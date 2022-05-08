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Новости Война
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Ветераны – приоритетная категория в обеспечении жильем населения, - Лапутина

житло

Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина заявляет, что после войны ветераны будут являться приоритетной категорией в обеспечении жильем населения.

Об этом она заявила в интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, что будет дальше с жилищными программами для ветеранов, информирует Цензор.НЕТ.

"При другом развитии событий уже в этом году мы должны были реализовать мощную цель - закрыть полностью очереди для ветеранов, которые являются перемещенными лицами. Была большая победа, когда мы при поддержке руководства государства получили соответствующую субвенцию в государственном бюджете. В то же время сейчас мы понимаем, что потребность в жилье охватит гораздо более широкие круги населения Украины, чьи дома уничтожил враг", - сказала Лапутина.

В связи с чем, по ее словам, создана совместная рабочая группа с Министерством развития громад и территорий, Министерством социальной политики, Министерством финансов, которая работает над тем, как моделировать жилищную политику, чтобы после победы был эффективный механизм первоочередного предоставления жилья ветеранам.

"Должно быть справедливое распределение жилья в будущем, особенно, что касается людей, которые 8 лет стоят в очереди, особенно для тех, кто является переселенцем. С другой стороны, много гражданских осталось без жилья, также без жилья осталось много военных, которые служат сейчас. Кроме того, будут двойные статусы, когда человек был участником АТО, стал переселенцем, сейчас пошел на широкомасштабную войну, а семья вынуждена повторно переселиться. Мы все это понимаем", - добавила министр.

Лапутина подчеркнула, что по-прежнему приоритетным вопросом для власти остается обеспечение жильем всей очереди военных.

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"Недавно проходил Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины, где я поднимала этот вопрос. Мы проговорили, что когда у нас будет общий план обеспечения жильем всего населения, то в нем приоритетными обязательно будут наши ветераны", - подытожила чиновник.

Автор: 

ветераны (1119) жилье (911) Министерство по делам ветеранов (232) Лапутина Юлия (52)


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Топ комментарии
+7
коррупция в Украине - такой же враг как и *****.
с ней не надо бороться, ее надо убивать
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08.05.2022 11:28 Ответить
+6
Звучит хорошо и правильно, но это не план на войну. Приоритет в обеспечении жильем - это рабочие предприятий (под ПВО или под землей) по производству патронов, снарядов, ракет, техники. В 4 смены с очень жесткой производительностью без перерывов. И им же платить огромные зарплаты, обещая при этом после войны не просто квартиру и пенсию, а больше, много больше. А также транспортникам, кто будет возить нужные компоненты производства из Европы. А ветераны перебьются.

Готовиться надо к войне против 140 млн человек. Даже если ее не будет, а это далеко не факт. Готовиться к худшему всегда, в любой ситуации быть готовым к самому-самому худшему.
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08.05.2022 11:07 Ответить
+6
Кому эта бредятина зебильная предназначена, кто-то верит?
Являюсь инвалидом войны 3 группы с 2016г. Жилья нет и не предвидится. При постановке на очередь был 81. Сейчас 64(через 6 лет!). После войны буду 1118.
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08.05.2022 11:15 Ответить
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Ла- путина
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08.05.2022 10:59 Ответить
Ветерани - пріоритетна категорія на доробити...
треба доробити шо не добили!
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08.05.2022 11:03 Ответить
Звучит хорошо и правильно, но это не план на войну. Приоритет в обеспечении жильем - это рабочие предприятий (под ПВО или под землей) по производству патронов, снарядов, ракет, техники. В 4 смены с очень жесткой производительностью без перерывов. И им же платить огромные зарплаты, обещая при этом после войны не просто квартиру и пенсию, а больше, много больше. А также транспортникам, кто будет возить нужные компоненты производства из Европы. А ветераны перебьются.

