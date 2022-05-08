Каждый разговор Зеленского с иностранными лидерами и международными организациями начинается и заканчивается словом "Азовсталь", - ОП
Каждый разговор Президента с иностранными лидерами и международными организациями начинается и заканчивается словом "Азовсталь". Мы делаем все, чтобы спасти защитников "Азовстали" – из "Азова", полиции, пограничной службы, военных.
Об этом говорится в комментарии советника Главы Офиса Президента Украины Михаила Подоляка, переданном агентству "Интерфакс-Украина", передаёт Цензор.НЕТ.
"Каждая горячая точка в Украине, где продолжается сопротивление российским войскам – в фокусе внимания Офиса президента. Это ежедневная коммуникация и оперативные решения, на принятие которых иногда есть лишь минуты. Бойцы "Азова", которые удерживают оборону на заводе "Азовсталь" – это настоящие герои. Говорю об этом без пафоса и без колебаний, с ребятами были очень откровенные разговоры", - говорится в комментарии.
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По словам Подоляка, он полностью понимает эмоциональное состояние бойцов "Азова" – "для россиян сегодня вообще нет тормозов, когда возникает вопрос Азовстали… Они стремятся уничтожать в прямом эфире".
"Каждый разговор президента с иностранными лидерами и международными организациями начинается и заканчивается словом "Азовсталь". Мы просчитываем все возможные формулы и форматы, а если в истории международного права таких форматов нет - предлагаем новые", - написал он.
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По его словам, жизнь каждого украинского защитника является священной для украинского государства – "это аксиома для нас. Защитники "Азовстали" – ребята из "Азова", полиции, пограничной службы, военные - стали живым символом Украины. Мы делаем все, чтобы их спасти".
Подоляк также отметил, что, по его мнению, энергия общества сегодня должна быть направлена не на обращение к военно-политическому руководству внутри страны, "потому что мы максимально сосредоточены на поиске решений, а на обществах западных стран, мировых лидеров и международных организаций. Чтобы они также давили на российскую сторону".
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ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Мариуполь с трех сторон окружен водой. А если к берегу причалит спасательное судно США или другой страны НАТО и их военные сделают коридор. Неужели орки будут стрелять?
Уровень - третий класс СОШ. Вам двойка.
этом
И шо?
В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung посол Украины в ФРГ Андрей Мельник рассказал, что сразу после начала российского вторжения 24 февраля министр финансов Германии Кристиан Линднер с "вежливой улыбкой" говорил ему, что судьба Украины предрешена, Киеву осталось несколько часов, и потому он против поставок Украине тяжелого вооружения и отключения России от SWIFT, так как считает эти меры бессмысленными. Министр, по свидетельству Мельника, хотел говорить с ним не о помощи Украине - а о будущем марионеточном правительстве, которое назначит Путин. "Это был худший разговор в моей жизни", - признался Андрей Мельник.
По сути, Линднер прямым текстом заявил, что Германия готова сдать Украину на милость победителя. Точнее, победителю на расправу. И подталкивал ее к капитуляции
https://prm.ua/vlada-sabotuvala-pidhotovku-do-oborony-mariupolia-azov/
И то,что этот мудак отростил бородку и носит частично военную одежду,при этом не служивший вызывает все больше отвращения.
Здається зеля просто прикриває борідкою наїджені щоки.
мы все помним
К чему, ***, готовы? К сдаче Украины?
Мне кажется, что эти уроды, не очень то хотят возвращения наших воинов. Будет очень много вопросов.