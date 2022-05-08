За сутки на Николаевщине рашисты ранили 27 человек и убили учительницу русского языка

Николаев и область подвергаются обстрелам российских оккупационных войск. Россияне целенаправленно бьют по жилым кварталам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

"К сожалению, имеем тяжелых раненых и погибшую. Погибшая – пожилая женщина, которая всю жизнь работала учительницей русской речи и литературы в одной из наших школ. "Русский мир" пришел, чтобы убить учительницу русской речи и литературы? Рашистские твари вчера с вечера обстреливали территорию Николаевщины - ракеты прилетели, в частности, в Николаев, Вознесенск, Очаков. В жилые кварталы. В те дни, когда весь мир вспоминает жертвы фашистов во Второй мировой войне, русня их переплюнула", - говорится в сообщении.

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Всего за минувшие сутки в Николаевской области ранены 27 человек. К счастью, детей среди пострадавших нет. По состоянию на утро в николаевских больницах находятся 159 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину.