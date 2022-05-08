РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12415 посетителей онлайн
Новости
1 589 23

Стефанчук призвал президента Бундестага инициировать рассмотрение вопроса о признании геноцидом преступлений России в Украине

стефанчук

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал президента Бундестага Федеративной Республики Германия (ФРГ) Бербель Басс инициировать рассмотрение вопроса о признании преступлений, совершенных Россией во время вторжения в Украину, геноцидом.

"В этом году исполняется 90 лет Голодомора, который устроили советские, сталинские преступники на землях Украины. Поэтому хочу обратиться к вам с просьбой инициировать рассмотрение вопроса о признании и тех преступлений, которые были 90 лет назад, и совершаемых сейчас преступлений геноцидом украинского народа, который носит системный характер", – заявил он на встрече с Басс в воскресенье в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время он выразил просьбу о рассмотрении Бундестагом возможности построить памятник, посвященный восьми миллионам украинцев, которые стали жертвами Второй мировой войны. Спикер украинского парламента также призвал представителей Германии поддержать Украину в достижении справедливости в международных судебных институциях. Стефанчук напомнил, что ВР признала зверства России в Украине геноцидом украинского народа.

Смотрите также: Спикер немецкого Бундестага Басс прибыла в Киев. ФОТО

В свою очередь, президент Бундестага подчеркнула, что резолюция о признании Голодомора геноцидом украинского народа сейчас в Комитете, занимающемся петициями, и процесс еще не окончен.

"После этой процедуры, конечно, будет дискуссия, обсуждение, и будет принято соответствующее решение. Об установке памятника – это также очень важная тема, важное направление того, что мы помним, что происходило и может произойти, как мы можем хранить воспоминания, даже если уже не осталось свидетелей", – сказала Басс.

На этой встрече Стефанчук также выразил надежду на скорую имплементацию решения Бундестага Федеративной Республики Германия о предоставлении Украине тяжелого вооружения.

"Будем надеяться, что оно будет имплементировано как можно быстрее", – сказал спикер ВР, и призвал Германию занять такую же роль и в реализации комплексного плана восстановления Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В настоящее время геноцид против украинского народа творят рашисты, - Пинчук

В то же время Стефанчук обратился к парламенту Германии с просьбой поддержать наше государство в стремлении Украины стать государством-кандидатом в члены Европейского Союза.

"Было бы очень ценно, если бы Бундестаг одобрил резолюцию в поддержку Украины на этом пути", - отметил председатель ВР.

Басс проинформировала, что 61% населения Германии поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС.

"Я могу сказать, что 100% поддерживают, но хочу подчеркнуть, что эти 61% поддерживают ускоренное вступление в ЕС", – подчеркнула она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламент Канады признал действия РФ в Украине геноцидом

геноцид (416) Германия (7073) Бундестаг (224) Стефанчук Руслан (658)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+8
не могу до сих пор поверить, что этот весельчак-у вообще тут делает, это какой-то зеленый ********* сюр...
показать весь комментарий
08.05.2022 20:46 Ответить
+7
как будто меня интересует высер зеленого дерьма, пнх
показать весь комментарий
08.05.2022 20:50 Ответить
+7
Дебіл! Таке можна вирішить вироком суду світового рівня! При чому тут Бундестаг?! Як уже задрали вони, дебіли "квартальні", своїм ідіотизмом!
показать весь комментарий
08.05.2022 20:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
не могу до сих пор поверить, что этот весельчак-у вообще тут делает, это какой-то зеленый ********* сюр...
показать весь комментарий
08.05.2022 20:46 Ответить
Как будто, кого то интересует во что ты там веришь. Главное что бы президент Бундестага увидел
показать весь комментарий
08.05.2022 20:49 Ответить
как будто меня интересует высер зеленого дерьма, пнх
показать весь комментарий
08.05.2022 20:50 Ответить
Как будто, кого то интересует, что там тебя интересует. Главное что бы президент Бундестага увидел
показать весь комментарий
08.05.2022 20:59 Ответить
он увидит, что куча небритого дерьма открывает рот
показать весь комментарий
08.05.2022 20:55 Ответить
эта субстанция вообще кто?
показать весь комментарий
08.05.2022 20:49 Ответить
это некоторые считают, что это Колыван

показать весь комментарий
08.05.2022 20:55 Ответить
но на самом деле это бигборд для рекламы "мясника Мариуполя ла-Кабаньи"

показать весь комментарий
08.05.2022 20:59 Ответить
Дебіл! Таке можна вирішить вироком суду світового рівня! При чому тут Бундестаг?! Як уже задрали вони, дебіли "квартальні", своїм ідіотизмом!
показать весь комментарий
08.05.2022 20:50 Ответить
Ти що, свиня, очпуїло?Без визнання в українському парламенті цих злочинів - це пук в небо. Їбало не лусне?
показать весь комментарий
08.05.2022 20:51 Ответить
"...Стефанчук нагадав, що ВР визнала звірства Росії в Україні геноцидом українського народу... "
показать весь комментарий
08.05.2022 21:01 Ответить
Это после открытия гуманитарных коридоров руцкими скотами?
Или договорняки или война.
Или гум.коридоры или террористы.
Вы ж сами Путина спасителем делаете.
показать весь комментарий
08.05.2022 20:51 Ответить
Коливан, ти в себе вже ініціював такий бл*** розгляд????
Ще, підказую, бабушку Беню розглянь, *****.
Сядете ви всі! всією своєю обісцяною зекомандою.
показать весь комментарий
08.05.2022 20:53 Ответить
"...Стефанчук нагадав, що ВР визнала звірства Росії в Україні геноцидом українського народу..."
показать весь комментарий
08.05.2022 21:02 Ответить
Щось є сумніви ,що до гансів
показать весь комментарий
08.05.2022 20:55 Ответить
А щодо ОПи?
В азовців сумніви є..
показать весь комментарий
08.05.2022 20:58 Ответить
зато о тебе сомнений нет (дальше слова тянут на бан)
показать весь комментарий
08.05.2022 21:12 Ответить
человек не может себя держать в форме, жрет и жрет, а хочет держать парламент страны
показать весь комментарий
08.05.2022 20:59 Ответить
Установки M142 HIMARS уже в Украине. Дальность стрельбы 300км.
показать весь комментарий
08.05.2022 21:00 Ответить
до моста хватит?
показать весь комментарий
08.05.2022 21:58 Ответить
Спочатку прийміть у Верховній Раді відповідний документ, а потім може Зе .. його підпише.
показать весь комментарий
09.05.2022 01:20 Ответить
 
 