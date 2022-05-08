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Новости Война
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Новые жесткие санкции США против РФ на подходе, - Кулеба после разговора с Блинкеном

путин,путін

Глава МИД Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили новые жесткие санкции США против РФ.

Об этом министр сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"В День памяти и примирения, в День победы в Европе с Энтони Блинкеном скоординировали шаги для приближения победы Украины. Новые жесткие санкции США против РФ на подходе. Обсудили пути разблокирования украинского экспорта продовольствия и обеспечения глобальной продовольственной безопасности", - говорится в сообщении.

Читайте: Путин пытается извратить историю для оправдания войны против Украины, - Блинкен

Кулеба Дмитрий (2880) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+8
Ну как говориться ,БОЛЬШЕ САНКЦИЙ ХОРОШИХ и НУЖНЫХ !
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08.05.2022 17:57 Ответить
+8
Рашка должна быть в восторге ведь все санкции для нее полезны.
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08.05.2022 18:02 Ответить
+7
З рашизмом треба боротися усім світом. А хто Українцям брат, а хто ворог ця війна показала. Слава Україні!
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08.05.2022 18:02 Ответить
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Ну как говориться ,БОЛЬШЕ САНКЦИЙ ХОРОШИХ и НУЖНЫХ !
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08.05.2022 17:57 Ответить
Хутіну санкції пофуй. Він невиїзний. А ось масквічі та пітерци виють що белуги
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08.05.2022 18:09 Ответить
Рашка должна быть в восторге ведь все санкции для нее полезны.
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08.05.2022 18:02 Ответить
З рашизмом треба боротися усім світом. А хто Українцям брат, а хто ворог ця війна показала. Слава Україні!
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08.05.2022 18:02 Ответить
Героям Слава
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08.05.2022 18:08 Ответить
США це добре. Але ми поряд з ЄС, а там УГ(униле гівно)орщина
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08.05.2022 18:08 Ответить
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08.05.2022 18:08 Ответить
Байденко запретит Шариковым РабZeйки пользовацца Мавзолеем чЛен Ина навечно....,это для краcнопузых кинжал в сердце...
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08.05.2022 18:20 Ответить
которые венгры опять заблокируют
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08.05.2022 18:33 Ответить
як говорив джо - ПЕКЕЛЬНІ, тільки за курс доллара до рубєля 67,5 хоч до початку вторгнення був 69. що ж це за санкції такі, де обвал, де економічне пекло ? чому доллар досі не по 140-210? казали що треба 2-3 місяця щоб санкції почали діяти. вже 2 де результат
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08.05.2022 18:57 Ответить
 
 