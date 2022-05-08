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Новости Война
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Оккупанты выпустили по Одессе три ракеты, одну - сбила ПВО, две - попали в жилой район, пострадавших нет, - ОК "Південь"

одеса

Вечером 8 мая российские оккупанты выпустили по Одессе три ракеты.

Об этом сообщает ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"В 16:20 3 ракеты, выпущенные с самолетов со стороны Черного моря, были направлены в Одессу. Одну сбила ПВО, две другие попали в жилой район, разрушив зоны отдыха.

Пожар, возникший на месте попадания, площадью 15 кв. м ликвидировано силами 4 специальных машин и 15 спасателей. Продолжается разбор завалов на площади 300 кв. м, работает следственно-оперативная группа нацполиции по фиксации преступления против Украины. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

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обстрел (27874) Одесса (7921)


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Топ комментарии
+8
так там везде, сначала туалеты, потом сарайчик, потом апартаменты, а после - многоэтажная гостиница, с приватным пляжем и запретной для горожан территорией на 10 кв километров, гена бабосики в карман положил и все , жизнь удалась.
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08.05.2022 20:04 Ответить
+7
Мы артиллерией достреливаем до некоторых городов кацапии. Нужно уже ************ их, по другому кацапы не понимают
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08.05.2022 19:54 Ответить
+7
Вообще-то там (не буду писать где) не "зона отдыха", а частные коттеджи, оформленные как "апартаменты", т.к. в этой природоохранной зоне строить жильё официально нельзя.
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08.05.2022 19:54 Ответить
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тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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08.05.2022 19:49 Ответить
Які мізки? Навіщо промивати те, що вже давно вимили потоком пропагандистського лайна. Яке потім на їх місці і лишилося
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08.05.2022 19:55 Ответить
Так в этом никто никогда и не сомневался ,кроме " хоть поржем " и ОПЗЖ опников , отрабатывающих свои 3 сребрянника‼️
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08.05.2022 20:33 Ответить
Мы артиллерией достреливаем до некоторых городов кацапии. Нужно уже ************ их, по другому кацапы не понимают
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08.05.2022 19:54 Ответить
Завдайте відповідну і Наперед попереджувальну атаку На місця дислокації ракет ! Маючи на озброїнні америк. РСЗВ вони б вже втікли до магадану!!! Скоро таке буде!
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08.05.2022 19:54 Ответить
Вообще-то там (не буду писать где) не "зона отдыха", а частные коттеджи, оформленные как "апартаменты", т.к. в этой природоохранной зоне строить жильё официально нельзя.
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08.05.2022 19:54 Ответить
Не являюсь поклонником Мишико, но в своё время он (в т.ч. для пиара) освобождал одесские пляжи от таких "зон отдыха" в том же районе, и правильно делал:
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08.05.2022 19:59 Ответить
так там везде, сначала туалеты, потом сарайчик, потом апартаменты, а после - многоэтажная гостиница, с приватным пляжем и запретной для горожан территорией на 10 кв километров, гена бабосики в карман положил и все , жизнь удалась.
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08.05.2022 20:04 Ответить
Там були затишні кафешки та ресторани. Шкода
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08.05.2022 19:59 Ответить
Мама, воюйте там якось. З такою розвинутою мережою контрабасу.... Стидно... не мати ядерних бімб. Тримайтесь, рідненькі.
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08.05.2022 20:00 Ответить
Какой контрабас , если ЧМ перекрыто консервными банками москалей
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08.05.2022 20:05 Ответить
Де тепер ця шанувальниця ріспублікі? Напевне здриснула до Польщі, а то і далі.
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08.05.2022 20:06 Ответить
Смерть кацапам! Імперія зла має зникнути назавжди!
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08.05.2022 20:23 Ответить
Украине нужно столько ПВО и ПРО, чтобы ни одна ракета не могла пролететь!
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08.05.2022 20:28 Ответить
Получают новое оружие , но пока все только хуже
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08.05.2022 20:37 Ответить
Сначало надо поставлять ПРО и ПВО,а потом всё остальное.Иначе эти падлы все уничтожат.
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08.05.2022 21:07 Ответить
Так поставили в Одесу в мас-медіа так хвалились.І щось як до цього було так і зосталося нічого не помінялось ідуть обстріли і влучання.
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08.05.2022 22:57 Ответить
Да, Брежнівский комплекс С-300, що проти ракет взагалі не розрахований. І не факт що він ще цілий.
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08.05.2022 23:11 Ответить
мало ппо чи не той вид чи досвіду мало,
не ясно чому більше не виходить збивати
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08.05.2022 22:57 Ответить
 
 