Орки ударили по мощностям Попаснянского водоканала. Без воды 1 миллион человек, включая оккупированные территории, - Гайдай
15 населенных пунктов Луганщины остались полностью без водоснабжения на неопределенный срок вследствие российского удара по мощностям Попаснянского водоканала.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"Рашисты повредили на одной из фильтровальных станций здание подстанции и открытое распределительное устройство с трансформаторами. Вероятнее всего, также повреждено оборудование подстанции. Водоснабжение польностью приостановлено на неопределенный срок в Попасной, Золотом, Горском, Первомайске, Кадиевке, Алчевске, Хрустальном, Антраците, а также в поселках Тошковка, Чехирово, Лоскутовка, Подлесное, Волчеяровка, Мадорязанцево, Лисичанское (всего около 1 млн населения)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что возобновление подачи воды будет возможно только после прекращения боевых действий.
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Все больше каких то подобных приколов вскрывается-там пенсии,тут вода,там газ
І Україна повинна була його вимкнути ще багато років тому, як кримський канал.
Але ж, наша влада....
"Не було би щастя, так нещастя помогло".
Когда война с парашей закончится, боюсь, что распадётся Украина по экономическим интересам -- своим и чужим.
Национальная Хунта нужна! -- срочно. ...ещё вчера...
Україну завжди розколювала Рашка - ділила "на сорти", підсмажувала "мовне питання" і т.д.
А у зв'язку з останніми подіями, Україна тільки зміцнилася, велика кількість донбасців стало "більшими націоналістами" чим решта.
Так, що для для розпаду НЕМА ніяких передумов.
"...........
1. В тому, що Україна опинилась в епіцентрі 3-ї світової винен лише мордор. Ми були століттями для них ворогом №1.
2. В тому, що тепер гинуть тільки українці, вибачте, винні самі українці, які послідовно і наполегливо 30 років (за виключенням 2014-2019 - а це дуже малий період для прогресу) вибирають антиукраїнську владу. При цьому керуючись виключно меркантильними інтересами (від кг гречки до високих посад і "тепленьких" місць на всіх рівнях), а не інтересами держави. Якби ми дослухались до закликів справжніх патріотів (починаючи від Вячеслава Чорновола), то ми б вже давно були членом НАТО. (Згадайте - в 90х заклик "Слава Україні - Героям Слава" сприймався більшістю як антинародний і крімінальний.... а тепер?).
..........."
У міського населення, зрозуміло, свердловин нема зовсім.
А сільське населення там набагато бідніше, чим у середній чи західній частинах України.
Все ж ідустриальний регіон, а не сільгосподарчий.
Тому на селах мало свердловин, та і вода від шахт не зовсім добра.
Вражеский танк сначала подрывается на мине, а потом, пытаясь убежать, заезжает на вторую
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