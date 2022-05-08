Стефанчук призвал президента Бундестага инициировать рассмотрение вопроса о признании геноцидом преступлений России в Украине

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал президента Бундестага Федеративной Республики Германия (ФРГ) Бербель Басс инициировать рассмотрение вопроса о признании преступлений, совершенных Россией во время вторжения в Украину, геноцидом.

"В этом году исполняется 90 лет Голодомора, который устроили советские, сталинские преступники на землях Украины. Поэтому хочу обратиться к вам с просьбой инициировать рассмотрение вопроса о признании и тех преступлений, которые были 90 лет назад, и совершаемых сейчас преступлений геноцидом украинского народа, который носит системный характер", – заявил он на встрече с Басс в воскресенье в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время он выразил просьбу о рассмотрении Бундестагом возможности построить памятник, посвященный восьми миллионам украинцев, которые стали жертвами Второй мировой войны. Спикер украинского парламента также призвал представителей Германии поддержать Украину в достижении справедливости в международных судебных институциях. Стефанчук напомнил, что ВР признала зверства России в Украине геноцидом украинского народа.

Смотрите также: Спикер немецкого Бундестага Басс прибыла в Киев. ФОТО

В свою очередь, президент Бундестага подчеркнула, что резолюция о признании Голодомора геноцидом украинского народа сейчас в Комитете, занимающемся петициями, и процесс еще не окончен.

"После этой процедуры, конечно, будет дискуссия, обсуждение, и будет принято соответствующее решение. Об установке памятника – это также очень важная тема, важное направление того, что мы помним, что происходило и может произойти, как мы можем хранить воспоминания, даже если уже не осталось свидетелей", – сказала Басс.

На этой встрече Стефанчук также выразил надежду на скорую имплементацию решения Бундестага Федеративной Республики Германия о предоставлении Украине тяжелого вооружения.

"Будем надеяться, что оно будет имплементировано как можно быстрее", – сказал спикер ВР, и призвал Германию занять такую же роль и в реализации комплексного плана восстановления Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В настоящее время геноцид против украинского народа творят рашисты, - Пинчук

В то же время Стефанчук обратился к парламенту Германии с просьбой поддержать наше государство в стремлении Украины стать государством-кандидатом в члены Европейского Союза.

"Было бы очень ценно, если бы Бундестаг одобрил резолюцию в поддержку Украины на этом пути", - отметил председатель ВР.

Басс проинформировала, что 61% населения Германии поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС.

"Я могу сказать, что 100% поддерживают, но хочу подчеркнуть, что эти 61% поддерживают ускоренное вступление в ЕС", – подчеркнула она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламент Канады признал действия РФ в Украине геноцидом