Оккупанты выпустили по Одессе три ракеты, одну - сбила ПВО, две - попали в жилой район, пострадавших нет, - ОК "Південь"

Вечером 8 мая российские оккупанты выпустили по Одессе три ракеты.

Об этом сообщает ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"В 16:20 3 ракеты, выпущенные с самолетов со стороны Черного моря, были направлены в Одессу. Одну сбила ПВО, две другие попали в жилой район, разрушив зоны отдыха.

Пожар, возникший на месте попадания, площадью 15 кв. м ликвидировано силами 4 специальных машин и 15 спасателей. Продолжается разбор завалов на площади 300 кв. м, работает следственно-оперативная группа нацполиции по фиксации преступления против Украины. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

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