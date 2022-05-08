В Турции заявили, что запасов газа в Черном море хватит на 45 лет
Черное море обладает энергетическим запасом, чтобы удовлетворить мировые потребности в течение 45 лет. У Турции есть ресурсы в крупных месторождениях вдоль побережья моря.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Turk.
"Мы нашли газ, у нас газа 540 миллиардов кубометров. Но это только начало. В Черном море есть запасы энергии, чтобы удовлетворить мировые потребности на 45 лет. У нас огромное состояние. Его называют сероводород. Водород также является самым чистым газом будущего", -заявил заместитель председателя правящей в Турции Партии справедливости и развития Бинали Йылдырым.
По словам Йылдырыма, месторождение сероводорода является сравнительным преимуществом Турции.
"Так что у нас есть эти ресурсы в крупных месторождениях вдоль побережья Черного моря. Это будущее сравнительное преимущество Турции. Те, кто это знают, те, кто видят эту силу Турции, пытаются один за другим реализовать свои планы, что нам делать, чтобы дестабилизировать страну. Мы боролись за это 20 лет", - добавил политик.
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А потім ми такі опа! Виявляється той газ є всюди і його є більше, ніж до**я.
Задрали ці масони закулісні зі своїми війнами. Сподіваюсь, є Всевишній, який їм за все відплатить. І за ту газову сліпоту бонусом окремо.
Вдыхание воздуха с небольшим содержанием сероводорода вызывает https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 головокружение , https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C головную боль , https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0 тошноту , https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0 рвоту , а со значительной концентрацией приводит к https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0 коме , https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BC судорогам , https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%91%D0%BA_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D1%85 отёку лёгких и летальному исходу. При высокой концентрации однократное вдыхание может вызвать мгновенную https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C смерть . При вдыхании воздуха с небольшими концентрациями у человека довольно быстро возникает https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F) адаптация к неприятному https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%85 запаху «тухлых яиц» и он перестаёт ощущаться. Во рту возникает сладковатый https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BA%D1%83%D1%81 металлический привкус https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4#cite_note-34 [34] .
Може через це росія Крим і захвачувала, а зараз південь України.