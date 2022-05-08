11 человек под завалами. Еще в одном селе орки обстреляли дом, в подвале которого прятались мирные, - Гайдай
Рашисты продолжают готовить по гражданской инфраструктуре и мирным местным жителям. Люди находятся под завалами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"Ночью с 7 на 8 мая российские военные обстреляли село Шипилово (недалеко от Белогоровки). В результате этого был разрушен двухэтажный дом, под завалами которого оказались предварительно 11 человек", - говорится в сообщении.
Сергей Гайдай отмечает, что спасатели пытаются прорваться в село, но обстрелы продолжаются до сих пор.
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Чайка Київ
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