Рашисты в Мелитополе планируют стрелять в гражданских 9 мая и обвинить в этом ВСУ, - мэр Федоров
Войска РФ в оккупированном Мелитополе готовят провокации.
Об этом в видеообращении сообщил глава города Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"По информации силовых структур ВСУ, они планируют стрелять в мирных граждан, разгонять митингующих – делать все для того, чтобы спровоцировать хаос и панику во время празднования 9 мая. А после – обвинить в этом ВСУ и осуществить этим провокацию", - сказал он.
"Наша задача этого не допустить", – добавил он.
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Lada2014
показать весь комментарий08.05.2022 17:18 Ответить Мне нравится 8 Ссылка
Solsky Wasyl
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Валерий Коломиец #502756
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Solsky Wasyl
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