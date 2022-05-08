Орки ударили по мощностям Попаснянского водоканала. Без воды 1 миллион человек, включая оккупированные территории, - Гайдай

15 населенных пунктов Луганщины остались полностью без водоснабжения на неопределенный срок вследствие российского удара по мощностям Попаснянского водоканала.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Рашисты повредили на одной из фильтровальных станций здание подстанции и открытое распределительное устройство с трансформаторами. Вероятнее всего, также повреждено оборудование подстанции. Водоснабжение польностью приостановлено на неопределенный срок в Попасной, Золотом, Горском, Первомайске, Кадиевке, Алчевске, Хрустальном, Антраците, а также в поселках Тошковка, Чехирово, Лоскутовка, Подлесное, Волчеяровка, Мадорязанцево, Лисичанское (всего около 1 млн населения)", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что возобновление подачи воды будет возможно только после прекращения боевых действий.