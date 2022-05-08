Война Путина уничтожит экономические достижения России за последние 15 лет, - заявление G7

Путину не удалось достичь доминирования в Украине, вместе с тем он смог сделать Россию глобальным изгоем.

Об этом говорится в заявлении стран G7 по итогам саммита, передает Цензор.НЕТ.

"Ожидается, что война Путина уничтожит экономические достижения России за последние 15 лет. В результате нашего экспортного контроля Россия с трудом пополняет свои боевые вооружения и технику. Почти 1000 компаний частного сектора покинули Россию, и, согласно сообщениям, страну покинули более 200 000 россиян, многие из которых имеют высокую квалификацию", - отметили в заявлении.

"Путину не удалось достичь своей первоначальной военной цели – доминировать в Украине, но ему удалось сделать Россию глобальным изгоем", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Соединенные Штаты запретят гражданам США предоставлять бухгалтерские, трастовые и корпоративные услуги, а также консультационные услуги по управлению любому лицу в Российской Федерации.

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