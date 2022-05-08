Четверть трудоспособных украинцев, оказавшихся в Польше из-за войны, уже устроились на работу

Около четверти украинцев трудоспособного возраста, уехавших в Польшу с началом полномасштабной войны, уже нашли там работу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polskie Radio.

По словам заместителя министра внутренних дел Польши, уполномоченного правительства по делам беженцев из Украины Павла Шефернакера, идентификационный номер PESEL получили 400 тысяч украинцев трудоспособного возраста, и более 100 тысяч из них официально трудоустроены.

"В Польше легально работает более 100 тысяч человек из приехавших в Польшу, а в базе данных PESEL есть свыше 400 тысяч человек трудоспособного возраста, то есть каждый четвертый беженец трудоспособного возраста начал работать. Это явление мирового значения, когда речь идет о беженцах. Такого не было нигде", – отметил замминистра.

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Павел Шефернакер отметил, что украинцы пытаются самостоятельно арендовать жилье. При этом он заверил, что в разных типах центров государственных компаний, правительства и местного самоуправления есть еще резерв на несколько десятков тысяч мест, где можно разместить людей.

Павел Шефернакер добавил, что Польша предлагает создать дополнительный фонд Европейского Союза для помощи беженцам из Украины.

По его словам, пока страна не получила от Европейского Союза средств для поддержки украинцев, переехавших в Польшу из-за войны.

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