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Новости Война
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22-летний житель Краматорска передавал данные о позициях ВСУ. Пока он под стражей

затримання

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении мужчине в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Также относительно подозреваемого в порядке ст. 615 УПК РФ применена мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора Украины.

По данным следствия, в мае 2022 года житель г. Краматорска неоднократно через мессенджер "Telegram" передавал представителю силового ведомства РФ фото- и текстовые сообщения о местах дислокации подразделений Вооруженных Сил и других военных формирований Украины.

"Полученная от подозреваемого информация использовалась вражеской армией во время военной агрессии против нашего государства. Во время очередного сбора данных на территории г. Краматорска мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.

Смотрите: Российские оккупанты ночью нанесли авиаракетный удар по Краматорску. Есть раненые. ФОТОрепортаж

Досудебное расследование осуществляется следователями ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

задержание (6690) Краматорськ (2306) Донецкая область (9991) государственная измена (1571) Офис Генпрокурора (2497)


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Топ комментарии
+58
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08.05.2022 11:26 Ответить
+36
нет брехня - наши парни отдают жизнь за нашу Украинскую землю и за свои семьи а не за этих молодых иуд и тупых ватников которых жизнь уже наказала забрав у них мозги и будущее
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08.05.2022 11:29 Ответить
+26
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08.05.2022 11:40 Ответить
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Та це ж вже було!
https://petition.president.gov.ua/petition/134744 Створити візовий режим для громадян Російської Федерації
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08.05.2022 11:55 Ответить
чучка один з кращих прєзіков. янук і близько не стояв
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08.05.2022 12:01 Ответить
Саме за таких наші хлопці віддають своє життя...
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08.05.2022 11:25 Ответить
нет брехня - наши парни отдают жизнь за нашу Украинскую землю и за свои семьи а не за этих молодых иуд и тупых ватников которых жизнь уже наказала забрав у них мозги и будущее
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08.05.2022 11:29 Ответить
про их мозги- сомнительно, т.к. нельзя забрать то, чего нет)
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08.05.2022 11:32 Ответить
Вірніше треба бкуло написати що через таких як кучматий зараз гинуть наші Герої-захисники.
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08.05.2022 13:00 Ответить
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08.05.2022 11:26 Ответить
- Ванька! Ты куда сабрался?
- С "бендерами" ваевать! На Данбассе, сказали, каждому домовину выдают! Вот мы в харомах новых с Натахой заживём!
- Придурок! Хахлы "дамавиной" гроб называют!
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08.05.2022 12:46 Ответить
Пожиттєве потрвбно дати цьому зраднику !
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08.05.2022 11:27 Ответить
Випустять під заставу, і воно продовжить чинити злочини.
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08.05.2022 11:34 Ответить
С поломанными пальцами много не напередаешь
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08.05.2022 11:52 Ответить
максимально - викличуть батьків і штраф 54 гривні
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08.05.2022 12:18 Ответить
И это после Мариуполя. Счастья Попасной (намеренно не упоминаю Бучу и Бородянку, ограничиваясь его "родным" Донбассом). Что еще должны сделать рашисты, чтобы вот такие особи отвернулись от "русского мира"?
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08.05.2022 11:28 Ответить
ничего - депортация или такой как этот тюрьма или стенка ..
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08.05.2022 11:30 Ответить
Так вот я и думаю, что с этими "гражданскими" после войны будем делать? На Донбассе (как и в Крыму) много патриотов, с некоторыми лично знаком, но, как показывают выборы, очень много таких, как эта 22-летняя особь. Поступить, как в 1945 русские поступили с Кенигсбергом (всех немцев оттуда выгнали) - но чем мы тогда лучше? Да и много нормальных пострадает. Это будет проблема.
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08.05.2022 11:49 Ответить
Лишать гражданства, оставлять только вид на жительства
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08.05.2022 11:30 Ответить
за измену только тюрьма - а лучше очередь с автомата
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08.05.2022 11:32 Ответить
Після років 15 тюрми тільки.
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08.05.2022 11:42 Ответить
нє, до антиукраїнського ця влада ставиться ювєнально - проведуть, тіпа, бесіду з батьками і всьо. Навіть штрафом не покарають. І в особисту справу не запишуть - воно ж дітьо, не будемо йому біографію портіть
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08.05.2022 12:22 Ответить
Яке "ювенально"?! Які батьки?! 22 роки - це повністю доросла людина, що має право голосувати та відповідає особистно по всім статтям УК! З 18 років повна відповідальність.

