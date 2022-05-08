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Новости Война
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Полк "Азов" уничтожил в Мариуполе 2,5 тыс. российских оккупантов, - офицер управления разведки Самойленко

маріуполь

Бойцы полка "Азов" ликвидировали в Мариуполе 2,5 тыс. российских оккупантов и ранили еще 5 тысяч, а также уничтожили около 60 танков армии противника.

Об этом заявил на пресс-конференции офицер управления разведки, боец ​​полка "Азов" Илья Самойленко, сообщает Цензор.НЕТ.

"По моим собственным подсчетам и по подсчетам подразделений, мы здесь уничтожили почти 2,5 тыс. личного состава (российской армии. – Ред.) и ранили более 5 тысяч. Это 15% от общих потерь врага по всей стране. Мы также уничтожили около 60 танков и повредили 30. Это более 10% от общих потерь танков у России. Практически такая же ситуация с БМП, артиллерийскими установками - более 10%. И эти потери врагу нанесло только одно подразделение - здесь, в Мариуполе", - сказал Самойленко.

В то же время он отметил, что до 150 вылетов вражеской авиации и авиационных ударов пришлось именно на Мариуполь. По его словам, это более половины из всего количества нанесенных по Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число жертв оккупантов в Мариуполе может быть намного больше 20 тыс., - Денисова

Мариуполь (5724) Азов (801)


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Топ комментарии
+32
Слава новітнім козакам -- незламному Азову!
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08.05.2022 17:02 Ответить
+31
Слава всім нашим козакам- характерникам
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08.05.2022 17:00 Ответить
+18
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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08.05.2022 17:11 Ответить
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Слава всім нашим козакам- характерникам
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08.05.2022 17:00 Ответить
Слава новітнім козакам -- незламному Азову!
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08.05.2022 17:02 Ответить
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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08.05.2022 17:11 Ответить
Якщо раніше від "Азова" кацапи окропом сцялись, то тепер, випердиші, вам краще застрелитись самим.
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08.05.2022 17:12 Ответить
Щас на Прямому буде Станіслав Калина з полку Азов
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08.05.2022 17:13 Ответить
Вал Мишель

@VALMICHEL7

·
https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1523266316639305728 2 ч

Почему российские танки так хорошо горят? Потому что внутри - вата.
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08.05.2022 17:14 Ответить
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08.05.2022 17:15 Ответить
А толку то? Зеля их вытаскивать не будет.
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08.05.2022 17:17 Ответить
При чем здесь зеля? Он и так ничего не может вытащить кроме сопли из собственного носа.
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08.05.2022 17:19 Ответить
Да притом, что это он должен отдать приказ на де-блокирование Мариуполя. Или вы думаете, что путька их отпустит?
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08.05.2022 17:23 Ответить
после отдавания приказа нужно будет начинать наступление по всему фронту, и полному идиоту уже понятно, что попытка прямой деблокады Марика закончится уничтожением наступающих.
Бить на узком участке не вариант вообще, нужно на широком фронте наступать.
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08.05.2022 17:25 Ответить
Что ты несешь. Как их можно вытащить? Этих Героев перед которыми меркнут все пропагандистские советские *герои* Второй мировой, ***** принципиально не хочет отпускать живыми потому что они не сдались в плен росийско-мародерской позорной армии и нарушили все планы *****.
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08.05.2022 17:26 Ответить
Стальные воины!
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08.05.2022 17:27 Ответить
На девятое мая ***** не смог взять даже Мариуполь. А мог бы дать выйти нашим защитникам и для своей ваты пустил бы хоть пыль в глаза. Теперь пускай сосет позорное ***** которое проиграло все.
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08.05.2022 17:32 Ответить
Выпустить наркоманов- нацстов ? Не он торжественно их казнит на потеху российским пролам. Не для того он им чёрный пиар делал чтобы выпускать
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08.05.2022 17:39 Ответить
Интересно, что *****, видимо на подсознательном уровне преклоняется перед Азовом. Даже буквы из эмблемы передрал или взял за основу. У Азова - это перекрещенные N и I (Ідея Nації), у рашистов Z и V. Правда, у кацапов объяснение буквам невнятное, якорбы какие-то славянские символы, короче бред.
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08.05.2022 17:44 Ответить
Блокади Маріуполя можна було уникнути: Командир полку "Азов" Денис Прокопенко https://www.pravda.com.ua/articles/2022/05/8/7344860/

Можна було просто не допустити ситуації, яка зараз склалася. Якщо би всі міста, починаючи з Генічеська, Мелітополя та Бердянська, так само стійко тримали оборону й давали бій противнику, тоді би він точно не дійшов за чотири дні з Криму до Маріуполя.

