Ветераны – приоритетная категория в обеспечении жильем населения, - Лапутина

Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина заявляет, что после войны ветераны будут являться приоритетной категорией в обеспечении жильем населения.

Об этом она заявила в интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, что будет дальше с жилищными программами для ветеранов, информирует Цензор.НЕТ.

"При другом развитии событий уже в этом году мы должны были реализовать мощную цель - закрыть полностью очереди для ветеранов, которые являются перемещенными лицами. Была большая победа, когда мы при поддержке руководства государства получили соответствующую субвенцию в государственном бюджете. В то же время сейчас мы понимаем, что потребность в жилье охватит гораздо более широкие круги населения Украины, чьи дома уничтожил враг", - сказала Лапутина.

В связи с чем, по ее словам, создана совместная рабочая группа с Министерством развития громад и территорий, Министерством социальной политики, Министерством финансов, которая работает над тем, как моделировать жилищную политику, чтобы после победы был эффективный механизм первоочередного предоставления жилья ветеранам.

"Должно быть справедливое распределение жилья в будущем, особенно, что касается людей, которые 8 лет стоят в очереди, особенно для тех, кто является переселенцем. С другой стороны, много гражданских осталось без жилья, также без жилья осталось много военных, которые служат сейчас. Кроме того, будут двойные статусы, когда человек был участником АТО, стал переселенцем, сейчас пошел на широкомасштабную войну, а семья вынуждена повторно переселиться. Мы все это понимаем", - добавила министр.

Лапутина подчеркнула, что по-прежнему приоритетным вопросом для власти остается обеспечение жильем всей очереди военных.

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"Недавно проходил Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины, где я поднимала этот вопрос. Мы проговорили, что когда у нас будет общий план обеспечения жильем всего населения, то в нем приоритетными обязательно будут наши ветераны", - подытожила чиновник.