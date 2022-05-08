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Новости Война
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Ни одно зло не укроется в бункере от ответственности. Наши военные победят и снова будет мир, - Зеленский

зсу,воїн,захисник,піхота

Украинцы все преодолеют, а от зла не останется камня на камне.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в обращении по случаю Дня памяти и примирения, сообщает Цензор.НЕТ.

Он напоминает, что сегодня мы отмечаем подвиг украинского народа и его вклад в победу антигитлеровской коалиции.

"Взрывы, выстрелы, окопы, ранения, голод, бомбардировки, блокады, массовые расстрелы, карательные операции, оккупация, концлагеря, газовые камеры, желтые звезды, гетто, Бабий Яр, Хатынь, плен, принудительные работы. Они погибли за то, чтобы каждый из нас знал, что означают эти понятия из книг, а на собственном опыте. Но случилось иначе. Это несправедливо перед ними всеми. Но правда победит. И мы все преодолеем!", - говорится в обращении главы государства.

По словам Зеленского, доказательство этому называется "Вервольф". Это прежняя ставка и бункер Гитлера возле Винницы. И все, что от нее осталось – несколько камней. Руины. Развалины того, кто считал себя великим и непобедимым.

"Это указатель всем нам и будущим поколениям. То, за что сражались наши предки. И доказали: ни одно зло не уйдет от ответственности. Не сможет укрыться в бункере. От него не остается камня на камне. Так что мы все преодолеем. И мы знаем это точно, потому что наши военные и все наши люди – потомки тех, кто преодолел нацизм. Так что победят снова", - добавляет президент.

Смотрите: ВСУ – первая армия мира. Победили нацизм – победим и рашизм! - Залужный. ВИДЕО

"И снова будет мир. Наконец-то снова! Мы преодолеем зиму, которая началась 24 февраля, длится 8 мая, но точно кончится и ее растопит украинское солнце! И мы встретим наш рассвет всей страной. И родные и любимые, друзья и близкие будут рядом снова! Наконец-то снова! И над временно оккупированными городами и селами наш флаг будет развеваться снова. Наконец-то снова! И мы соберемся вместе. И будет мир! Наконец-то снова! И больше никаких черно-белых снов, а только сине-желтая мечта. Наконец-то снова! За это сражались наши предки", - резюмирует Зеленский.

армия РФ (19674) День Победы (1231) Зеленский Владимир (20867) победа (591) День памяти и примирения (64)


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Топ комментарии
+21
Зрадники, які віддали південь, теж не сховаються.
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08.05.2022 09:47 Ответить
+13
Сказав інший бункерний, заховавшись за спини наших військових і заховавши біля себе дермаків, подоляків,татарових,абдристовичів і весь "95-й підводний гавномьот".
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08.05.2022 10:08 Ответить
+13
А ПОЧЕМУ ЭТИ У...БКИ НЕ В ВСУ?
Один страдает на энурез, а второй страдает на диарею.
Нажрали рыла - скоро в экран не поместяться, мрази.
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08.05.2022 10:15 Ответить
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Зрадники, які віддали південь, теж не сховаються.
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08.05.2022 09:47 Ответить
Кожен вбитий росіянин - це маленький крок до Перемоги людей над рашистами .
Слава Героям ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 )) Горять у пеклі москалі
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08.05.2022 09:52 Ответить
Побачимо...Далі буде....
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08.05.2022 09:53 Ответить
Эта падаль никак не заметит, что воюет народ Украины!!! Писарь... что с него взять. Правда, тексты читает хорошо.
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08.05.2022 09:57 Ответить
Якщо ти не здаси опше всю Україну.
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08.05.2022 10:02 Ответить
Сам текст гарний і прочитаний непогано. І це добре! Але Зєлю це не врятує після перемоги від ряду конкретних запитань.
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08.05.2022 10:04 Ответить
Сказав інший бункерний, заховавшись за спини наших військових і заховавши біля себе дермаків, подоляків,татарових,абдристовичів і весь "95-й підводний гавномьот".
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08.05.2022 10:08 Ответить
ЕДИНСТВЕННЫЙ СЛУЧАЙ когда я СОГЛАСЕН с Вавой.
Предатели, казнокрады, те кто разминировал Чонгар, отводил наши войска, не выполнял оборонный заказ, прекратил ракетные программы и т.д. - это такое же зло, как ми те, кто начал войну с Украиной в 2014 году. И они, и те, и эти, не спрячутся от наказания ни в одном бункере.
К слову, народ в курсе о книжке с цитатами Зеленского? Её к издательству готовят, и готовят те писаки, что работали на медведчука, януковича и прочюю подобную им мразь. Совпадение?
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08.05.2022 10:10 Ответить
А ПОЧЕМУ ЭТИ У...БКИ НЕ В ВСУ?
Один страдает на энурез, а второй страдает на диарею.
Нажрали рыла - скоро в экран не поместяться, мрази.
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08.05.2022 10:15 Ответить
Вообще-то все подохнут и ублюдки из Криворожского квартала9 отличались всегда и сейчас полным отсутствием принципов и совести.
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08.05.2022 10:18 Ответить
Пропаганда, клоунада,цирк.
Ежедневно орёт в телевизоре -денег
на восстановление дайте.Причем
о деньгах руцких он не переживает.
Ему любые дай.
Надеюсь АЗОВ не простит ему предательство.
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08.05.2022 10:16 Ответить
В метро теж.
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08.05.2022 10:18 Ответить
Зеля в образе замполита
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08.05.2022 10:20 Ответить
гарна промова, гарна

як завжди

але є багато питань

Чому не готувались до війни належним чином?
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08.05.2022 11:26 Ответить
квартальна криса теж має відповісти за протягнення під час війни антинародних законів,які ледь стримує Тимошенко. Ця мразота гірше пуйла. Той вбиває чужих,а ці тварі тупі,ненажерливі,своїх!!
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08.05.2022 11:27 Ответить
Жодна тварюка із зеленого гнійника не сховається в бункері чи закордоном від народного суду за знищення України і підриву її обороноздатності у період з травня 2019-го.
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08.05.2022 11:58 Ответить
разом зі свинарчуками і Мародером.
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08.05.2022 12:30 Ответить
Надеюсь свой бункер он тоже в список внес.
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08.05.2022 13:58 Ответить
Можливо порао головнокомандувачу вилізти з телевізора і зайнятись роботою ( російське майно в Україні не конфісковано, відсутність ГСМ поставки гуманітарки та військової техніки участь добровольців іноземців у війні. евакуація людей та мат ціностей з прифронтових зон прийняття адекватних законів і т д)
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08.05.2022 14:43 Ответить
 
 