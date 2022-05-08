Украина заинтересована в доступе к современным технологиям и оружию, которыми располагает Европа, - Зеленский

Украина хочет обменяться опытом со странами ЕС и НАТО в области современного вооружения и технологий

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, передает Цензор.НЕТ.

"Вооружение должно быть современным, не только советским. Хотя мы благодарны за все, но (должно быть. - Ред.) современное мощное оружие. Нам нужны технологии. Нам нужны знания. Мы бы хотели приобрести этот опыт", - пояснил глава государства.

В то же время, подчеркнул Зеленский, Украина заинтересована в получении доступа к современным технологиям в других направлениях, которыми располагает Европа.

"Пока у нас нет такого доступа, как у каждой страны Европы или стран, входящих в НАТО. Таких возможностей у нас пока нет. Но я думаю, что мы выйдем на них", - подытожил он.

Также смотрите: Сбит очередной российский беспилотник "Орлан-10". ФОТОрепортаж