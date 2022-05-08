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Новости Война
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Россия вынуждена отправлять в Украину старших командиров. Потери и ошибки при планировании подрывают прогресс РФ, - британская разведка

рф,окупанти

Британская разведка заявляет о проблемах российских вооруженных сил. Из-за трудностей с командованием и управлением, а также неудач на передовой РФ отправила старших командиров на поле боя, которые, вероятно, взяли лично на себя руководство операциями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

При этом, как отмечает разведка, российские командиры редко делегируют оперативные полномочия своим подчиненным, которые, в свою очередь, не приобретают жизненно важный опыт руководства.

Однако непонятно, присутствие ли этих командиров на поле боя привело к усовершенствованию или измененной оперативной концепции.

Разведка утверждает, что ошибки,  допущенные при планировании и неудачи в поддержке продолжают подрывать прогресс России.

В частности, передовое развертывание командиров подвергало их значительному риску, что привело к непропорционально высоким потерям среди российских офицеров. Это привело к тому, что силы медленно реагируют на неудачи и не могут изменить свой подход на поле боя.

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"Эти проблемы, вероятно, останутся неизменными, учитывая относительное отсутствие опыта оперативного командования у офицеров, назначенных вместо погибших", – предполагает британская разведка.

Автор: 

армия РФ (19674) Великобритания (5027) разведка (4194) россия (96184)


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Топ комментарии
+5
Ми на порозі знищення недоімперії, насправді живемо в дужі цікаві часи. Але платимо за це велику ціну. Все одно нашадки подякують нам за це.
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08.05.2022 10:39 Ответить
+4
Концлагерь путлера дохнет медленно и уверенно...
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08.05.2022 10:27 Ответить
+4
а толку? навіть гіркін каже що вся верхівка збройних сил РФ сплошна алкашня,яка не те що воювати не вмозі а навіть посцяти не може сходити, щоб не обісцятись в галіфе...так що кацапам це не допоможе
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08.05.2022 10:35 Ответить
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Концлагерь путлера дохнет медленно и уверенно...
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08.05.2022 10:27 Ответить
а толку? навіть гіркін каже що вся верхівка збройних сил РФ сплошна алкашня,яка не те що воювати не вмозі а навіть посцяти не може сходити, щоб не обісцятись в галіфе...так що кацапам це не допоможе
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08.05.2022 10:35 Ответить
"Рождьонний ползать лєтать нє можєт". Скільки дебілу зірок не начепи, він мудрішим не стане. Тим більше, що за кацапської традицією чм більше зірок, тим більший дебіл. Це ж кацапське рідне: "как одєну портупєю - всьо тупєю і тупєю". 😊
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08.05.2022 10:35 Ответить
Делегування підопічним повноважень порушує концепцію вертикалі влади. Вони не можуть змінитись не зруйнувавши себе до фундаменту.
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08.05.2022 10:37 Ответить
вони можуть направляти яких завгодно командирів, вони всеодно не вміють воювати, немає ні досвіду, ні знань, командирами їх не за те призначали.
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08.05.2022 10:38 Ответить
Ми на порозі знищення недоімперії, насправді живемо в дужі цікаві часи. Але платимо за це велику ціну. Все одно нашадки подякують нам за це.
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08.05.2022 10:39 Ответить
Британская разведка, послушайте как разговаривают орки с женами и мамами. У Геращенко целая серия есть.
Не могут быть успешными люди говорящие с женой матом.
Но это радует нас. Так держать.
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08.05.2022 10:56 Ответить
тоничку могли бы и не вспоминать между слов. и люсяндру тоже не надо вспоминать. и весь оп почти со всеми министрами.
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08.05.2022 12:24 Ответить
ну... он указал источник, так что норм... хватит в военное время гнобить своих - зто криминал, между прочим.
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08.05.2022 12:30 Ответить
Пусть отправляют паркетных командиров, они навоюют.
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08.05.2022 12:55 Ответить
 
 