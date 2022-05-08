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Четверть трудоспособных украинцев, оказавшихся в Польше из-за войны, уже устроились на работу

польша,польща

Около четверти украинцев трудоспособного возраста, уехавших в Польшу с началом полномасштабной войны, уже нашли там работу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polskie Radio.

По словам заместителя министра внутренних дел Польши, уполномоченного правительства по делам беженцев из Украины Павла Шефернакера, идентификационный номер PESEL получили 400 тысяч украинцев трудоспособного возраста, и более 100 тысяч из них официально трудоустроены.

"В Польше легально работает более 100 тысяч человек из приехавших в Польшу, а в базе данных PESEL есть свыше 400 тысяч человек трудоспособного возраста, то есть каждый четвертый беженец трудоспособного возраста начал работать. Это явление мирового значения, когда речь идет о беженцах. Такого не было нигде", – отметил замминистра.

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Павел Шефернакер отметил, что украинцы пытаются самостоятельно арендовать жилье. При этом он заверил, что в разных типах центров государственных компаний, правительства и местного самоуправления есть еще резерв на несколько десятков тысяч мест, где можно разместить людей.

Павел Шефернакер добавил, что Польша предлагает создать дополнительный фонд Европейского Союза для помощи беженцам из Украины.

По его словам, пока страна не получила от Европейского Союза средств для поддержки украинцев, переехавших в Польшу из-за войны.

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Автор: 

беженцы (1654) Польша (8511) работа (602)


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Топ комментарии
+14
Польща, на відміну від Меркельши, не брала до себе " чорних " біженців а постійно запрошувала на роботу українців..Особливо спеців, яким і відповідно платила.
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08.05.2022 14:34 Ответить
+4
Що це за брудний сексизм?!!!
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08.05.2022 14:31 Ответить
+4
у тебя в голове одни туалеты а ты что у себя дома не убираешь не моешь свой туалет?
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08.05.2022 15:25 Ответить
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Так українців чи українок?
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08.05.2022 14:28 Ответить
Що це за брудний сексизм?!!!
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08.05.2022 14:31 Ответить
адресуйте своє питання про "сексизм" до "зелених", котрі заборонили виїжджати чоловікам за кордон, але дозволили жінкам - чи нема там сексизму (хоча, при тому, тишком, заробляють на кордоні, дозволяючи окремим особам виїзд "за таксу")? Це при тому, що в Конституції у нас у всіх права рівні, а з добровольців воювати - черга на багато місяців вперед.
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08.05.2022 16:35 Ответить
Такими темпами роста Польша обгонит Германию и станет лидером Евросоюза. Злотый укрепляеться.
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08.05.2022 14:29 Ответить
Польща, на відміну від Меркельши, не брала до себе " чорних " біженців а постійно запрошувала на роботу українців..Особливо спеців, яким і відповідно платила.
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08.05.2022 14:34 Ответить
Спец з миття туалетів - такий собі спеціаліст. Якщо чесно, то 80% тих "спеціалістів" - це низькокваліфікований персонал. Пам'ятаю ще з доковідних часів, у тому вроцлаві чи кракові всі офіціантки, продавці в магазах, таксисти, прибиральники - українці були. А у них зарплати 2000-2500 злотих. 15-20 тис грн легко можна було заробити в Україні до війни не миючи туалети. Я не знаю жодного спеціаліста, який би до війни заробляв менше 25 тис в Україні.
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08.05.2022 15:18 Ответить
у тебя в голове одни туалеты а ты что у себя дома не убираешь не моешь свой туалет?
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08.05.2022 15:25 Ответить
"мийка туалетів" - це збиральний образ низькокваліфікованих працівників. Така праця ніде не цінується тому це завжди дніше суспільства незалежно від країни
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08.05.2022 15:38 Ответить
Як що вашої спеціалізації хватає тільки мити туалети ,то є ,наприклад,лікарі ,яки працюють лікарями т тієї же Польщі
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08.05.2022 15:26 Ответить
Почитай уважно мій комент. Там 20% я дав спеціалістам. Лікарів не обідив.
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08.05.2022 15:42 Ответить
А что хорошего от этого Украине ????,кроме как ассимиляция "выгнанного" населения, которое в большей части уже не вернется назад в 30мл.довоенную Украину. Зедауны разве не могли организовать производство оборонной сферы(патронные,арт боеприпасы,пошив военного обмундирование,медгоспиталя и реабилитация,производство беспилотноков и т.д) у самых западных границ, тем самым запустив энономику и не допусив отток граждан...
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08.05.2022 17:47 Ответить
Польщі то вигідна справа...Правда розцінки погодинної платні впали .З півгодини тому говорив з племінником.
ПС))))
Так і наші це не африканці у Німеччині , які сидять на пособіях
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08.05.2022 14:31 Ответить
і скоріше всього вони вже не повернуться..от так
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08.05.2022 14:41 Ответить
знаете ,может и нельзя так говорить -но я был бы счастлив если б вообще не вернулись в Украину жители разрушенного востока -ведь в основном их позиция тянула государство в "дружеские "обьятия восточного деспота.
Пусть бы оставались в Европе или кацапии или сша или хоть в зимбабве.
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08.05.2022 15:09 Ответить
так для тебя солнечное дитя все враги и херсонцы с харковчанами и др.граждане...ты всех жителей востока Украины не суди и тем более не открывай свой черный рот с такой херней...
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08.05.2022 17:54 Ответить
конечно пока жилье не построят - не вернуться а тех кого пронесло вернуться - потому что жить в гостях да еще и с детьми очень тяжело
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08.05.2022 15:24 Ответить
Ті хто в Україні працював головою, не будуть повертатися у польщу аби фігачити на складах за 14 тис грн. А низькокваліфікована бидлота, що не здатна до навчання і розвитку, хай і далі миє панські туалети за 2 тис злотих - це їхній вибір.
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08.05.2022 15:34 Ответить
А тобі, прихильник немитих туалетів, скільки платять за твої висери, що ти так розперезався тут?
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08.05.2022 16:52 Ответить
При всій повазі до тих, хто працює головою, усі люди мають право на нормальне відношення до себе. По вашому, усі, хто працює офіціянтами та таксистамі - бидло?
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08.05.2022 18:48 Ответить
Та писали що українці стоять чергами на кордоні щоб ровернутись в Україну.
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08.05.2022 14:59 Ответить
Випустіть всіх інших. Роботи немає. Чим ви їх будете годувати?
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08.05.2022 15:12 Ответить
Маючи статус біженця у ЄС і працювати за копійки у польщі, чехії, словаччині- це дніщє. В тій же німеччині пособіє на біженця в районі 400 євро і це за нічого не дєланіє при безкоштовній їжі і житлу, освіті для дітей. А в польщі аби 550 євро заплатили зарплати треба херачити 20 днів на тиждень по 8 годин. Для порівняння, мінімалка у Німеччині чи Австрії мінімум 1000 євро, при цьому ціни у лідлах, декатлонах, зарах, бершках скрізь майже однакові.
Тому це якраз той випадок, коли без лоха (укр біженця) і жизнь плоха.
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08.05.2022 15:30 Ответить
 
 