На Харьковщине задержан поселковый голова, который приютил и кормил оккупантов
При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры Старосалтовскому поселковому голове сообщено о подозрении по факту государственной измены.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора Украины.
По данным следствия, во время оккупации российскими войсками поселка Старый Салтов Чугуевского района глава поселка перешел на сторону врага.
"Он провел совещание депутатов поселкового совета, на котором заявил, что теперь будет помогать ВС РФ, а также агитировал местных жителей содействовать оккупантам. Поселковый председатель предоставил российским военным помещения для проживания, снабжал их питанием, транспортными средствами", - говорится в сообщении.
7 мая 2022 г. подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следственные Управления СБУ в Харьковской области.
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Ну "приміщення для проживання" ми надать теж можемо - тюремну одиночку І харчуванням забезпечимо - перловкою на олії З транспортом тугувато - тільки власні ноги І так - до самої смерті!
https://www.unian.net/society/ya-by-putinu-lizala-devushki-iz-dnepra-opozorilis-na-ves-internet-video-novosti-dnepra-11817276.html?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=unian_channel
Ничего ему не будет и он это знает.
Сбу не зупиняйтесь в день потрвбно по 100 колаборантів виловлювати , бо це життя наших хлопців ...