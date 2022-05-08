Полк "Азов" уничтожил в Мариуполе 2,5 тыс. российских оккупантов, - офицер управления разведки Самойленко
Бойцы полка "Азов" ликвидировали в Мариуполе 2,5 тыс. российских оккупантов и ранили еще 5 тысяч, а также уничтожили около 60 танков армии противника.
Об этом заявил на пресс-конференции офицер управления разведки, боец полка "Азов" Илья Самойленко, сообщает Цензор.НЕТ.
"По моим собственным подсчетам и по подсчетам подразделений, мы здесь уничтожили почти 2,5 тыс. личного состава (российской армии. – Ред.) и ранили более 5 тысяч. Это 15% от общих потерь врага по всей стране. Мы также уничтожили около 60 танков и повредили 30. Это более 10% от общих потерь танков у России. Практически такая же ситуация с БМП, артиллерийскими установками - более 10%. И эти потери врагу нанесло только одно подразделение - здесь, в Мариуполе", - сказал Самойленко.
В то же время он отметил, что до 150 вылетов вражеской авиации и авиационных ударов пришлось именно на Мариуполь. По его словам, это более половины из всего количества нанесенных по Украине.
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Слава нації
Смерть москалям
@VALMICHEL7
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https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1523266316639305728 2 ч
Почему российские танки так хорошо горят? Потому что внутри - вата.
Бить на узком участке не вариант вообще, нужно на широком фронте наступать.
Можна було просто не допустити ситуації, яка зараз склалася. Якщо би всі міста, починаючи з Генічеська, Мелітополя та Бердянська, так само стійко тримали оборону й давали бій противнику, тоді би він точно не дійшов за чотири дні з Криму до Маріуполя.
Так як цього не сталося, ми опинилися в оточенні. Тому що противник фактично без спротиву подолав доволі великий кілометраж. Практично без боїв, маршем він пройшов з Криму та опинився на західних околицях міста Маріуполь.
Противника потрібно було знищувати ще на перешийку при виході з Криму під Генічеськом. В тому районі противник був вкрай обмежений в маневрі та мав лише єдиний маршрут висування. Враховуючи рельєф місцевості, противник був каналізований.
З тактичної точки зору, це було саме сприятливе місце для нанесення вогневого ураження з метою знищення та подальшого блокування ворожого угруповання. Противника потрібно було знищувати там, під час висування з Криму. І цього чомусь не було зроблено.
Командир полку "Азов" Денис Прокопенко:
"Потім несподівано командир 36-ої бригади прийняв рішення, нікого не попередивши, просто піти на прорив у невідомому напрямку і тим самим втратив багато людей. Так само багато людей було кинуто напризволяще, і вони просто потрапили в полон.
Якби цього не сталося, з цією бригадою ми б ще довго могли тримати оборону на правому березі, але фланг було оголено й після завершення зачистки заводу Ілліча противник кинув всі свої сили на наш напрямок - це дало йому змогу наступати на нас з флангу та тилу".
https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/8/7344872/
Про це офіцер штабу захисників Азовсталі Ілля Самойленко заявив у неділю, 8 травня 2022 року, під час Zoom-конференції з журналістами із України та з-за кордону.
Виступи "азовців" https://www.youtube.com/watch?v=U5MfBol2sNA транслює на YouTube телеканал https://espreso.tv/ Еспресо.TV .
"Проблема у тому, що багато представників влади саботували оборону України потягом останніх кількох років", - зазначив військовий.
"Ця війна почалася не в лютому, не 24 лютого. І ми постійно на цьому наголошуємо", - додав Самойленко.
"Наша підготовка була саботована - офіційними особами, урядом. Усі просто нам заважали готуватися до оборони", - наголосив Ілля Самойленко.
Окрім того, додав Самойленко, станом на лютий 2022 року не була як слід підготовлена оборона Маріуполя і їм, азовцям, довелося узяти відповідальність за місто на себе.
При цьому такі добровольчі формування, як "Азов", продовжив він, з усією серйозністю ставилися до загрози початку фронтального наступу Росії на Україну й готувалися до нього, переважно покладаючись на власні сили та можливості.
"Ми знали про це увесь час. І ми були готові. Принаймні ми були готовими так, наскільки ми це могли зробити", - наголосив Самойленко.
Аби його почули за кордоном Самойленко виступає англійською мовою.