Так як цього не сталося, ми опинилися в оточенні. Тому що противник фактично без спротиву подолав доволі великий кілометраж. Практично без боїв, маршем він пройшов з Криму та опинився на західних околицях міста Маріуполь.

Противника потрібно було знищувати ще на перешийку при виході з Криму під Генічеськом. В тому районі противник був вкрай обмежений в маневрі та мав лише єдиний маршрут висування. Враховуючи рельєф місцевості, противник був каналізований.

З тактичної точки зору, це було саме сприятливе місце для нанесення вогневого ураження з метою знищення та подальшого блокування ворожого угруповання. Противника потрібно було знищувати там, під час висування з Криму. І цього чомусь не було зроблено.
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08.05.2022 17:45 Ответить
Офіцер управління розвідки Ілля Самойленко розповів, що командир 36-ї бригади українських морських піхотинців Володимир Баранюк вирішив втекти з оточеного Маріуполя, взявши з собою людей, танки та **********.

Командир полку "Азов" Денис Прокопенко:

"Потім несподівано командир 36-ої бригади прийняв рішення, нікого не попередивши, просто піти на прорив у невідомому напрямку і тим самим втратив багато людей. Так само багато людей було кинуто напризволяще, і вони просто потрапили в полон.

Якби цього не сталося, з цією бригадою ми б ще довго могли тримати оборону на правому березі, але фланг було оголено й після завершення зачистки заводу Ілліча противник кинув всі свої сили на наш напрямок - це дало йому змогу наступати на нас з флангу та тилу".

https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/8/7344872/
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08.05.2022 17:51 Ответить
Слава героям ! Захисникам Маріуполя мають називати вулиці украінських міст і зникнути всякі пушкіни ,толстиє та інші російські діячі.
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08.05.2022 18:03 Ответить
Влада роками заважала нам готуватися до оборони України та до оборони Маріуполя, - офіцер штабу захисників Азовсталі.


Про це офіцер штабу захисників Азовсталі Ілля Самойленко заявив у неділю, 8 травня 2022 року, під час Zoom-конференції з журналістами із України та з-за кордону.
Виступи "азовців" https://www.youtube.com/watch?v=U5MfBol2sNA транслює на YouTube телеканал https://espreso.tv/ Еспресо.TV .

"Проблема у тому, що багато представників влади саботували оборону України потягом останніх кількох років", - зазначив військовий.

"Ця війна почалася не в лютому, не 24 лютого. І ми постійно на цьому наголошуємо", - додав Самойленко.

"Наша підготовка була саботована - офіційними особами, урядом. Усі просто нам заважали готуватися до оборони", - наголосив Ілля Самойленко.
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08.05.2022 18:31 Ответить
Перешкоджання з боку влади, за словами офіцера, полягало у затримці переходу українських збройних сил на стандарти НАТО, на західні стандарти.

Окрім того, додав Самойленко, станом на лютий 2022 року не була як слід підготовлена оборона Маріуполя і їм, азовцям, довелося узяти відповідальність за місто на себе.

При цьому такі добровольчі формування, як "Азов", продовжив він, з усією серйозністю ставилися до загрози початку фронтального наступу Росії на Україну й готувалися до нього, переважно покладаючись на власні сили та можливості.

"Ми знали про це увесь час. І ми були готові. Принаймні ми були готовими так, наскільки ми це могли зробити", - наголосив Самойленко.

Аби його почули за кордоном Самойленко виступає англійською мовою.
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08.05.2022 18:34 Ответить
 
 