РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6294 посетителя онлайн
Новости
9 089 30

На Харьковщине задержан поселковый голова, который приютил и кормил оккупантов

прокуратура,зрада,державна

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры Старосалтовскому поселковому голове сообщено о подозрении по факту государственной измены.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора Украины.

По данным следствия, во время оккупации российскими войсками поселка Старый Салтов Чугуевского района глава поселка перешел на сторону врага.

"Он провел совещание депутатов поселкового совета, на котором заявил, что теперь будет помогать ВС РФ, а также агитировал местных жителей содействовать оккупантам. Поселковый председатель предоставил российским военным помещения для проживания, снабжал их питанием, транспортными средствами", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Украинские воины сдерживают врага под Изюмом: репортаж с передовой. ВИДЕО

7 мая 2022 г. подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следственные Управления СБУ в Харьковской области.

Харьковщина (5577) государственная измена (1571) Офис Генпрокурора (2498)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+32
Нужно показательно наказать по всей строгости. Иначе мы будем вечно воевать из-за таких предателей
показать весь комментарий
08.05.2022 16:09 Ответить
+25
По закону военного времени.....
показать весь комментарий
08.05.2022 16:08 Ответить
+15
ЯКЩО МИ НЕ ПОЧНЕМО НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ ПРИБИРАТИ ВСЕ КАЦАПСЬКЕ ЛАЙНО З ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ ТА ФІЗИЧНО ЗНИЩУВАТИ ЗРАДНИКІВ І ШПИГУНІВ,МИ ПОТОНЕМО СПОЧАТКУ В ТАКИХ ВІДОСІКАХ,А ПОТІМ У ВЛАСНІЙ КРОВІ...
https://www.unian.net/society/ya-by-putinu-lizala-devushki-iz-dnepra-opozorilis-na-ves-internet-video-novosti-dnepra-11817276.html?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=unian_channel
показать весь комментарий
08.05.2022 16:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
По закону военного времени.....
показать весь комментарий
08.05.2022 16:08 Ответить
Это правильно, но только лишь не при нынешнем президенте...
показать весь комментарий
08.05.2022 16:40 Ответить
Да, совершенно верно, но только лишь не при зеленском, он против этого.
показать весь комментарий
08.05.2022 16:43 Ответить
А если он кормил их шашлыками?
показать весь комментарий
08.05.2022 16:44 Ответить
Верещек тоді також на нари.
показать весь комментарий
08.05.2022 16:08 Ответить
За ЧТО?
показать весь комментарий
08.05.2022 16:18 Ответить
Знав би за що - вбив би....
показать весь комментарий
08.05.2022 16:29 Ответить
Нужно показательно наказать по всей строгости. Иначе мы будем вечно воевать из-за таких предателей
показать весь комментарий
08.05.2022 16:09 Ответить
только сначала нужно найти хотя бы одного судью, который посадит этого ватника.
показать весь комментарий
08.05.2022 17:24 Ответить
Расстрелять!
показать весь комментарий
08.05.2022 16:16 Ответить
Отрезать голову голове !
показать весь комментарий
08.05.2022 16:17 Ответить
"Селищний голова надав російським військовим приміщення для проживання, забезпечував їх харчуванням, транспортними засобами"
Ну "приміщення для проживання" ми надать теж можемо - тюремну одиночку І харчуванням забезпечимо - перловкою на олії З транспортом тугувато - тільки власні ноги І так - до самої смерті!
показать весь комментарий
08.05.2022 16:20 Ответить
Якщо так буде сформульоване звинувачення, то його не засудять. Скаже, що погрожували. Тому треба серйозніші докази.
показать весь комментарий
08.05.2022 16:24 Ответить
Харчування - виключно з невеликою домішкою талію (щуряче трійло) - щоб поволеньки, з натхненням здихав....
показать весь комментарий
08.05.2022 16:31 Ответить
Після війни всі ці совкові та ватні колаборанти мають піти і замість них треба буде призначити ветеранів із досвідом бойових дій, які насамперед будуть цінувати життя місцевих мешканців
показать весь комментарий
08.05.2022 16:21 Ответить
ЯКЩО МИ НЕ ПОЧНЕМО НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ ПРИБИРАТИ ВСЕ КАЦАПСЬКЕ ЛАЙНО З ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ ТА ФІЗИЧНО ЗНИЩУВАТИ ЗРАДНИКІВ І ШПИГУНІВ,МИ ПОТОНЕМО СПОЧАТКУ В ТАКИХ ВІДОСІКАХ,А ПОТІМ У ВЛАСНІЙ КРОВІ...
https://www.unian.net/society/ya-by-putinu-lizala-devushki-iz-dnepra-opozorilis-na-ves-internet-video-novosti-dnepra-11817276.html?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=unian_channel
показать весь комментарий
08.05.2022 16:28 Ответить
ДІВЧАТКА НА ВІДЕО : М. ДНІПРО,85 ШКОЛА
показать весь комментарий
08.05.2022 16:40 Ответить
І завжди потім вибачаються))) Якщо мали сміливість оце лайно застрімити...що, зовсім не розуміють, що знайти їх дуже просто
показать весь комментарий
08.05.2022 17:33 Ответить
Расстрелять эту мразь!
показать весь комментарий
08.05.2022 16:30 Ответить
Агитировал с ними сотрудничать,что бы избежать потерь как в Буче.
Ничего ему не будет и он это знает.
показать весь комментарий
08.05.2022 16:33 Ответить
"7 мая 2022 г. подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК РФ..." - это наверное ОШИБКА.
показать весь комментарий
08.05.2022 16:40 Ответить
уже не первый раз такое
показать весь комментарий
08.05.2022 17:22 Ответить
Бачили очі кого вибирали....
показать весь комментарий
08.05.2022 17:06 Ответить
...страта...
показать весь комментарий
08.05.2022 17:30 Ответить
Наївному уркаїнцю знову наобіцяли все і вся. Але на цей раз обікрали, побили і все зруйнували. Продовжують обіцяти, а українець продовжує вірити.
показать весь комментарий
08.05.2022 17:36 Ответить
Чудово !

Сбу не зупиняйтесь в день потрвбно по 100 колаборантів виловлювати , бо це життя наших хлопців ...
показать весь комментарий
08.05.2022 19:19 Ответить
Треба добряче перевірити хто за рузге мир та виперти усіх на московію. А їх багато...
показать весь комментарий
08.05.2022 19:35 Ответить
Затримали????! Навіщо?? Тихо впіймали, допитали і ще тихіше вбили з трофейної зброї і викинули десь в полі близько лінії фронту!
показать весь комментарий
08.05.2022 19:58 Ответить
 
 