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Новости Война
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Орки ударили по мощностям Попаснянского водоканала. Без воды 1 миллион человек, включая оккупированные территории, - Гайдай

луганщина

15 населенных пунктов Луганщины остались полностью без водоснабжения на неопределенный срок вследствие российского удара по мощностям Попаснянского водоканала.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Рашисты повредили на одной из фильтровальных станций здание подстанции и открытое распределительное устройство с трансформаторами. Вероятнее всего, также повреждено оборудование подстанции. Водоснабжение польностью приостановлено на неопределенный срок в Попасной, Золотом, Горском, Первомайске, Кадиевке, Алчевске, Хрустальном, Антраците, а также в поселках Тошковка, Чехирово, Лоскутовка, Подлесное, Волчеяровка, Мадорязанцево, Лисичанское (всего около 1 млн населения)", - говорится в сообщении.

Читайте также: Очередной авиаудар войск РФ по Луганщине: обесточена вся область, – Гайдай

Отмечается, что возобновление подачи воды будет возможно только после прекращения боевых действий.

Автор: 

обстрел (27874) водоснабжение (723) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6510)


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Топ комментарии
+33
а мы получается еще и воду сепарам поставляли-страна -чудес какая то.
Все больше каких то подобных приколов вскрывается-там пенсии,тут вода,там газ
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08.05.2022 15:43 Ответить
+26
Электрику еще дешевую. Практически бесплатную. Мы их эти восемь лет по сути кормили. Так как наши же люди.
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08.05.2022 15:45 Ответить
+22
асвабадили от воды... короче...
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08.05.2022 15:43 Ответить
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а мы получается еще и воду сепарам поставляли-страна -чудес какая то.
Все больше каких то подобных приколов вскрывается-там пенсии,тут вода,там газ
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08.05.2022 15:43 Ответить
Электрику еще дешевую. Практически бесплатную. Мы их эти восемь лет по сути кормили. Так как наши же люди.
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08.05.2022 15:45 Ответить
Не восемь, а двадцать восемь, они давно на дотациях сидят
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08.05.2022 16:02 Ответить
Ну раньше это шло олигархам и прочим, а тут откровенной сепарне. Которая копила ресурс для будущей войны. Мне эта идея не нравилась еще в 15 году. Вот за что можно критиковать Порошенко это не уголь, который там покупался у местных - это как бы честный товар, а за все эти преференции ОРДЛО. Их надо было резать по живому, так как это язва.
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08.05.2022 16:06 Ответить
Що ви розумієте, барани, там система розгалужена так, що через окуповані території, вода йде на вільні, так само і Маріуполь вода йшла через Донецьк, як що щось пишете, то хоча б поцікавтесь. А пенсії платили тільки тим, хто переходив на пенсі ще коли Донбас був вільним, і пенсіонер зареєструвався в якомусь пенсійному фонді на вільній території. Таких там було багато, али вони за вісім років скоротились, і зараз там таких дуже мало. Як можно було їм не платити, коли вони залишались громадянами України, і не факт що зрадники. Донбас зрадили саме українське СБУ, МВД, державні адміністрації, раптово і всі одночасно, чи могло таке статися без команди з Київа, так що зрада прийшла саме цих головних установ в Київі. Це ж МВС, повіддавали бандюкам зброю, якою б мали захищатися, згідно до присяги, це ж адміністрації, гнали всіх хто хоті і не хотів, махати російськими прапорами, це ж вони створили подвали, і катівні, в яких катували і вбивали всіх хто хоть щось робив проти. Я там жив і все бачив, на власні очі, тому не треба огульно всіх шельмувати, я і зараз спілкуюся з тими хто досі вірить і чекає на звільнення. Мені пощастило, завдяки дітям, я зміг переїхати до Харкова, у багатьох такої нагоди немає. Включайте мозок писаки.

