11 человек под завалами. Еще в одном селе орки обстреляли дом, в подвале которого прятались мирные, - Гайдай

Рашисты продолжают готовить по гражданской инфраструктуре и мирным местным жителям. Люди находятся под завалами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Ночью с 7 на 8 мая российские военные обстреляли село Шипилово (недалеко от Белогоровки). В результате этого был разрушен двухэтажный дом, под завалами которого оказались предварительно 11 человек", - говорится в сообщении.

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Сергей Гайдай отмечает, что спасатели пытаются прорваться в село, но обстрелы продолжаются до сих пор.