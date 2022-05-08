1 442 6
Руководство Еврокомиссии и страны G-7 обсудили поддержку экономики Украины, - фон дер Ляйен
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что она вместе со странами G-7 и президентом Владимиром Зеленским обсудили поддержку Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ. об этом она написала в твиттере.
"Обсуждали со странами G-7 и президентом Зеленским, как усилить нашу поддержку Украины перед российским вторжением. От дальнейшей финансовой помощи для поддержки экономики и мер по поддержке экспорта Украины, особенно сельскохозяйственных товаров", - отметила она.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Юрий В
показать весь комментарий08.05.2022 20:33 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Максім ХОЙ #398010
показать весь комментарий08.05.2022 20:36 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Генадий Горелик
показать весь комментарий08.05.2022 20:36 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Vadym Tsyrkalyuk
показать весь комментарий08.05.2022 20:42 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
сатаниэль лорд
показать весь комментарий08.05.2022 20:46 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
klhlhhhhhhhhhhhkf
показать весь комментарий08.05.2022 21:30 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль