"Укрзализныця" из-за комендантского часа отменила поезда в Одессу и Запорожье на 9 мая

"Укрзализныця" отменила на 9 мая поезда в Одессу и обратно из-за комендантского часа. Также в этот день не будет работать одесский ж/д вокзал. Кроме того отменены пригородные поезда в Запорожье и обратно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram "Укрзализныци".

На период действия продленного комендантского часа в сутки 9 мая временно отменены пригородные поезда и поезда дальнего сообщения, курсирующие в Одессу и обратно.

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Также во время действия комендантского часа в городе будет закрыт железнодорожный вокзал станции Одесса-Главная.

Также сообщается, что на период действия продленного комендантского часа с 19:00 8 мая до 5:00 10 мая временно отменены пригородные поезда, курсирующие в Запорожье и обратно.

"Обращаем внимание пассажиров, что на период действия комендантского часа вход и выход из железнодорожного вокзала Запорожья из соображений безопасности может быть ограничен правоохранительными органами. Посадка в поезда дальнего сообщения возможна только для транзитных пассажиров или пассажиров, прибывших на вокзал заранее, до начала действия комендантского часа", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Одессе введут комендантский час с 22:00 8 мая до 05:00 10 мая. В указанный период времени запрещено находиться на улицах и других общественных местах без специальных пропусков и удостоверений.