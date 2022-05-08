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Каннский кинофестиваль запретил доступ российским журналистам из-за войны в Украине, – НСЖУ

канни

Представителям "СМИ" из России отказано в получении журналистских аккредитаций на 75-й Каннский кинофестиваль.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальной странице в телеграме Национального союза журналистов Украины.

Каннский кинофестиваль запретил доступ российским журналистам из-за войны в Украине.

Отмечено, что Каннский фестиваль "ждал, пока ситуация улучшится" между Россией и Украиной, прежде чем принять решение по российским аккредитациям, но поскольку фестиваль начнется в скором времени, решено отказать в аккредитации всем российским журналистам.

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"Мы одобрили только те СМИ, которые отвечают позиции фестиваля по ситуации в Украине", - говорится в сообщении.

Напомним, нынешнее юбилейное мероприятие во Франции состоится с 17 по 28 мая.

журналистика (3319) Канны (49) кинофестиваль (162) пропаганда (3698)


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Кіно як вид мистецва та лапатні свині-речі не сумісні...
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08.05.2022 17:56 Ответить
Ну почему нас нигде не любят?! (с) А розуму щоб дати відповідь бракує..
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08.05.2022 18:03 Ответить
И это правильно. От их журналистов смердит руцьким духом. Что не соврут, так обязательно обгадят
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08.05.2022 18:06 Ответить
Женіть їх поганим віником з відусіль.
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08.05.2022 18:09 Ответить
По ходу никто не хочет вымазаться в говно...
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08.05.2022 18:17 Ответить
Hfrancuzi opjatj zatevajut ...doigrajutsa.Banderofrancuzi...
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08.05.2022 18:23 Ответить
Там раньше обычно шел паралельно фестиваль порно вот пусть туда и топают.
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08.05.2022 18:27 Ответить
Их погонят и оттуда. Кто на старую ********** жопу смотреть будет?
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08.05.2022 19:23 Ответить
Опять унизили рашистов путинячих, сцаными тряпками погнавши.
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08.05.2022 19:21 Ответить
 
 