Рашисты в Мелитополе планируют стрелять в гражданских 9 мая и обвинить в этом ВСУ, - мэр Федоров

Войска РФ в оккупированном Мелитополе готовят провокации.

Об этом в видеообращении сообщил глава города Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"По информации силовых структур ВСУ, они планируют стрелять в мирных граждан, разгонять митингующих – делать все для того, чтобы спровоцировать хаос и панику во время празднования 9 мая. А после – обвинить в этом ВСУ и осуществить этим провокацию", - сказал он.

"Наша задача этого не допустить", – добавил он.

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