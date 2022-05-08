Ветераны – приоритетная категория в обеспечении жильем населения, - Лапутина
Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина заявляет, что после войны ветераны будут являться приоритетной категорией в обеспечении жильем населения.
Об этом она заявила в интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, что будет дальше с жилищными программами для ветеранов, информирует Цензор.НЕТ.
"При другом развитии событий уже в этом году мы должны были реализовать мощную цель - закрыть полностью очереди для ветеранов, которые являются перемещенными лицами. Была большая победа, когда мы при поддержке руководства государства получили соответствующую субвенцию в государственном бюджете. В то же время сейчас мы понимаем, что потребность в жилье охватит гораздо более широкие круги населения Украины, чьи дома уничтожил враг", - сказала Лапутина.
В связи с чем, по ее словам, создана совместная рабочая группа с Министерством развития громад и территорий, Министерством социальной политики, Министерством финансов, которая работает над тем, как моделировать жилищную политику, чтобы после победы был эффективный механизм первоочередного предоставления жилья ветеранам.
"Должно быть справедливое распределение жилья в будущем, особенно, что касается людей, которые 8 лет стоят в очереди, особенно для тех, кто является переселенцем. С другой стороны, много гражданских осталось без жилья, также без жилья осталось много военных, которые служат сейчас. Кроме того, будут двойные статусы, когда человек был участником АТО, стал переселенцем, сейчас пошел на широкомасштабную войну, а семья вынуждена повторно переселиться. Мы все это понимаем", - добавила министр.
Лапутина подчеркнула, что по-прежнему приоритетным вопросом для власти остается обеспечение жильем всей очереди военных.
"Недавно проходил Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины, где я поднимала этот вопрос. Мы проговорили, что когда у нас будет общий план обеспечения жильем всего населения, то в нем приоритетными обязательно будут наши ветераны", - подытожила чиновник.
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треба доробити шо не добили!
Готовиться надо к войне против 140 млн человек. Даже если ее не будет, а это далеко не факт. Готовиться к худшему всегда, в любой ситуации быть готовым к самому-самому худшему.
ні - сама зелена пітушня по шашликах....
Являюсь инвалидом войны 3 группы с 2016г. Жилья нет и не предвидится. При постановке на очередь был 81. Сейчас 64(через 6 лет!). После войны буду 1118.
Аренда жилья выше, чем зарплата с пенсией. Зато я теперь знаю, кто получил жилье, мне предназначенное. Список долгий.
один навіть може тиснути на педаль, - ті двое не прuчому
с ней не надо бороться, ее надо убивать
а винувати буде порох!
А на параші, як я розумію, залишилися невдоволені.
вы пока даже не можете представить себе масштабов разрушений и количества тех, кому нужно будет где-то жить...(не улучшать свои жилищные условия, а просто - негде...от слова совсем!!!)
сколько сел и городов стерто-разрушено-разхерачено на это число... а сколько еще будет стерто - война еще не окончена... и чирикать о приоритетах можно только в одном случае - тем кто успел нахапать десятки квартир (есть рекорд у одного перца их 158 (!!!) 158 квартир - понимаете?), общежитий, домов, гостиниц, пансионатов, турбаз - придется поделиться (не навсегда...хотя бы на время приютить семьи с детьми)
все шо я хочу - ти підтримуешь мою сімью - я кидаю работу і за тебе воюю....
Слідкуйте за руками: є вже всі законодавчі і виконавчі механізми щодо "безчергового" отримання житла (як і інших видів допомоги) для означених верств населення. Але воно обкрадається з різних причин. Зараз безвідмован причина - війна. Хоча раніше були інші (не на часі, грошей немає тощо). Навіщо приймати ще одну постанову про "першочергове" (атже вкид її ротом то не просто так)? Чиновник буде мати не одну, а дві або три постанови, між якими будуть обов'язкові розбіжності. Це створює підгрунтя для легкого розкрадання коштів. Тобто це вони готуються розкрадати кошти міжнародних донорів так.
Якщо робити все правильно, то взагалі не потрібно уводити поняття "першочерговості". Це, можливо, комусь здасться сумнівним, але це так. Бо ми комуняками привчені до "черговості". От вони (чиновники) і паразитують на цьому.
Перед 24 февраля были 400 000 ветеранов, в ВСУ 80% из них вы не встретите.