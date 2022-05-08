На Восточном направлении 8 мая враг совершил 4 атаки, уничтожено 190 оккупантов, 15 танков, 26 единиц бронетехники, 2 беспилотника, - ОТУ "Восток"
Оперативное командование "Схід" обнародовало оперативную информацию о боевых действиях 8 мая.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальной странице командования в фейсбуке.
В сообщении отмечено: "Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід". В частности, 8 мая, российские фашистские войска совершили 4 атаки. Продолжаются бои. Потери врага составляют: личного состава – до 190; танков – 15; БМП – 12; БТР – 12; ББМ – 1; МТЛБ – 1; минометные расчеты – 1; АТТ – 6; топливозаправщики – 1; БПЛА – 2".
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Там 200й літак збито під Миколаєвом, впав у море до русских кораблів!
Розумієте, куме, там де китайські солдати готуються провести відпустку - дуже погані дороги -майже немає….