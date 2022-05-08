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11 человек под завалами. Еще в одном селе орки обстреляли дом, в подвале которого прятались мирные, - Гайдай

луганщина

Рашисты продолжают готовить по гражданской инфраструктуре и мирным местным жителям. Люди находятся под завалами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Ночью с 7 на 8 мая российские военные обстреляли село Шипилово (недалеко от Белогоровки). В результате этого был разрушен двухэтажный дом, под завалами которого оказались предварительно 11 человек", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скорее всего, от авиаудара по школе в Белогоровке погибли 60 человек, до сих пор остающихся под завалами, - Гайдай. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сергей Гайдай отмечает, что спасатели пытаются прорваться в село, но обстрелы продолжаются до сих пор.

Автор: 

обстрел (27860) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6510)


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Чи "кроти", чи телефони, чи ...
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08.05.2022 10:16 Ответить
Так тяжко зрозуміти , що підвал без запасного виходу - це не бомбосховище , а братня могила ?
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08.05.2022 10:20 Ответить
Гайдай: 'А я ж казав! Я попереджав! Я кричав-евакуюйтеся!' А тепер рятувальники мають наражати себе на смертельну небезпеку, викопуючи тих тупих ватників!
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08.05.2022 10:27 Ответить
Іпашити треба по белгородам, курськам, брянскам , хвате бути толерантничати, -кожна кацапська тварюка має відчути війну на своїй шкірі...
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08.05.2022 10:42 Ответить
Дивлюся що москальня витворяє і переконуюсь що фашизм це не про німців у 2 св
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08.05.2022 11:09 Ответить
 
 