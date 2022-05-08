22-летний житель Краматорска передавал данные о позициях ВСУ. Пока он под стражей

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении мужчине в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Также относительно подозреваемого в порядке ст. 615 УПК РФ применена мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора Украины.

По данным следствия, в мае 2022 года житель г. Краматорска неоднократно через мессенджер "Telegram" передавал представителю силового ведомства РФ фото- и текстовые сообщения о местах дислокации подразделений Вооруженных Сил и других военных формирований Украины.

"Полученная от подозреваемого информация использовалась вражеской армией во время военной агрессии против нашего государства. Во время очередного сбора данных на территории г. Краматорска мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.

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Досудебное расследование осуществляется следователями ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.