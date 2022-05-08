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Новости Война
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Рашисты в Мелитополе планируют стрелять в гражданских 9 мая и обвинить в этом ВСУ, - мэр Федоров

окупанти,мелітополь

Войска РФ в оккупированном Мелитополе готовят провокации.

Об этом в видеообращении сообщил глава города Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"По информации силовых структур ВСУ, они планируют стрелять в мирных граждан, разгонять митингующих – делать все для того, чтобы спровоцировать хаос и панику во время празднования 9 мая. А после – обвинить в этом ВСУ и осуществить этим провокацию", - сказал он.

"Наша задача этого не допустить", – добавил он.

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Мелитополь (616) Федоров Иван (469)


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Это они могут. Стрелять в мирных жителей это так по русски.
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08.05.2022 17:18 Ответить
так, це їх традиція.
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08.05.2022 23:27 Ответить
Тільки повні дєбіли можуть вийти в окупованому місті на масовку на 9 травня....
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08.05.2022 18:12 Ответить
з доброї волі можуть тільки довбні і зрадники, але ж людей можуть і примусити.
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08.05.2022 23:28 Ответить
 
 