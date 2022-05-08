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Новости Война
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Крымский мост точно будет разрушен, это только вопрос времени, - советник главы МВД Андрусив

мост

Крымский мост точно будет разрушен, но пока у Украины нет возможности, чтобы нанести удар по мосту.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал, об этом заявил советник главы МВД Виктор Андрусив.

"У нас для этого пока нет такого оружия. Точнее есть, но нам нужно гораздо ближе продвинуться к побережью Азовского моря", – сказал он.

"Могу сказать одну вещь: Крымский мост точно будет разрушен. Вопрос только в том, когда это произойдет", - добавил Андрусив.

В конце апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что как только будет возможность уничтожить мост – это сделают.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия стягивает зенитно-ракетные силы на север Крыма, - СМИ. ФОТО

Крым (26425) мост (1031)


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Топ комментарии
+54
Не тільки міст а увесь смердючий мордор має бути зруйновано вщент...
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08.05.2022 18:11 Ответить
+36
А можно перед разрушением крымского моста, для начала, освободить наши Херсон, Мелитополь, Мариуполь, Бердянск, Донецк и Луганск? А также советникам-помошникам-заместителям министров, особенно почему-то МВД, не нести пургу и не пороть чушь, а заниматься своими прямыми обязанностями?
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08.05.2022 18:18 Ответить
+27
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08.05.2022 18:19 Ответить
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Нарешті вродили.
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08.05.2022 18:11 Ответить
Не тільки міст а увесь смердючий мордор має бути зруйновано вщент...
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08.05.2022 18:11 Ответить
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08.05.2022 18:41 Ответить
Amen, brother!
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08.05.2022 19:20 Ответить
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08.05.2022 20:45 Ответить
карфаген должен быть разрушен
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08.05.2022 18:12 Ответить
Да канєшно. Там і так пливуни. Два рази влучно. Ну і кому я це розказую...
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08.05.2022 18:12 Ответить
Якщо міст таки законтачат прошу записати в протоколі що це не ми. Дефекти конструкції.
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08.05.2022 18:16 Ответить
Все вопросы к вротенбергам. Или кто его там строил?
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08.05.2022 18:21 Ответить
Вротенйобергам, вивчайте ******* правила граматики.
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08.05.2022 19:26 Ответить
Для чого розповідати противнику куди вам треба просуватись? Це так треба?
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08.05.2022 18:12 Ответить
У меня изредка мелькают мысли, что эта война идёт по какому-то сценарию, о котором знают все кроме нас, но это уже уровень заговора и прочего… надеюсь это не так
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08.05.2022 18:19 Ответить
У меня эта мысль с 2014-го года. Но никому не говорите.
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08.05.2022 18:29 Ответить
Ще генштаб не знає, а МВС все відомо...
А може діяльність політичних партій на час війни варто заборонити?...
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08.05.2022 18:31 Ответить
у меня такие подозрения возникли еще со сдачи Цемаха, а после слива Вагнеровцев сомнения отпали ...
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08.05.2022 18:41 Ответить
А в мене не підозри, а реальність, що всіх сексот- панікерів опісля перемоги обов'язково вирахують
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08.05.2022 19:10 Ответить
Надо не после победы, а именно сейчас их всех выудить, меньше вреда нанесут.
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08.05.2022 19:50 Ответить
ти що будеш вираховати тухлодире русняве гівно?
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08.05.2022 22:09 Ответить
Щоб кримчани зрадники не могли спати спокійно і бігали ночами по підвалах у жаху
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08.05.2022 19:32 Ответить
это предупреждение чтоб русня успела с крыма свалить, потому что могут неуспеть
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08.05.2022 19:32 Ответить
Охренеть, что происходит...

Ну да и фейверк обязательно. На побережье стримить на большой экран, Вакарчук, АСDC, Раммштайн на разогреве... "шашлыыыыык шавеееерма чучвааааара слааааадкая домаааашняя..."
В первых рядах можно даже за деньги... Фан зона бесплатно.