Так що за законом - ув'язнення на довгий строк, а за законом військового часу можна було б і розстріляти як зрадника.
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08.05.2022 12:41 Ответить
це так правильно, але ж у нас влада антиукраїнська, ***** в очко заглядає
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08.05.2022 15:46 Ответить
Уже все давно придумано, не надо ничего выдумывать. И далеко ходить не надо - Латвия, отличный пример. Паспорт негражданина, назвать можно как угодно, хоть паспорт антибандеры. Таким людям запретить голосовать и занимать какие-либо гос должности. Пусть живут как отдельный вид, среди настоящих украинцев.
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08.05.2022 13:07 Ответить
*****, я в ярости !

😡 "Я бы ж*опу путину лизала"

"Две девушки из Днепра провели стрим и стали новыми "звездами" сети. Они успели наговорить очень много: любят и поддерживают рф, ненавидят Украину и желают смерти всем, кто не оценил их заявления.

Вы не поверите, но практически сразу же "подъехали" извинения. Сначала "покаялась" одна, затем слезное видео записала и вторая фанатка хутина

https://www.unian.net/society/ya-by-putinu-lizala-devushki-iz-dnepra-opozorilis-na-ves-internet-video-novosti-dnepra-11817276.html?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=unian_channel https://www.unian.net/society/ya-by-put ... an_channel

І цим вородкам, максимум - догана ?! "
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08.05.2022 11:30 Ответить
треба вислати цих підорв до рашки, най рашку ******* в рашці, з усіма супутніми "прєлєстямі" а Україну най ненавидять здалека.
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08.05.2022 11:35 Ответить
Расстрелять тварюк, и рука бы не дрогнула, тут один руссофашист хвастался что убил женщину, просто так, мать двоих детей, при детях.. Таким гадам нет места на земле, всем им гореть в аду!
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08.05.2022 14:17 Ответить
А завтра вони вдягнуть вишиванки і ще будуть вас вчити патріотизму...

