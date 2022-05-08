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Новости Война
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Оккупанты били, сажали на стул с электрическим током, а затем отправили на 30 суток в колонию одного из представителей поселковых властей, - Денисова

полонені

Продолжают поступать шокирующие показания от украинских граждан, которым удалось вырваться из плена оккупантов, которые воочию видели военные преступления пророссийских наемников.

Об одном из таких страшных случаев сообщает уполномоченная по правам человека Людмила Денисова, сообщает Цензор.НЕТ.

"Одного из представителей поселковых властей оккупанты захватили в плен в начале марта в населенном пункте близ Мариуполя, где полным ходом продолжались фильтрационные мероприятия. Сначала оккупанты маркировали дома и заборы буквой Z, а затем начали вызывать жителей в сельский клуб. На первом этапе фильтрации допросы проводили "сотрудники правоохранительных органов так называемой "ДНР", которые выясняли, имеют ли люди отношение к ВСУ, СБУ, полиции. На втором этапе дознания проводили представители "УБОП" так называемой "ДНР", - говорится в сообщении.

Денисова добавляет, что после "фильтрации" с мешком на голове и замотанными скотчем руками мужчину отправили в неизвестном направлении.

"Во время 5-часового допроса его били, сажали на стул, к которому был подведен электрический ток. А уже на следующий день перевели в СИЗО Донецка, где он провел две недели. Дальше - 30 суток в одной из исправительных колоний вблизи Донецка. Мужчин содержали в переполненных камерах с полной антисанитарией. На 20-25 человек было всего шесть коек. Оккупанты им выдавали пять тарелок еды на всех", - отмечает омбудсмен.

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Захватывая в заложники мирных жителей, российские оккупанты нарушают нормы международного гуманитарного права, в частности статьи 34 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года, согласно которой категорически запрещается безосновательное задержание гражданских заложников.

"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека в Украине со стороны государства-оккупанта", - подчеркивает Людмила Денисова.

Автор: 

Денисова Людмила (996) омбудсмен (602) плен (2632) военные преступления (1452)


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08.05.2022 12:00 Ответить
бучанская 64 омсбр - пришла пора платить по счетам.....
https://twitter.com/i/status/1522990376231092224
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08.05.2022 12:05 Ответить
Сибір горить. Але це не ми. Сгоріли 500 будинків.
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08.05.2022 12:05 Ответить
І отак всю з ними нашу спільну Історію ! Історію знищення кацапами українців! Петька I, Катька II, революції, дві Світові Війни, Голодомори, Гулаги, виселення по сибірах- десятки мільйонів знищених цією нечистю українців! І вони не зупиняться?Тут хто кого.! Нам не можна здаватись, бо доб'ють! Весь Світ проти ворогів Людства, треба піднімати поневолені ними народи , яких вони знищували так як і нас, на боротьбу проти Імперії Зла !!!
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08.05.2022 12:22 Ответить
Слава Україні ! Дуже часто бачу що багато пропонують а ще й звертаються в ООН . Це для того щоб ми почули від них що вони висловлюють (велике занепокоєння) . інших кроків від цього збіговиська я в послідні часи не бачив ... Складається враження що це на якесь похоронне бюрко похоже . Тільки з світовими посадами і зарплатами .
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08.05.2022 12:52 Ответить
і потім москалі жаліються чого їх хейтять і скрізь посилають на
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08.05.2022 14:01 Ответить
 
 