Я бы посмотрел.
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08.05.2022 18:13 Ответить
Там за кораблем черга вже огого, що там стоячий міст)) Рашитстські кораблі, які рухаються тонуть щодня. Як тільки пуйло, нездобувши нічого із своїх цілей, буде казати , що здобуток "війна" з Україною - нема мосту.
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08.05.2022 18:13 Ответить
пустомеля цей Анрусів.
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08.05.2022 18:15 Ответить
что бы ничего нн вывезли с нашего Крыма
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08.05.2022 18:16 Ответить
ну якщо немаэ можливостi, то нахрена трендеть вообще об этом.....
не "офис", а бабка базарная....
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08.05.2022 18:16 Ответить
А можно перед разрушением крымского моста, для начала, освободить наши Херсон, Мелитополь, Мариуполь, Бердянск, Донецк и Луганск? А также советникам-помошникам-заместителям министров, особенно почему-то МВД, не нести пургу и не пороть чушь, а заниматься своими прямыми обязанностями?
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08.05.2022 18:18 Ответить
без моста, тобто без можливості забезпечення і поповнення рюське війск, ці території буде набагато легше звільняти.
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08.05.2022 18:31 Ответить
видел геноцид в Буче? население Херсона 27 тысяч, скажи им сколько подождать? подождать когда рашисты начнут принудительную мобилизацию? чего подождать?
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08.05.2022 18:39 Ответить
Населення Херсону 290 тисяч. Це обласний центр. І да, ждати вже немає ніяких сил....це настільки важко морально (про матеріально я мовчу, більше 2 місяців без роботи), але готові з двома дітьми сидіти на каші на воді, лиш би було розуміння, що визволяти взагалі будуть...
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08.05.2022 19:44 Ответить
как же вам своими 290 тыс свой город про*бали??
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08.05.2022 22:10 Ответить
херсонский мост взорвите и зачищайте херсон
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08.05.2022 18:19 Ответить
А далі? як "зачищать" Херсонщину від Олешок до Скадовська та Генічеська будете?
Вплавь через Дніпро?
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08.05.2022 19:32 Ответить
Фішка в тому, що рашисти вже давно Антонівський міст замінували, і при відході вони його підірвуть все одно...ну а в Олешках їм просто робити без мосту буде нічого, вони звідти підуть...а в скадовськ через Каховську ГЕС . Таті в Скадовськ там їх небагато, основні сили біля Каховської ГЕС, от там буде проблема. Вони нам її не віддадуть, як ми...(((
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08.05.2022 19:50 Ответить
русня при отступлении с Херсона мост все равно взорвут! если взорвать мост сейчас то русня не сможет подтянуть подкрепление, и на зачистку города уйдет пару дней.
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08.05.2022 20:23 Ответить
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08.05.2022 18:19 Ответить
Рашисты сами уничтожат мост когда будут бежать из Крыма
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08.05.2022 19:13 Ответить
Крим буде перетворено на мишоловку! Мало кому з "панаєхавших" вдасться на підручних засобах врятуватися від лютої помсти перетнувши керченську протоку. Знищити міст потрібно якомога швидше. І головне це знищити якісно!
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08.05.2022 18:21 Ответить
Самострой будет снесён на законных осованиях.
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08.05.2022 18:22 Ответить
Є 200 -хсотий !

"У рашистов минус ещё один самолёт. В районе Николаева Су-34 пошёл вслед за русским военным кораблем, будет ещё один интересный дайверский объект ..."
https://novosti-n.org/news/V-rajone-Nykolaeva-VSU-unychtozhyly-vrazheskyj-samolet-Goncharenko-241593 https://novosti-n.org/news/V-rajone-Nyk ... nko-241593
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08.05.2022 18:24 Ответить
А це питання в компетенції МВС?...
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08.05.2022 18:25 Ответить
Демонтуємо міст, демонтуємо і раіську
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08.05.2022 18:26 Ответить
накшталт, до 9-го зазнае руйнувань від вихлопу одних тільки пуканів Ватостополя
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08.05.2022 18:28 Ответить
Спочатку потрібно зруйнувати Антонівський міст в Херсоні, давно потрібно !!! Потім взятися за Чонгарські мости (залізничний та дамбу через затоку Сиваш). А щодо Кримського мосту - справа часу. Біля Херсона та в Херсонській області у напрямку Чонгара ППО москальське, думаю, потужне ...
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08.05.2022 18:30 Ответить
тобто ви пропонуєте відмовитися від звільнення більшої частини Херсонської області?
як ЗСУ на лівий берег має телепортуватися?
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08.05.2022 19:34 Ответить
Желательно не тянуть с этим
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08.05.2022 18:31 Ответить
После слухов о возможном подрыве Крымского моста в аннексированном Крыму началась паника.

После нескольких сообщений на разных ресурсах СМИ об эвакуации в связи с угрозой ракетного удара в социальных сетях среди местных жителей началась истерика.

