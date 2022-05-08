Полк "Азов" уничтожил в Мариуполе 2,5 тыс. российских оккупантов, - офицер управления разведки Самойленко

Бойцы полка "Азов" ликвидировали в Мариуполе 2,5 тыс. российских оккупантов и ранили еще 5 тысяч, а также уничтожили около 60 танков армии противника.

Об этом заявил на пресс-конференции офицер управления разведки, боец ​​полка "Азов" Илья Самойленко, сообщает Цензор.НЕТ.

"По моим собственным подсчетам и по подсчетам подразделений, мы здесь уничтожили почти 2,5 тыс. личного состава (российской армии. – Ред.) и ранили более 5 тысяч. Это 15% от общих потерь врага по всей стране. Мы также уничтожили около 60 танков и повредили 30. Это более 10% от общих потерь танков у России. Практически такая же ситуация с БМП, артиллерийскими установками - более 10%. И эти потери врагу нанесло только одно подразделение - здесь, в Мариуполе", - сказал Самойленко.

В то же время он отметил, что до 150 вылетов вражеской авиации и авиационных ударов пришлось именно на Мариуполь. По его словам, это более половины из всего количества нанесенных по Украине.

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