Каждый разговор Зеленского с иностранными лидерами и международными организациями начинается и заканчивается словом "Азовсталь", - ОП

Каждый разговор Президента с иностранными лидерами и международными организациями начинается и заканчивается словом "Азовсталь". Мы делаем все, чтобы спасти защитников "Азовстали" – из "Азова", полиции, пограничной службы, военных.

Об этом говорится в комментарии советника Главы Офиса Президента Украины Михаила Подоляка, переданном агентству "Интерфакс-Украина", передаёт Цензор.НЕТ.

"Каждая горячая точка в Украине, где продолжается сопротивление российским войскам – в фокусе внимания Офиса президента. Это ежедневная коммуникация и оперативные решения, на принятие которых иногда есть лишь минуты. Бойцы "Азова", которые удерживают оборону на заводе "Азовсталь" – это настоящие герои. Говорю об этом без пафоса и без колебаний, с ребятами были очень откровенные разговоры", - говорится в комментарии.

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По словам Подоляка, он полностью понимает эмоциональное состояние бойцов "Азова" – "для россиян сегодня вообще нет тормозов, когда возникает вопрос Азовстали… Они стремятся уничтожать в прямом эфире".

"Каждый разговор президента с иностранными лидерами и международными организациями начинается и заканчивается словом "Азовсталь". Мы просчитываем все возможные формулы и форматы, а если в истории международного права таких форматов нет - предлагаем новые", - написал он.

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По его словам, жизнь каждого украинского защитника является священной для украинского государства – "это аксиома для нас. Защитники "Азовстали" – ребята из "Азова", полиции, пограничной службы, военные - стали живым символом Украины. Мы делаем все, чтобы их спасти".

Подоляк также отметил, что, по его мнению, энергия общества сегодня должна быть направлена ​​не на обращение к военно-политическому руководству внутри страны, "потому что мы максимально сосредоточены на поиске решений, а на обществах западных стран, мировых лидеров и международных организаций. Чтобы они также давили на российскую сторону".

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