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Каждый разговор Зеленского с иностранными лидерами и международными организациями начинается и заканчивается словом "Азовсталь", - ОП

азовсталь,маріуполь

Каждый разговор Президента с иностранными лидерами и международными организациями начинается и заканчивается словом "Азовсталь". Мы делаем все, чтобы спасти защитников "Азовстали" – из "Азова", полиции, пограничной службы, военных.

Об этом говорится в комментарии советника Главы Офиса Президента Украины Михаила Подоляка, переданном агентству "Интерфакс-Украина", передаёт Цензор.НЕТ.

"Каждая горячая точка в Украине, где продолжается сопротивление российским войскам – в фокусе внимания Офиса президента. Это ежедневная коммуникация и оперативные решения, на принятие которых иногда есть лишь минуты. Бойцы "Азова", которые удерживают оборону на заводе "Азовсталь" – это настоящие герои. Говорю об этом без пафоса и без колебаний, с ребятами были очень откровенные разговоры", - говорится в комментарии.

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По словам Подоляка, он полностью понимает эмоциональное состояние бойцов "Азова" – "для россиян сегодня вообще нет тормозов, когда возникает вопрос Азовстали… Они стремятся уничтожать в прямом эфире".

"Каждый разговор президента с иностранными лидерами и международными организациями начинается и заканчивается словом "Азовсталь". Мы просчитываем все возможные формулы и форматы, а если в истории международного права таких форматов нет - предлагаем новые", - написал он.

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По его словам, жизнь каждого украинского защитника является священной для украинского государства – "это аксиома для нас. Защитники "Азовстали" – ребята из "Азова", полиции, пограничной службы, военные - стали живым символом Украины. Мы делаем все, чтобы их спасти".

Подоляк также отметил, что, по его мнению, энергия общества сегодня должна быть направлена ​​не на обращение к военно-политическому руководству внутри страны, "потому что мы максимально сосредоточены на поиске решений, а на обществах западных стран, мировых лидеров и международных организаций. Чтобы они также давили на российскую сторону".

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Азов (801) Азовсталь (379) Офис Президента (1803) Подоляк Михаил (246)


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Топ комментарии
+32
Маріуполь на твоїй совісті, рятувальник гундосий.
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08.05.2022 19:53 Ответить
+26
..а достаточно было просто шашлычникам вовремя, молча, минировать "чонгар" и подтягивать непостроенные((( ракеты, а не языка чесать сейчас..(
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08.05.2022 19:53 Ответить
+22
Да не, это в обычной жизни называлось, перекладыванием ответственности на других.
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08.05.2022 19:50 Ответить
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тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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08.05.2022 19:50 Ответить
Да не, это в обычной жизни называлось, перекладыванием ответственности на других.
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08.05.2022 19:50 Ответить
Для пиарщика Подоляка: в данном случае, важны ДЕЛА, а не слова
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08.05.2022 19:52 Ответить
Советник может ******* что угодно, зачем это публиковать? Есть прессекретарь, пресслужба, руководитель.
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08.05.2022 21:09 Ответить
Уявляю. Не вистачає фантазії.
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08.05.2022 19:52 Ответить
..а достаточно было просто шашлычникам вовремя, молча, минировать "чонгар" и подтягивать непостроенные((( ракеты, а не языка чесать сейчас..(
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08.05.2022 19:53 Ответить
Да. Будь у нас выполнен оборонзаказ 2019-2021 и не остановлена ракетная программа, мы бы и не вспоминали сейчас, как минимум, про Одессу, Херсон, Николаев и Марик. Одних "Нептунов" хватило бы закрыть полностью вопрос Черного и Азовского морей.
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08.05.2022 20:18 Ответить
Маріуполь на твоїй совісті, рятувальник гундосий.
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08.05.2022 19:53 Ответить
Вот только не надо мантру про cправжніх героїв... Герои как никто достойны и должны жить!
Мариуполь с трех сторон окружен водой. А если к берегу причалит спасательное судно США или другой страны НАТО и их военные сделают коридор. Неужели орки будут стрелять?
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08.05.2022 19:53 Ответить
Щоб причалити потрібно пройти Керченську протоку, а лапті їх не пропустять.
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08.05.2022 19:55 Ответить
А они имеют право не пропустить? Судно может пройти по акватории Украины
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08.05.2022 20:02 Ответить
Мари с ТРЕХ сторон окружон водой?! Когда он стал полуостровом?
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08.05.2022 20:02 Ответить
Там есть какая-то речка и озеро вроде
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08.05.2022 20:04 Ответить
Так и округ Хацапетвки есть озера реки. Слов нет. На ваши обширные познания в географии реакция одна - .
Уровень - третий класс СОШ. Вам двойка.
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08.05.2022 20:22 Ответить
Понится мне, как в авусте 2019 оно рассказывало, что утро у него начинется смс из ГШ ВСУ, млять. Поэтому не трогало бы оно Азовсталь и Азов своим лживым языком и липкими, от гудрона, асфальта и офшоров, рученками.
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08.05.2022 19:58 Ответить
Хто там з ОПе нахамив Герою України, командувачу гарнізону в Азовсталі ?
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08.05.2022 19:59 Ответить
трындеть в ОПе научились... а дела где? Азовцы уже почти прямо говорят про то, что правительство ничего не делало для обороны Мариуполя, так же оно только мелет языком про "глубокую озабоченность" по поводу освобождения осажденных воинов.
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08.05.2022 20:05 Ответить
https://prm.ua/vlada-sabotuvala-pidhotovku-do-oborony-mariupolia-azov/ https://prm.ua/vlada-sabotuvala-pidhotovku-do-oborony-mariupolia-azov/