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08.05.2022 16:20 Ответить
"Донбас зрадили саме українське СБУ, МВД, державні адміністрації, раптово і всі одночасно, чи могло таке статися без команди з Київа.." дуже сумнівно, щоб таку команду (про зраду) віддали саме з Києва, тобто на той час від Турчинова. дуже сумнівно. Швидше за все це був саботаж місцевих ригівських еліт (адміністрацій, сбу, мвд) під керівництвом кураторів із кремля.
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08.05.2022 17:39 Ответить
асвабадили от воды... короче...
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08.05.2022 15:43 Ответить
Генадій Москаль заповів їм пити сечу
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08.05.2022 18:02 Ответить
А зачєм кацапскім свіньям вода-када уже єсть радниє памоі...
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08.05.2022 15:44 Ответить
Пусть мочу пьют орки.
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08.05.2022 15:46 Ответить
Коротше, звільнили від усього. Ось і прийшов пукін.
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08.05.2022 15:51 Ответить
Як пам'ятаю, дехто з аналітиків говорив, що цій водоканал забезпечує питною водою май-же ВСЕ ОРДЛО.
І Україна повинна була його вимкнути ще багато років тому, як кримський канал.
Але ж, наша влада....
"Не було би щастя, так нещастя помогло".
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08.05.2022 15:51 Ответить
орло, а не ордло. Але за ініціативи С.Гайдая і його команди цього року мав бути запущений https://popasnaya.city/articles/171770/stalo-vidomo-koli-rozpochnetsya-rekonstrukciya-popasnyanskogo-vodokanalu проект реконструкції Попаснянського водоканалу вартістю 70 млн. Євро . Отоді б точно ще й на ордо трохи залишитися водички могло.
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08.05.2022 16:07 Ответить
Мне жаль мою Украину. Но она, 30 лет целенаправленно шла к своим руинам... -- большинством своих голосов...
Когда война с парашей закончится, боюсь, что распадётся Украина по экономическим интересам -- своим и чужим.
Национальная Хунта нужна! -- срочно. ...ещё вчера...
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08.05.2022 15:54 Ответить
Бред.
Україну завжди розколювала Рашка - ділила "на сорти", підсмажувала "мовне питання" і т.д.
А у зв'язку з останніми подіями, Україна тільки зміцнилася, велика кількість донбасців стало "більшими націоналістами" чим решта.
Так, що для для розпаду НЕМА ніяких передумов.
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08.05.2022 16:17 Ответить
100% Я якось вже писав на форумі. Ось уривок:
"...........
1. В тому, що Україна опинилась в епіцентрі 3-ї світової винен лише мордор. Ми були століттями для них ворогом №1.
2. В тому, що тепер гинуть тільки українці, вибачте, винні самі українці, які послідовно і наполегливо 30 років (за виключенням 2014-2019 - а це дуже малий період для прогресу) вибирають антиукраїнську владу. При цьому керуючись виключно меркантильними інтересами (від кг гречки до високих посад і "тепленьких" місць на всіх рівнях), а не інтересами держави. Якби ми дослухались до закликів справжніх патріотів (починаючи від Вячеслава Чорновола), то ми б вже давно були членом НАТО. (Згадайте - в 90х заклик "Слава Україні - Героям Слава" сприймався більшістю як антинародний і крімінальний.... а тепер?).
..........."
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08.05.2022 16:23 Ответить
у нас на момент розпаду совка було в межах 22% населення етнічних рюске... яку владу вони мали обирати? українсько-російску чи українсько-європейську? звісно, що вони тяжіли більше до своїх корнєй.. плюс до цього ще додалося немало совіцьких людей і серед українців, які теж нудьгували за ковбасою по 2,20 і для яких НАТО було недружелюбною організацією ще з совкових часів. на 2008-й рік по опитуваннях за вступ до НАТО було не більше 20% українців..
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08.05.2022 17:49 Ответить
пшол нах, руцкій мудак. Шо ти знаєш про Україну, лайно мацкальське?
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08.05.2022 16:25 Ответить
У них там скважини у каждого третьего или второго... Воду берут из них бесплатно. Я имею в виду оккупированную территорию.
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08.05.2022 15:58 Ответить
Брехня.
У міського населення, зрозуміло, свердловин нема зовсім.
А сільське населення там набагато бідніше, чим у середній чи західній частинах України.
Все ж ідустриальний регіон, а не сільгосподарчий.
Тому на селах мало свердловин, та і вода від шахт не зовсім добра.
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08.05.2022 16:10 Ответить
Я сказала лишь о том, что знаю. И они прекрасно садят огороды и собирают урожаи. Это я тоже знаю. Правда, единственное, чего не знаю, как в этом году. С семенами могут быть проблемы.
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08.05.2022 16:15 Ответить
Але завдяки зеленому розмінуванню Чонгару і здачу Півдня в Крим пішла вода ! Пуйло дякує Зеленському !
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08.05.2022 15:58 Ответить
"бинго"...
Вражеский танк сначала подрывается на мине, а потом, пытаясь убежать, заезжает на вторую

https://t.me/dneproperatyv/29838 https://t.me/dneproperatyv/29838

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08.05.2022 15:59 Ответить
так нада і собі взяти за правило - різати окупантам та лугандонам інфраструктуру. Хай там завшивлюються та тонуть у власному лайні
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08.05.2022 16:01 Ответить
Почему нельзя нанести удар по нососной станции которая подает воду в крысм?
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08.05.2022 16:09 Ответить
своїм потрібно відновити а решті...
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08.05.2022 16:27 Ответить
Руzzкие звери, всу отомстит вам за детей Донбаса, теперь на каждом томагавке будет надпись " За дітей Донбасу"
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08.05.2022 18:31 Ответить
по радио диктор бозланил об этом
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09.05.2022 00:32 Ответить
 
 