Украина заинтересована в доступе к современным технологиям и оружию, которыми располагает Европа, - Зеленский
Украина хочет обменяться опытом со странами ЕС и НАТО в области современного вооружения и технологий
Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, передает Цензор.НЕТ.
"Вооружение должно быть современным, не только советским. Хотя мы благодарны за все, но (должно быть. - Ред.) современное мощное оружие. Нам нужны технологии. Нам нужны знания. Мы бы хотели приобрести этот опыт", - пояснил глава государства.
В то же время, подчеркнул Зеленский, Украина заинтересована в получении доступа к современным технологиям в других направлениях, которыми располагает Европа.
"Пока у нас нет такого доступа, как у каждой страны Европы или стран, входящих в НАТО. Таких возможностей у нас пока нет. Но я думаю, что мы выйдем на них", - подытожил он.
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А так коль китай производит аналог джавелина - ХУЦЗЯНЬ,то и кацапия сможет.
Справді?
За 25 років використання у реальних умовах вони довели свою ефективність. То чому вона іх не виробляє?
Технології, наприклад GPS, інтернет (70-ті роки), мобільна телефонія (80-ті) і багато інших, світ отримав завдяки Пентагону, котрий був замовником і фінансував ці розробки для власного використання.
Ті озброєння, технологічністю яких ми сьогодні захоплюємося, для Пентагону навіть не вчорашній день а минуле десятиліття. З зрозумілих міркувань ми не можемо знати над чим працюють сьогодні підрядники Пентагону але не таємниця що напрямок нових розробок повязаний зі штучним інтелектом, енергетичним типом зброї і космосом.
І звичайно, досягнення США у цих технологіях, не стануть надбанням інших наступного дня після реалізації від прототипу до серійного виробництва.
Щодо України - цікаво як зеленський уявляє собі виробництво високотехнологічних речей у країні зі злиденим ВВП, відсутністю підприємств з ******** обладнаням і високо кваліфікованого персоналу?
Иди воюй,хорош по телику нам тут цирки устраивать,усе освобождать языком.
Те технологии стоять триллионы. Зацикавылся он.
А ты откуда из Германии шрайбаешь?
У каждого шо рожа,шо жопа,сроду
чертежей никто не рисовал из них.
Роту на месте сформировать и в бой без оружия.Таким Волкодавам
оружие не надо.
Португалия отправит Украине пять буксируемых гаубиц M114.
155-мм Howitzer M114 - американская полевая гаубица периода Второй мировой войны. Была разработана в 1939-1941 гг.
Ну насчет новейшей ракеты вы немного погорячились-доработанный хеллфайр ,продающийся в десятки стран -да и ничего особо ценного он не представляет технологически ни для нас ,ни для кацапии.
Нам эти технологии не поставляли ,типа что б не милитаризовать -вот про это и говорит зелень,а тут его просто делают каким то сверхидиотом.
Думаете от чего пришлось делать полные циклы по нептуну и стугне?Потому что нельзя было сделать кооперацию с западными странами.
але більш просунуту зброю та та технології ми отримаємо не при цій владі, бо наразі заважає відсутність довіри до політичного керівництва України. Поки що існує високий ризик що технології або компоненти зброї потраплять до рук ворога для reverse engineering.
- ... а если не дадут, то мы им впарим как "... строить дороги, тырить асфальт, садить миллиард деревьев... "
вот же ж черт криворогий...