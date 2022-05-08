Крымский мост точно будет разрушен, это только вопрос времени, - советник главы МВД Андрусив
Крымский мост точно будет разрушен, но пока у Украины нет возможности, чтобы нанести удар по мосту.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал, об этом заявил советник главы МВД Виктор Андрусив.
"У нас для этого пока нет такого оружия. Точнее есть, но нам нужно гораздо ближе продвинуться к побережью Азовского моря", – сказал он.
"Могу сказать одну вещь: Крымский мост точно будет разрушен. Вопрос только в том, когда это произойдет", - добавил Андрусив.
В конце апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что как только будет возможность уничтожить мост – это сделают.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия стягивает зенитно-ракетные силы на север Крыма, - СМИ. ФОТО
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+54 Александр Чуднивец #474549
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+36 Дмитрий Иванов #466733
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+27 Максім ХОЙ #398010
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А може діяльність політичних партій на час війни варто заборонити?...
Ну да и фейверк обязательно. На побережье стримить на большой экран, Вакарчук, АСDC, Раммштайн на разогреве... "шашлыыыыык шавеееерма чучвааааара слааааадкая домаааашняя..."
В первых рядах можно даже за деньги... Фан зона бесплатно.
Я бы посмотрел.
не "офис", а бабка базарная....
Вплавь через Дніпро?
"У рашистов минус ещё один самолёт. В районе Николаева Су-34 пошёл вслед за русским военным кораблем, будет ещё один интересный дайверский объект ..."
https://novosti-n.org/news/V-rajone-Nykolaeva-VSU-unychtozhyly-vrazheskyj-samolet-Goncharenko-241593 https://novosti-n.org/news/V-rajone-Nyk ... nko-241593
як ЗСУ на лівий берег має телепортуватися?
После нескольких сообщений на разных ресурсах СМИ об эвакуации в связи с угрозой ракетного удара в социальных сетях среди местных жителей началась истерика.
В чатах соцсетей крымчане всерьез задумываются о собственной безопасности и планируют временный переезд от греха подальше до окончания войны.
"Сейчас возможности нет, но если потребуется, мы его разрушим"
як ви Томагавки запускати будете? наземні пускові платформи було знищено в 1991, зара тільки надводні та підводні.
Там і так " повний піз.." останній місяць . Особливо з " панаєхавших ". Продають житло і т.п . і чкурують на свою паРашу .
А кто это у нас такой резвый?
новый антоша от старого авакяна?
ЯнеЛох нас всех за Лохов считает
Крым должен стать глухим тупиком.
А восстанавливать всё равно будем за их деньги.