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08.05.2022 20:38 Ответить
На командира "Азову" виходили політики (https://espreso.tv/na-komandira-azovu-vikhodili-politiki-y-zvinuvachuvali-shcho-mi-im-zavazhaemo-evakuyovuvati-tsivilnikh-zastupnik-komandira-palamar) й звинувачували, що ми їм заважаємо евакуйовувати цивільних, - заступник командира Паламар
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08.05.2022 20:08 Ответить
Хто дав команду, і хто розмінував перешийок?
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08.05.2022 20:08 Ответить
Говорите прямо ,кто ,как с "ВАГНЕРОВЦАМИ" Зе ,через д'Ерьмака Баканову а тот подчиненным Никто другой не имел полномочий ИНТЕРЕСНО ,знал ли об
этом
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08.05.2022 20:44 Ответить
Маріуполь на совісті не тільки Зеленського,це провина одічалой отари 73%
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08.05.2022 20:10 Ответить
починається і закінчується словом "Азовсталь" Джерело:
И шо?
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08.05.2022 20:10 Ответить
А що? Якщо прийде ТУРЕЦЬКИЙ ФЛОТ до МАРІУПОЛЯ москальня має дуже швидко втікати! Але потрібні відповідні Яйця!!
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08.05.2022 20:11 Ответить
Ермаки-подоляки...В Украине,меньше чем преЗЕденту я верю только им...
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08.05.2022 20:20 Ответить
вони всій країні заважали готоуватися до війни, не давали бюджетних грошей на оборону, згортали ракетні програми
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08.05.2022 20:20 Ответить
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08.05.2022 20:21 Ответить
100%Все помним ,Абсолютная правда‼️
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08.05.2022 20:46 Ответить
Неоспоримый факт, доказывающий, что они готовы были сдать Украину Путину. Который даже больше, чем факт. Как говорил горинский бургомистр в "Мюнхгаузене", - так оно и было на самом деле. Речь о Германии, гнезде, рассаднике "путинферштееров". Стране, которая 16-летними стараниями "лучшей женщины Путина" Ангелы Меркель была, по словам бывшего главы ведомства по защите конституции Ханса-Георга Маассена, приведена к зависимости от России и Китая. Или, как недавно написал Ян Фляйшхауер (Jan Fleischhauer) в Fokus, "Германии нужна комиссия по расследованию, чтобы выяснить, как могло случиться, что страна попала в зависимость от Путина и тем самым была поставлена под угрозу национальная безопасность".

В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung посол Украины в ФРГ Андрей Мельник рассказал, что сразу после начала российского вторжения 24 февраля министр финансов Германии Кристиан Линднер с "вежливой улыбкой" говорил ему, что судьба Украины предрешена, Киеву осталось несколько часов, и потому он против поставок Украине тяжелого вооружения и отключения России от SWIFT, так как считает эти меры бессмысленными. Министр, по свидетельству Мельника, хотел говорить с ним не о помощи Украине - а о будущем марионеточном правительстве, которое назначит Путин. "Это был худший разговор в моей жизни", - признался Андрей Мельник.

По сути, Линднер прямым текстом заявил, что Германия готова сдать Украину на милость победителя. Точнее, победителю на расправу. И подталкивал ее к капитуляции
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08.05.2022 20:21 Ответить
Азов - це сталь
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08.05.2022 20:23 Ответить
Захисники Маріуполя дали пресконференцію із заблокованої окупантами "Азовсталі". Вони поставили під сумнів ефективність західних санкцій проти РФ та заявили, що влада саботувала підготовку міста до належної оборони.

https://prm.ua/vlada-sabotuvala-pidhotovku-do-oborony-mariupolia-azov/
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08.05.2022 20:24 Ответить
Вот это лишь только слова, а на деле, как всегда - тишина, никаких действий нет. Ну, а то, что трепаться он мастак, так это знают все, ещё с предвыборной компании, как он красиво вешал лапшу на уши своим избирателям.
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08.05.2022 20:31 Ответить
Зеля в Омане Азов продал вместе с Украиной.
И то,что этот мудак отростил бородку и носит частично военную одежду,при этом не служивший вызывает все больше отвращения.
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08.05.2022 20:35 Ответить
Бороди одночасно почали відпускати оці бійці і ще. Порівняйте довжину.
Здається зеля просто прикриває борідкою наїджені щоки.
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08.05.2022 20:52 Ответить
ОПу треба заборонити як джерело брехні
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08.05.2022 20:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=PZdfOr72s0k&ab https://www.youtube.com/watch?v=PZdfOr72s0k&ab


мы все помним
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08.05.2022 20:42 Ответить
піарщики чортові. та їм насрать на все. крім рейтингів. бо треба ж за будь-яку ціну при владі залишитись. інакше ж - лава підсудних.
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08.05.2022 20:50 Ответить
В вот https://www.youtube.com/watch?v=QdJF3UCmHoU
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08.05.2022 20:50 Ответить
16 февраля (день єдності) зе был в Мариуполе. Поезда, награды, пиар и пр. Там он верещал, что Мариуполь защищён чуть ли не на 1000%. И что мы готовы.
К чему, ***, готовы? К сдаче Украины?
Мне кажется, что эти уроды, не очень то хотят возвращения наших воинов. Будет очень много вопросов.
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08.05.2022 21:19 Ответить
Ті події, що привели до такої ситуації, треба буде гарненко розслідувати після війни. А взагалі це прямі наслідки передачі влади команді клоунів
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08.05.2022 21:48 Ответить
Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Подляка отметился. Ждём Арахама и Елдака
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08.05.2022 22:12 Ответить
Головний Подляк країни - ми тобі НЕ віримо!
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08.05.2022 23:07 Ответить
зєлька - піз₴лива морда, 70 днів чекав, а тепер вдає турботу, мразь ....
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08.05.2022 23:19 Ответить
 
 