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В Турции заявили, что запасов газа в Черном море хватит на 45 лет

газ

Черное море обладает энергетическим запасом, чтобы удовлетворить мировые потребности в течение 45 лет. У Турции есть ресурсы в крупных месторождениях вдоль побережья моря.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Turk.

"Мы нашли газ, у нас газа 540 миллиардов кубометров. Но это только начало. В Черном море есть запасы энергии, чтобы удовлетворить мировые потребности на 45 лет. У нас огромное состояние. Его называют сероводород. Водород также является самым чистым газом будущего", -заявил заместитель председателя правящей в Турции Партии справедливости и развития Бинали Йылдырым.

По словам Йылдырыма, месторождение сероводорода является сравнительным преимуществом Турции.

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"Так что у нас есть эти ресурсы в крупных месторождениях вдоль побережья Черного моря. Это будущее сравнительное преимущество Турции. Те, кто это знают, те, кто видят эту силу Турции, пытаются один за другим реализовать свои планы, что нам делать, чтобы дестабилизировать страну. Мы боролись за это 20 лет", - добавил политик.

Газ (10237) Турция (3500) Черное море (1488)


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Топ комментарии
+12
Із широкіх штанін Ердоган достайьот свой ятаган-прігатовься бункєрний Ваван...
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08.05.2022 17:34 Ответить
+7
Ну так... То треба було 20 років накачувати рашку по мільярду євро на день, щоб вона зробила 500 літаків, 10 тисяч танків, 4 тисячі крилатих ракет... І щоб вона напала на Україну, розвалила півкраїни.

А потім ми такі опа! Виявляється той газ є всюди і його є більше, ніж до**я.

Задрали ці масони закулісні зі своїми війнами. Сподіваюсь, є Всевишній, який їм за все відплатить. І за ту газову сліпоту бонусом окремо.
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08.05.2022 17:47 Ответить
+7
Турции намного прибыльнее сейчас уничтожить Асада, захватить с повстанцами эту страну и пустить трубопровод через Сирию и себя в Европу. И нефть, да и газ тоже можно. Очень хорошие деньги и еще на восстановление Сирии за трубу через нее будет прибыль. А кацапов просто до самого конца уничтожить, пока не отдадут все ядерное оружие. Это должна быть цель всего человечества.
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08.05.2022 18:28 Ответить
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Із широкіх штанін Ердоган достайьот свой ятаган-прігатовься бункєрний Ваван...
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08.05.2022 17:34 Ответить
а шо з бойківськими вишками ?
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08.05.2022 17:37 Ответить
Шило на мыло, то бишь меняем одного диктатора на другого.
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08.05.2022 17:43 Ответить
Турции намного прибыльнее сейчас уничтожить Асада, захватить с повстанцами эту страну и пустить трубопровод через Сирию и себя в Европу. И нефть, да и газ тоже можно. Очень хорошие деньги и еще на восстановление Сирии за трубу через нее будет прибыль. А кацапов просто до самого конца уничтожить, пока не отдадут все ядерное оружие. Это должна быть цель всего человечества.
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08.05.2022 18:28 Ответить
Сероводород вообще-то более ядовит чем цианид
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08.05.2022 17:44 Ответить
Оказывается, докопались по использования сероводорода в топливной ячейке для перегона ядовитого вонища в электричество.
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08.05.2022 22:21 Ответить
Ну так... То треба було 20 років накачувати рашку по мільярду євро на день, щоб вона зробила 500 літаків, 10 тисяч танків, 4 тисячі крилатих ракет... І щоб вона напала на Україну, розвалила півкраїни.

А потім ми такі опа! Виявляється той газ є всюди і його є більше, ніж до**я.

Задрали ці масони закулісні зі своїми війнами. Сподіваюсь, є Всевишній, який їм за все відплатить. І за ту газову сліпоту бонусом окремо.
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08.05.2022 17:47 Ответить
так в усіх бідах винні масони та рептилоїди, а ще Сорос. (який виїбав кацапів на биржі під час кризи 98 року). знайома риторика, Володя )
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08.05.2022 18:20 Ответить
Ну такоє...

Вдыхание воздуха с небольшим содержанием сероводорода вызывает https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 головокружение , https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C головную боль , https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0 тошноту , https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0 рвоту , а со значительной концентрацией приводит к https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0 коме , https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BC судорогам , https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%91%D0%BA_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D1%85 отёку лёгких и летальному исходу. При высокой концентрации однократное вдыхание может вызвать мгновенную https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C смерть . При вдыхании воздуха с небольшими концентрациями у человека довольно быстро возникает https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F) адаптация к неприятному https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%85 запаху «тухлых яиц» и он перестаёт ощущаться. Во рту возникает сладковатый https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BA%D1%83%D1%81 металлический привкус https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4#cite_note-34 [34] .
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08.05.2022 17:50 Ответить
Кокс из Эстонии перенаправили в Турцию? Вообще-то тот факт, что в Чёрном Море на глубине более 200 метров сероводорода чуть более, чем... очень много - это далеко не открытие. Ну, и по поводу того, что сероводород имеет такое же отношение к водороду, как хлор - к хлориду натрия, уже писали.
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08.05.2022 18:41 Ответить
Тож і в України є узбережжя чорного моря. Можливо і там газ є.
Може через це росія Крим і захвачувала, а зараз південь України.
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08.05.2022 18:44 Ответить
Ми боролися за це 20 років", - додав політик. - лягаючи під рашиста і дозволяючи йому тягнути газову трубу.(((https://www.bbc.com/ukrainian/news-51045265 ))
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08.05.2022 18:55 Ответить
Популіст турецький чи що? Ого відкриття- сірководень в чорному морі! Премію Нобеля дайте йому ))) А якщо серйозно, то нехай спочатку придумає турок як безпечно видобувати водень з сірководня, а тоді вперед- всі на водневі електроавтомобілі пересідаємо, я за!
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08.05.2022 19:50 Ответить
 
 