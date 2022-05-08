Россия вынуждена отправлять в Украину старших командиров. Потери и ошибки при планировании подрывают прогресс РФ, - британская разведка

Британская разведка заявляет о проблемах российских вооруженных сил. Из-за трудностей с командованием и управлением, а также неудач на передовой РФ отправила старших командиров на поле боя, которые, вероятно, взяли лично на себя руководство операциями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

При этом, как отмечает разведка, российские командиры редко делегируют оперативные полномочия своим подчиненным, которые, в свою очередь, не приобретают жизненно важный опыт руководства.

Однако непонятно, присутствие ли этих командиров на поле боя привело к усовершенствованию или измененной оперативной концепции.

Разведка утверждает, что ошибки, допущенные при планировании и неудачи в поддержке продолжают подрывать прогресс России.

В частности, передовое развертывание командиров подвергало их значительному риску, что привело к непропорционально высоким потерям среди российских офицеров. Это привело к тому, что силы медленно реагируют на неудачи и не могут изменить свой подход на поле боя.

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"Эти проблемы, вероятно, останутся неизменными, учитывая относительное отсутствие опыта оперативного командования у офицеров, назначенных вместо погибших", – предполагает британская разведка.