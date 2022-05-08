Ни одно зло не укроется в бункере от ответственности. Наши военные победят и снова будет мир, - Зеленский

Украинцы все преодолеют, а от зла не останется камня на камне.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в обращении по случаю Дня памяти и примирения, сообщает Цензор.НЕТ.

Он напоминает, что сегодня мы отмечаем подвиг украинского народа и его вклад в победу антигитлеровской коалиции.

"Взрывы, выстрелы, окопы, ранения, голод, бомбардировки, блокады, массовые расстрелы, карательные операции, оккупация, концлагеря, газовые камеры, желтые звезды, гетто, Бабий Яр, Хатынь, плен, принудительные работы. Они погибли за то, чтобы каждый из нас знал, что означают эти понятия из книг, а на собственном опыте. Но случилось иначе. Это несправедливо перед ними всеми. Но правда победит. И мы все преодолеем!", - говорится в обращении главы государства.

По словам Зеленского, доказательство этому называется "Вервольф". Это прежняя ставка и бункер Гитлера возле Винницы. И все, что от нее осталось – несколько камней. Руины. Развалины того, кто считал себя великим и непобедимым.

"Это указатель всем нам и будущим поколениям. То, за что сражались наши предки. И доказали: ни одно зло не уйдет от ответственности. Не сможет укрыться в бункере. От него не остается камня на камне. Так что мы все преодолеем. И мы знаем это точно, потому что наши военные и все наши люди – потомки тех, кто преодолел нацизм. Так что победят снова", - добавляет президент.

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"И снова будет мир. Наконец-то снова! Мы преодолеем зиму, которая началась 24 февраля, длится 8 мая, но точно кончится и ее растопит украинское солнце! И мы встретим наш рассвет всей страной. И родные и любимые, друзья и близкие будут рядом снова! Наконец-то снова! И над временно оккупированными городами и селами наш флаг будет развеваться снова. Наконец-то снова! И мы соберемся вместе. И будет мир! Наконец-то снова! И больше никаких черно-белых снов, а только сине-желтая мечта. Наконец-то снова! За это сражались наши предки", - резюмирует Зеленский.