Ми вже таке бачили- після 2014-го і в травні 2019-го....
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08.05.2022 11:35 Ответить
Посадить в эвакуационные автобусы и в Мариуполь на замену местным жителям,пусть кадыровцам жопы лижут.
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08.05.2022 11:40 Ответить
там решается вопрос с наказанием для родителей (эти сучки ученицы 10 класса им чуть больше 16 лет) поэтому для родаков что-то будет серьезное...
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08.05.2022 12:20 Ответить
Эти дуры ответят - точнее, перед законом ответят их родители, а те, недосчитавшись части своих запасов, уже от души всыпят доцям. Но как быть с их многими друзьями и подругами тех же взглядов, но которые были чуть осторожнее и не светились с этим в сети?
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08.05.2022 13:04 Ответить
На шибеницю гниду!
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08.05.2022 11:30 Ответить
Поцікавтеся у фсб яке слідство відбувається у таких випадках у расєї...))
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08.05.2022 11:31 Ответить
на росії за таке - люта смерть без суду
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08.05.2022 12:24 Ответить
мали коригувальника і все одно били по цивільних. Виходить що зовсім вони не рукожопі і цивільних вбивають спеціально.
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08.05.2022 11:32 Ответить
сокира в голову-от сама краща підозра..
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08.05.2022 11:33 Ответить
Під варту...хіба що чортів що охороняють казан у пеклі.
Ці зрадники справжні вбивці бо наводять арту і здають патріотів із сім'ями у катівні орків
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08.05.2022 11:34 Ответить
Відрубати руки та ноги. І хай живе.
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08.05.2022 11:36 Ответить
Українська гнида
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08.05.2022 11:39 Ответить
якщо з крилатого вислову - так!
якщо по суті - там нічого нема українського...(хіба паспорт... який непогано було б відібрати)
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08.05.2022 12:22 Ответить
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08.05.2022 11:40 Ответить
буряцкий біатлоніст
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08.05.2022 11:58 Ответить
Так одна справа - "балет" на танку вертіть і зовсім інша - воювать! Я чув про одного "чемпіона" якого вбили у звичайній вуличній бійці
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08.05.2022 12:52 Ответить
Выявить сообщников, затем расстрелять при попытке к бегству.
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08.05.2022 11:40 Ответить
Мудак
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08.05.2022 11:40 Ответить
Яка нахер варта ! Розстріл, бо ця погань срати хотіла на вашу "під вартою"
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08.05.2022 11:40 Ответить
Курва ватная.
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08.05.2022 11:41 Ответить
За такое рвала бы на куски .....тварь
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08.05.2022 11:43 Ответить
Хотів би я бачити інші заголовки...
22-річний мешканець Краматорська, який передавав дані про позиції ВСУ, потонув в унітазі коли нахилявся попити водички...
до скількох смертей привели його дії? має бути адекватна реакція для таких виродків...
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08.05.2022 11:47 Ответить
де його можна знайти
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08.05.2022 11:56 Ответить
Всю вату затримувати превентивно як обмінний фонд
СБУ наприклад : якщо якийсь голова сільради , міста , або його заст поставили лєніна на зберігання , затримуйте не чекайте поки воно буде здавати хлопців , затримуйте пачками , зараз не час гратись з цим
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08.05.2022 11:58 Ответить
Так если Штепу со Славянска отпустили,она даже в мэры выдвигалась.
Говорила в 2014 -это наши ребята,они пришли нас защищать.
Никого не накажут с таким любителем
договорняков.
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08.05.2022 11:58 Ответить
ПРИЛЮДНА СТРАТА!
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08.05.2022 12:10 Ответить
Відрізати яйця.
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08.05.2022 12:12 Ответить
через неделю выпустят, на следующих выборах станет депутатом
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08.05.2022 12:14 Ответить
Зешобла, і в том числє бєнядіктова ,всєх прощаєт.
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08.05.2022 13:05 Ответить
родітєлєй визвуть до дірєктора школи - от і всьо наказаніє
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08.05.2022 12:16 Ответить
22 роки - вже самостійний мудак....
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08.05.2022 12:24 Ответить
Ладно, до дєкана визвуть маму
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08.05.2022 12:30 Ответить
Під вартою? А повинен бути під 2-метровим шаром грунту.
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08.05.2022 12:16 Ответить
це п патріот вже сидів по максвимуму, а до прокацаплених хахлів власть Зє!льоних шмарклєй ставиться ювєнально. Скажуть: ай-йа-йай! нєхарашо так дєлать - аккуратнєє, больше нє попадайся.
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08.05.2022 12:29 Ответить
Роздерти суку на колорадські стрічки!!!
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08.05.2022 12:35 Ответить
Не триндіть треба на весь світ, а мовчки робить, як "суворі городнянські хлопці" Писав на днях: Трохи не в перший день приходу кацапів до них прийшов подібний "Юда" Правда - старший Колишній мент Запропонував свої послуги Показав дорогу в обхід Седнєва - в тил нашим хлопцям Потім на бронеавтомобілі з "орками" їздив по району і здавав АТОвців, патріотів Бахвалився і куражився над людьми Питаю хлопців: "І де ця **** зараз? Невже втік з кацапами?!" Сміються: "Не встиг! Знайшли у лісі повішеним з вирізаним язиком!"
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08.05.2022 13:05 Ответить
Зловити бодай двох ось таких, заставити їх один одного "відбарабанити" по-справжньому, й викласти відео з ось цим на їхній Тік-ток... І відпустити нафіг. На наступний день вони повісяться.
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08.05.2022 13:06 Ответить
А нельзя ли ему ампутировать все пальцы и отпустить? После этого он уже не способен перебирать клавишы и пользоваться соцсетями. Это самый как говорится гуманный способ наказания для этого паразита...
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08.05.2022 13:49 Ответить
в демократической Швейцарии до войны было много сторонников немецкого мира. как только война началась ни быстренько начали вешать своих предателей, не смотря на формальную отмену смертной казни. Хватило 33 повешанных.
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08.05.2022 14:03 Ответить
до обвинувачень треба додавати співучасть у масових організованих вбивствах
в таких випадках шкода що смертну кару відмінили
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08.05.2022 14:05 Ответить
А чого під вартою а не під аппаратом ШВЛ зі струсом мозку, поламаними кінцівками і ребрами, та суцільною гематомою на все тіло?
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08.05.2022 14:05 Ответить
Мразь!
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08.05.2022 14:24 Ответить
 
 