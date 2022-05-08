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Новости Война
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В братских могилах в окрестностях Мариуполя может быть более 10 тыс. гражданских, - "Азов"

поховання,маріуполь,цивільні

В массовых захоронениях в окрестностях Мариуполя, устроенных российскими захватчиками, могут находиться более 10 тыс. погибших мирных жителей.

Об этом заявил офицер управления разведки полка "Азов" Илья Самойленко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В окрестностях Мариуполя, cогласно спутниковым снимкам и по данным местных жителей, - огромные, по несколько сотен метров в длину, братские могилы. Суммарно они могут включать более 10 тыс. человек, которых можно там захоронить", - отметил Самойленко.

По его словам, в этих захоронениях нет военных – только мирные жители города.

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Мариуполь (5724) Азов (801)


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