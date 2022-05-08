Крымский мост точно будет разрушен, это только вопрос времени, - советник главы МВД Андрусив

Крымский мост точно будет разрушен, но пока у Украины нет возможности, чтобы нанести удар по мосту.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал, об этом заявил советник главы МВД Виктор Андрусив.

"У нас для этого пока нет такого оружия. Точнее есть, но нам нужно гораздо ближе продвинуться к побережью Азовского моря", – сказал он.

"Могу сказать одну вещь: Крымский мост точно будет разрушен. Вопрос только в том, когда это произойдет", - добавил Андрусив.

В конце апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что как только будет возможность уничтожить мост – это сделают.

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