22-летний житель Краматорска передавал данные о позициях ВСУ. Пока он под стражей
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении мужчине в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Также относительно подозреваемого в порядке ст. 615 УПК РФ применена мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора Украины.
По данным следствия, в мае 2022 года житель г. Краматорска неоднократно через мессенджер "Telegram" передавал представителю силового ведомства РФ фото- и текстовые сообщения о местах дислокации подразделений Вооруженных Сил и других военных формирований Украины.
"Полученная от подозреваемого информация использовалась вражеской армией во время военной агрессии против нашего государства. Во время очередного сбора данных на территории г. Краматорска мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование осуществляется следователями ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.
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- С "бендерами" ваевать! На Данбассе, сказали, каждому домовину выдают! Вот мы в харомах новых с Натахой заживём!
- Придурок! Хахлы "дамавиной" гроб называют!
Так що за законом - ув'язнення на довгий строк, а за законом військового часу можна було б і розстріляти як зрадника.
😡 "Я бы ж*опу путину лизала"
"Две девушки из Днепра провели стрим и стали новыми "звездами" сети. Они успели наговорить очень много: любят и поддерживают рф, ненавидят Украину и желают смерти всем, кто не оценил их заявления.
Вы не поверите, но практически сразу же "подъехали" извинения. Сначала "покаялась" одна, затем слезное видео записала и вторая фанатка хутина
https://www.unian.net/society/ya-by-putinu-lizala-devushki-iz-dnepra-opozorilis-na-ves-internet-video-novosti-dnepra-11817276.html?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=unian_channel https://www.unian.net/society/ya-by-put ... an_channel
І цим вородкам, максимум - догана ?! "
Ми вже таке бачили- після 2014-го і в травні 2019-го....
Ці зрадники справжні вбивці бо наводять арту і здають патріотів із сім'ями у катівні орків
якщо по суті - там нічого нема українського...(хіба паспорт... який непогано було б відібрати)
22-річний мешканець Краматорська, який передавав дані про позиції ВСУ, потонув в унітазі коли нахилявся попити водички...
до скількох смертей привели його дії? має бути адекватна реакція для таких виродків...
СБУ наприклад : якщо якийсь голова сільради , міста , або його заст поставили лєніна на зберігання , затримуйте не чекайте поки воно буде здавати хлопців , затримуйте пачками , зараз не час гратись з цим
Говорила в 2014 -это наши ребята,они пришли нас защищать.
Никого не накажут с таким любителем
договорняков.
в таких випадках шкода що смертну кару відмінили