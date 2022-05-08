РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13373 посетителя онлайн
Новости Санкции против России
1 442 6

Руководство Еврокомиссии и страны G-7 обсудили поддержку экономики Украины, - фон дер Ляйен

ляєн

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что она вместе со странами G-7 и президентом Владимиром Зеленским обсудили поддержку Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ. об этом она написала в твиттере.

"Обсуждали со странами G-7 и президентом Зеленским, как усилить нашу поддержку Украины перед российским вторжением. От дальнейшей финансовой помощи для поддержки экономики и мер по поддержке экспорта Украины, особенно сельскохозяйственных товаров", - отметила она.

Также читайте: США ввели новые санкции против российских СМИ и банков

G7 (845) Урсула фон дер Ляйен (541)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не варто цивілізованому світу боятися цих орків. Україна це показала, нажаль великою жертвою
показать весь комментарий
08.05.2022 20:33 Ответить
показать весь комментарий
08.05.2022 20:36 Ответить
Дякуємо за підтримку.
показать весь комментарий
08.05.2022 20:36 Ответить
*********, байденша в ужгороде в пиджаке, туфлях, а першая зеленая в кроссовках, кдах! это же пи.....дец....на....й дять, это сюр
показать весь комментарий
08.05.2022 20:42 Ответить
скумбрия видать прилетела с какого-то курорта
показать весь комментарий
08.05.2022 20:46 Ответить
Потрібно думати про майбутнє вже зараз і боротися за списання державного боргу України. Це близько $100 млрд. і, на мою думку, домогтися цього зараз, поки війна ще не скінчилася, більш ніж реально. Якщо сер'йозно підняти і обгрунтувати це питання, мало хто з кредиторів зможе виступити проти.
показать весь комментарий
08.05.2022 21:30 Ответить
 
 