уничтожении официально? Одни пересказы депутата Гончаренко. Такой себе источник.
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08.05.2022 09:31 Ответить
и папка твой фейк, бо то сосед постарался
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08.05.2022 09:35 Ответить
Типичное руснявое чмо
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08.05.2022 09:42 Ответить
Зміїний-наздоганяй Чорнобаївку...
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08.05.2022 09:19 Ответить
підводний флот кацапії поповнився. радіємо за кацапів
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08.05.2022 09:24 Ответить
е відео нібито наші призраки там хорошо пролетіли !!!!!
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08.05.2022 09:24 Ответить
вот ссылочка
https://twitter.com/UAWeapons/status/1523027490230444035
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08.05.2022 09:27 Ответить
Одеса
. Сержант, перекладач і полонений "москаль".
- Cпитай москаля, де розташована їхня частина.
- Руководитель спрашивает вас, где расположена ваша часть.
- Я не скажу!
- Москаль відповів, що не скаже.
- То скажи, що зараз ми його катуватимемо.
- Руководитель говорит, что сейчас вас будут пытать.
- Я все равно не скажу!
- Москаль каже, що все одно мовчатиме.
- То клич хлопців із жаровенькою й цвяшками. [...]
- А что это они внесли?
- Это жаровня. Сечас в ней раскалят гвозди и загонят их вам под ногти.
- Нет, нет! Скажите вашему начальнику, что я все расскажу!
- Що там москаль белькоче?

- Каже, що москалі тортур не бояться.
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08.05.2022 09:39 Ответить
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08.05.2022 09:26 Ответить
и одна "Звизда смерти"...
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08.05.2022 09:36 Ответить
Словник неологізмів:

«Заукраїниться» - полізти «побикувать» на сусіда і неочікувано отримать по морді!

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08.05.2022 09:53 Ответить
Хороший кокс там подъезжает..
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08.05.2022 09:46 Ответить
По отвратительности рожи этот урод конашенков занимает 3-е место в мире...
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08.05.2022 10:01 Ответить
treba cjomu klounu podkinutj myslj o sbityx 7 marsoxodax naty, - tuponarazziji nužon svežak v ee odurmanivaniji.
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08.05.2022 13:13 Ответить
Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю
Чому москалі як собаки ті лають?
Чому же ти Боже їм мозок не дав?
А може в дитинстві він з дуба упав?
А поки падлюка, смердить, скаженіє
Бо іншого курва - робити не вміє!
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08.05.2022 09:32 Ответить
МОЛОДЦЫ.
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08.05.2022 09:33 Ответить
Щоб лани широкополі,
І Дніпро, і кручі,
Стали вам поперек горла,
Москалі є:::учі!
Щоб ви салом отруїлись,
В Дніпрі потонули!
Та дорогу в Україну
Навіки забули!
У нас люди працьовиті,
Чорнозем родючий,
А ви ледарі й п'яниці
Пацюки смердючі!
Нам від вашого народу
Не треба нічого!
Краще йдіть собі лікуйте
Ірода дурного.
Геть із нашої домівки!
Ми-навіки Вільні!
Тут Московії не буде! Слава Україні !!!!
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08.05.2022 09:35 Ответить
Эти два раптора - те, что были на видео пару дней назад, так?
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08.05.2022 09:39 Ответить
Судячи з усього, це вже інші Раптори.
Ті два були додані в статистику раніше.
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08.05.2022 09:53 Ответить
Героям слава!!!
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08.05.2022 09:44 Ответить
Украина воюет и за свободу народа России
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08.05.2022 09:45 Ответить
Слово свобода їм невідоме. Вони не знають що з нею робити.
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08.05.2022 09:51 Ответить
Їм свобода поки що не потрібна. Тому, не треба за них воювати. Тільки за Україну і її населення включно з нацменшинами. Але не за лугандонів, які лягали під українські танки навесні 2014-го і не за тих, хто зараз є на боці так званих лднр
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08.05.2022 09:57 Ответить
Байден недавно сказав приблизно таке: "Ми не маємо бажання змінювать владний режим в Росії на демократію та прибирать Путіна Марна справа... Навіть якщо прийде "супердемократ" то росіяни його самі уб"ють і знову приведуть до влади "путіна"...
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08.05.2022 10:00 Ответить
Они до них не доходят. Так что точнее она каждый день отдает энергоресурсов на мелиард евро. Пока всех устраивает.
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08.05.2022 10:06 Ответить
може зміїний стане ще однією чорнобаївкою
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08.05.2022 09:51 Ответить
Ішов москаль по приліску,
Шукав собі пригоду,
Світило з неба сонечко -
Прєкрасная паґода!
Аж раптом їбануло
І здригнулася земля,
Болванка прилетіла
В молодого москаля.

І москаля нема,
Немає москаля,
Немає ***** вопше,
Сама сира земля,
Працює артилерія,
Їбашать пацани
Одним кацапом менше,
А вторий насрав в штани...
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08.05.2022 09:56 Ответить
Зміїний - то є не просто кусок скелі в морі. То є дуже важливий стратегічний рубіж. І завдання в кацапні за будь-яку ціну встановити там ППО - яскраве тому підтвердження
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08.05.2022 10:02 Ответить
можемо повторить !!
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08.05.2022 10:58 Ответить
 
 