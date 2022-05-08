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Новости Война
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Война Путина уничтожит экономические достижения России за последние 15 лет, - заявление G7

путін

Путину не удалось достичь доминирования в Украине, вместе с тем он смог сделать Россию глобальным изгоем.

Об этом говорится в заявлении стран G7 по итогам саммита, передает Цензор.НЕТ.

"Ожидается, что война Путина уничтожит экономические достижения России за последние 15 лет. В результате нашего экспортного контроля Россия с трудом пополняет свои боевые вооружения и технику. Почти 1000 компаний частного сектора покинули Россию, и, согласно сообщениям, страну покинули более 200 000 россиян, многие из которых имеют высокую квалификацию", - отметили в заявлении.

"Путину не удалось достичь своей первоначальной военной цели – доминировать в Украине, но ему удалось сделать Россию глобальным изгоем", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Соединенные Штаты запретят гражданам США предоставлять бухгалтерские, трастовые и корпоративные услуги, а также консультационные услуги по управлению любому лицу в Российской Федерации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Раде представили план экономического восстановления Украины: Полный доступ к рынкам ЕС и G7, дерегуляция и либерализация

россия (96192) экономика (3885)


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Топ комментарии
+12
Экономические достижения Параши заключались в продаже нефти и газа по спекулятивным ценам. Цены Куйлу задрать удалось, в т.ч. постоянными войнами и терактами, но иметь с этого гешефт теперь будут другие, а Куйло с Парашей будут сосать (в т.ч. свои нефть и газ).
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08.05.2022 20:02 Ответить
+10
На помойку цивилизации.
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08.05.2022 20:01 Ответить
+10
А можно весь список экономических достижений страны-помойки за последние 15 лет?
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08.05.2022 20:03 Ответить
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На помойку цивилизации.
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08.05.2022 20:01 Ответить
Так же "уничтожит", как уничтожили "страшные санкции" после 2014 г.?
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08.05.2022 20:02 Ответить
Еще далеко не все санкции вступили в силу, а то, шо на стране-помойке называется "экономикой", уже подыхает.
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08.05.2022 20:05 Ответить
давай на паРашу ехай - от первого литца будешь вещать...
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08.05.2022 20:35 Ответить
Он оттуда и не выезжал.
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09.05.2022 07:27 Ответить
Экономические достижения Параши заключались в продаже нефти и газа по спекулятивным ценам. Цены Куйлу задрать удалось, в т.ч. постоянными войнами и терактами, но иметь с этого гешефт теперь будут другие, а Куйло с Парашей будут сосать (в т.ч. свои нефть и газ).
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08.05.2022 20:02 Ответить
много ходов очка.. ****..
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08.05.2022 20:03 Ответить
На рассее свой особый путь, Анало Говнет
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08.05.2022 21:49 Ответить
А можно весь список экономических достижений страны-помойки за последние 15 лет?
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08.05.2022 20:03 Ответить
Kosmiheskiji batut ragoZina?
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08.05.2022 20:08 Ответить
Золотой унитаз рамзанки ко-ко-дырова
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08.05.2022 20:16 Ответить
Мені от також цікаво, що це за досягнення такі. Наклепати тисячі ракет, це досягнення?
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08.05.2022 20:17 Ответить
Які економічні досягнення-лапатнікі навіть цвяхів самі не роблять...дебіли...
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08.05.2022 20:04 Ответить
Коротко.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
Слава нації
Смерть фашистських *********
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08.05.2022 20:04 Ответить
Митрику, зеля *****?
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08.05.2022 20:05 Ответить
это у тебя теперь вместо картинок дымытрык...?
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08.05.2022 20:36 Ответить
якы на росії досягнення? торгувати вулгеводородами - це не досягнення...
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08.05.2022 20:14 Ответить
Які досягнення? Тупо барижили нафтой та газом всі ці роки. А ці срані G-7 надавали всебічну допомогу. А Україна тепер за всіх тягне.
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08.05.2022 20:26 Ответить
Х*йлу пох на економіку він хотів на 100 річницю відновити СРСР. Там вони зовсім здичавіли від бабла та безкарності.
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08.05.2022 20:38 Ответить
так, сказились від необмеженості і незмінності влади. влада розбещує.
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08.05.2022 20:44 Ответить
путин не делал расею изгоем. Это сделали кацапы. Эта гниль создала путина.
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08.05.2022 20:45 Ответить
хе-хе, казали економісти, що 2022 обіцяв бути дуже, дуже сприятливим для кацапстану в плані цін на енергоносії, кон'юнктури і все таке. але вони вистрілили собі в голову. і тепер їм буде жопа, хоч як.
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08.05.2022 20:46 Ответить
орки дивуються асфальту і унітазу в хаті,
про які досягнення можна говорити
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08.05.2022 22:54 Ответить
 
 