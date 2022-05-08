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Новости Война
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За сутки на Николаевщине рашисты ранили 27 человек и убили учительницу русского языка

миколаївщина

Николаев и область подвергаются обстрелам российских оккупационных войск. Россияне целенаправленно бьют по жилым кварталам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

"К сожалению, имеем тяжелых раненых и погибшую. Погибшая – пожилая женщина, которая всю жизнь работала учительницей русской речи и литературы в одной из наших школ. "Русский мир" пришел, чтобы убить учительницу русской речи и литературы? Рашистские твари вчера с вечера обстреливали территорию Николаевщины - ракеты прилетели, в частности, в Николаев, Вознесенск, Очаков. В жилые кварталы. В те дни, когда весь мир вспоминает жертвы фашистов во Второй мировой войне, русня их переплюнула", - говорится в сообщении.

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Всего за минувшие сутки в Николаевской области ранены 27 человек. К счастью, детей среди пострадавших нет. По состоянию на утро в николаевских больницах находятся 159 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину.

Автор: 

Николаев (2161) Николаевская область (2145) обстрел (27874) убийство (6508)


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шкода жінку, своєрідна *дерусифікація* від самої русні...
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08.05.2022 13:16 Ответить
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08.05.2022 13:17 Ответить
Він не хворий. Він- збоченець і садист.
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08.05.2022 13:23 Ответить
Рашисти не розуміють. Відповідати за все будуть їх діти та онуки.
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08.05.2022 13:25 Ответить
Не розумію, як можна Київ забезпечити усім,а інші міста руйнують. Нове ППО потрібно тут,а не під столицею. Там і так всього багато.
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08.05.2022 13:27 Ответить
Ватных тварей мы ДОЛЖНЫ УБИТЬ ВСЕХ !!!
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08.05.2022 13:47 Ответить
 
 