В чатах соцсетей крымчане всерьез задумываются о собственной безопасности и планируют временный переезд от греха подальше до окончания войны.
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08.05.2022 18:32 Ответить
навіщо - невже українському Ставрополью та Кубані не потрібна така інфраструктура як Кримський Міст ....
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08.05.2022 18:34 Ответить
Хоч хтось логічно думає 👍
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08.05.2022 20:41 Ответить
Немає ніякого"українського Ставропілля та Кубані". Є лише Україна в її міжнародно визнаних кордонах 1991 року. Ти **** провокатор і кацапське падло. Іди ***** звідси!
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09.05.2022 00:06 Ответить
москва должна быть уничтожена, а земля посыпана солью чтобы даже бурьян не вырос
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08.05.2022 18:37 Ответить
Чонгар попершу знищіть!!!
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08.05.2022 18:39 Ответить
Він потрібен, щоб кацапи через нього бігли, коли Україна введе в Крим війська.
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08.05.2022 18:41 Ответить
9 мая зробіть маскалям подарунок
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08.05.2022 18:41 Ответить
Сколько этот мост пропустил смертей , сколько вывезено Украинского добра , сколько горя разрухи сметь пропустил дьявольский мост.. Никуя не понимаю...
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08.05.2022 18:41 Ответить
не було б моста - працювала би баржа на переправі...
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08.05.2022 18:44 Ответить
чого мости через Перекоп, Чонгар розмінували і не знищили? Га?
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08.05.2022 18:43 Ответить
А для чого його руйнувати зараз. Заберемо Крим. А "понаєхавшиє" тікать по ньому будуть, а після його треба перекрити. Згодиться. Там Кубань.
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08.05.2022 18:51 Ответить
В сенсі "тікать по ньому"? Хай пливуть! Ще їм умови для комфортної втечі робити!
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08.05.2022 19:02 Ответить
+1 Более действенным был бы удар по нашим (прописью) крымским аэродромам. Тем более что достаем.
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08.05.2022 19:08 Ответить
Кубань наша тому з мостом поки зачекайте , вже по ньому все рівно все заїхало
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08.05.2022 19:01 Ответить
Это он под Голду Меир косит:
"Сейчас возможности нет, но если потребуется, мы его разрушим"
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08.05.2022 19:02 Ответить
Нам срочно нужны Томагавки,без них у нас нет аргументов против постоянных ракетных ударов,нечем ответить.Томагавки принесут безопасность и мир.А заодно и разлупашить крымский мост,базу РФ в Севастополе и т.д
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08.05.2022 19:08 Ответить
"шта?" (с)
як ви Томагавки запускати будете? наземні пускові платформи було знищено в 1991, зара тільки надводні та підводні.
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08.05.2022 19:40 Ответить
Інфа з Криму .
Там і так " повний піз.." останній місяць . Особливо з " панаєхавших ". Продають житло і т.п . і чкурують на свою паРашу .
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08.05.2022 19:16 Ответить
"...радник глави МВС Віктор Андрусів ..."

А кто это у нас такой резвый?

новый антоша от старого авакяна?
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08.05.2022 19:26 Ответить
вже на часі.......відкладати не потрібно
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08.05.2022 19:27 Ответить
Только не затяните, как вы умеете, когда мы в Украинскую Кубань поедем
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08.05.2022 19:34 Ответить
Потом? Потом будут взрывы в Крыму,потом будут все наказаны,потом все будет освобождено, при этом не стреляя по городам.
ЯнеЛох нас всех за Лохов считает
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08.05.2022 19:36 Ответить
где ленд лиз? мы по нему должны получить то, чтобы расх*чить это убожество!
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08.05.2022 19:43 Ответить
но это будет потом а пока:НЕНАЧАСІ
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08.05.2022 19:53 Ответить
Ну хорошо, но зачем об этом делать заявления до его разрушения? Какой в этом смысл? Кому от этого легче? Азову?
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08.05.2022 20:05 Ответить
Целостность моста надо обменять на защитников Азова...
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08.05.2022 20:10 Ответить
кацапам ***** на той міст,там 15км переправи,кораблями будуть возити
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08.05.2022 22:14 Ответить
Хтось внятно може обґрунтувати: навіщо?
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08.05.2022 20:43 Ответить
Чтобы рашисты каждоневно мучились с поставками всего.
Крым должен стать глухим тупиком.
А восстанавливать всё равно будем за их деньги.
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08.05.2022 22:00 Ответить
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08.05.2022 23:27 Ответить
 
 