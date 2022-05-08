Руководство Еврокомиссии и страны G-7 обсудили поддержку экономики Украины, - фон дер Ляйен

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что она вместе со странами G-7 и президентом Владимиром Зеленским обсудили поддержку Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ. об этом она написала в твиттере.

"Обсуждали со странами G-7 и президентом Зеленским, как усилить нашу поддержку Украины перед российским вторжением. От дальнейшей финансовой помощи для поддержки экономики и мер по поддержке экспорта Украины, особенно сельскохозяйственных товаров", - отметила она.

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