Общие потери РФ с начала войны – около 25,5 тыс. человек, 199 самолетов, 156 вертолетов, 1 130 танков и 2 741 бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 8 мая потери личного состава противника составляют около 25,5 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 08.05 ориентировочно составляют:

личного состава – близко 25500 (+400) лиц ликвидировано,

танков - 1130 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 2741 (+28) ед,

артиллерийских систем - 509 (+0) ед,

РСЗО - 179 (+7) ед,

средств ПВО - 86 (+2) ед,

самолетов - 199 (+0) ед,

вертолетов - 156 (+1) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 1961 (+27) ед,

кораблей/катеров - 12 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 360 (+19).

Специальная техника / special equipment - 39 (+1).

Крылатые ракеты / cruise missiles - 92 (+2).

"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Новопавловском направлении. Данные уточняются. Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила - в правде!", - говорится в сообщении.