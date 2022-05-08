Новые жесткие санкции США против РФ на подходе, - Кулеба после разговора с Блинкеном

Глава МИД Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили новые жесткие санкции США против РФ.

Об этом министр сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"В День памяти и примирения, в День победы в Европе с Энтони Блинкеном скоординировали шаги для приближения победы Украины. Новые жесткие санкции США против РФ на подходе. Обсудили пути разблокирования украинского экспорта продовольствия и обеспечения глобальной продовольственной безопасности", - говорится в сообщении.

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