Каннский кинофестиваль запретил доступ российским журналистам из-за войны в Украине, – НСЖУ

Представителям "СМИ" из России отказано в получении журналистских аккредитаций на 75-й Каннский кинофестиваль.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальной странице в телеграме Национального союза журналистов Украины.

Каннский кинофестиваль запретил доступ российским журналистам из-за войны в Украине.

Отмечено, что Каннский фестиваль "ждал, пока ситуация улучшится" между Россией и Украиной, прежде чем принять решение по российским аккредитациям, но поскольку фестиваль начнется в скором времени, решено отказать в аккредитации всем российским журналистам.

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"Мы одобрили только те СМИ, которые отвечают позиции фестиваля по ситуации в Украине", - говорится в сообщении.

Напомним, нынешнее юбилейное мероприятие во Франции состоится с 17 по 28 мая.