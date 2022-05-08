В Турции заявили, что запасов газа в Черном море хватит на 45 лет

Черное море обладает энергетическим запасом, чтобы удовлетворить мировые потребности в течение 45 лет. У Турции есть ресурсы в крупных месторождениях вдоль побережья моря.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Turk.

"Мы нашли газ, у нас газа 540 миллиардов кубометров. Но это только начало. В Черном море есть запасы энергии, чтобы удовлетворить мировые потребности на 45 лет. У нас огромное состояние. Его называют сероводород. Водород также является самым чистым газом будущего", -заявил заместитель председателя правящей в Турции Партии справедливости и развития Бинали Йылдырым.

По словам Йылдырыма, месторождение сероводорода является сравнительным преимуществом Турции.

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"Так что у нас есть эти ресурсы в крупных месторождениях вдоль побережья Черного моря. Это будущее сравнительное преимущество Турции. Те, кто это знают, те, кто видят эту силу Турции, пытаются один за другим реализовать свои планы, что нам делать, чтобы дестабилизировать страну. Мы боролись за это 20 лет", - добавил политик.