Готовиться надо к войне против 140 млн человек. Даже если ее не будет, а это далеко не факт. Готовиться к худшему всегда, в любой ситуации быть готовым к самому-самому худшему.
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08.05.2022 11:07 Ответить
Буде мир всіх забезпечать.
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08.05.2022 11:12 Ответить
Дуже звезло Брітанії до Борі - нам би так.
ні - сама зелена пітушня по шашликах....
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08.05.2022 11:14 Ответить
Кому эта бредятина зебильная предназначена, кто-то верит?
Являюсь инвалидом войны 3 группы с 2016г. Жилья нет и не предвидится. При постановке на очередь был 81. Сейчас 64(через 6 лет!). После войны буду 1118.
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08.05.2022 11:15 Ответить
И эти власти олигархо-клептократические ещё кукарекают, что люди с Украины уезжают.
Аренда жилья выше, чем зарплата с пенсией. Зато я теперь знаю, кто получил жилье, мне предназначенное. Список долгий.
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08.05.2022 11:21 Ответить
ну того вже нема і тей вже не з нами - 3х дідів зберу...
один навіть може тиснути на педаль, - ті двое не прuчому
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08.05.2022 11:25 Ответить
коррупция в Украине - такой же враг как и *****.
с ней не надо бороться, ее надо убивать
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08.05.2022 11:28 Ответить
це ви розуміете і я - a зелені ******* ******* і будуть *******.
а винувати буде порох!
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08.05.2022 11:43 Ответить
якось вже в нас так...
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08.05.2022 11:46 Ответить
надеюсь всю бестолочь, каких то виртминистров и прожирателей наших налогов быстро вычистит внешнее Англо-Американское управление
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08.05.2022 11:30 Ответить
все ви брешете-ще 6500 не виплатили як обіцяли-а після Перемога взагалі забудете про них
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08.05.2022 11:34 Ответить
Ви щось пропустили. Цы грошы всым мозм знайомим, які підходили під відповідну категорію, виплатили.
А на параші, як я розумію, залишилися невдоволені.
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08.05.2022 11:52 Ответить
хватит пустого чириканья...
вы пока даже не можете представить себе масштабов разрушений и количества тех, кому нужно будет где-то жить...(не улучшать свои жилищные условия, а просто - негде...от слова совсем!!!)
сколько сел и городов стерто-разрушено-разхерачено на это число... а сколько еще будет стерто - война еще не окончена... и чирикать о приоритетах можно только в одном случае - тем кто успел нахапать десятки квартир (есть рекорд у одного перца их 158 (!!!) 158 квартир - понимаете?), общежитий, домов, гостиниц, пансионатов, турбаз - придется поделиться (не навсегда...хотя бы на время приютить семьи с детьми)
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08.05.2022 11:45 Ответить
Зелена популістка, не більше, нажаль.
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08.05.2022 11:49 Ответить
як сам 4 рази ссишь - зроби ветераньский баталіон!
все шо я хочу - ти підтримуешь мою сімью - я кидаю работу і за тебе воюю....
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08.05.2022 11:54 Ответить
Цей "генерал-майор внутрішньої служби" просто озвучує ідеї майбутнього розкрадання коштів. Допускаю, що вона сама не розуміє, що робить. Атже не випадково її туди - саме для озвучування - узяли.
Слідкуйте за руками: є вже всі законодавчі і виконавчі механізми щодо "безчергового" отримання житла (як і інших видів допомоги) для означених верств населення. Але воно обкрадається з різних причин. Зараз безвідмован причина - війна. Хоча раніше були інші (не на часі, грошей немає тощо). Навіщо приймати ще одну постанову про "першочергове" (атже вкид її ротом то не просто так)? Чиновник буде мати не одну, а дві або три постанови, між якими будуть обов'язкові розбіжності. Це створює підгрунтя для легкого розкрадання коштів. Тобто це вони готуються розкрадати кошти міжнародних донорів так.
Якщо робити все правильно, то взагалі не потрібно уводити поняття "першочерговості". Це, можливо, комусь здасться сумнівним, але це так. Бо ми комуняками привчені до "черговості". От вони (чиновники) і паразитують на цьому.
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08.05.2022 12:02 Ответить
А ветеран там каждый кто язык в нужную дырку всунул. Они сроду на войне не были.
Перед 24 февраля были 400 000 ветеранов, в ВСУ 80% из них вы не встретите.
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08.05.2022 12:04 Ответить
Зп за годик отработала...
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08.05.2022 12:27 Ответить
 
 