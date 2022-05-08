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Новости Агрессия России против Украины Война
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На Восточном направлении 8 мая враг совершил 4 атаки, уничтожено 190 оккупантов, 15 танков, 26 единиц бронетехники, 2 беспилотника, - ОТУ "Восток"

схід,оту

Оперативное командование "Схід" обнародовало оперативную информацию о боевых действиях 8 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальной странице командования в фейсбуке.

В сообщении отмечено: "Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід". В частности, 8 мая, российские фашистские войска совершили 4 атаки. Продолжаются бои. Потери врага составляют: личного состава – до 190; танков – 15; БМП – 12; БТР – 12; ББМ – 1; МТЛБ – 1; минометные расчеты – 1; АТТ – 6; топливозаправщики – 1; БПЛА – 2".

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техника (1751) ВСУ (6695)


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Топ комментарии
+16
Круто!
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08.05.2022 21:16 Ответить
+9
Чекаємо з Півдня новини!
Там 200й літак збито під Миколаєвом, впав у море до русских кораблів!
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08.05.2022 21:56 Ответить
+8
Цифри вражають!
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08.05.2022 21:17 Ответить
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Круто!
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08.05.2022 21:16 Ответить
Цифри вражають!
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08.05.2022 21:17 Ответить
Чекаємо з Півдня новини!
Там 200й літак збито під Миколаєвом, впав у море до русских кораблів!
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08.05.2022 21:56 Ответить
Засуєтились до дня пабєди,а прийшов день...прєдставітца,чи ґікнутца,краще сиґрать в ящік))
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08.05.2022 21:17 Ответить
Ух молодцы!!!
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08.05.2022 21:18 Ответить
Тривожно, дуже тривожно, важко, страшно. За цими цифрами кров і біль наших бійців. Хоч радує,що хоть Маріуполь не так обстрілюють. Хоч якась надія є для Азову. Тримайтесь і бережіть Україну
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08.05.2022 21:20 Ответить
"Астанавитесь!" (с)
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08.05.2022 21:21 Ответить
"Пфууу, ну что, пошлі дела коє как" (Ів.Вас. змінює професію)
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08.05.2022 21:27 Ответить
Если рашисты не могут обеспечить 200 тысячную армию, то что будет если они столкнутся с 500 тысячной армией или миллионной с отменным обеспечением? Это ждет кремлевских нацистов в ближайшем будущем, воевать на тележках с пулеметом Максим против Байрактаров.
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08.05.2022 21:37 Ответить
Я вот тоже задался вопросом: а что кацапская армия противопоставит скажем нападению Китая? Москва падет за 96 часов?
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08.05.2022 21:58 Ответить
Куме, Ви в мене розумний, поясніть, для чого Китай має аж 33 000 ******** танків?
Розумієте, куме, там де китайські солдати готуються провести відпустку - дуже погані дороги -майже немає….
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08.05.2022 23:17 Ответить
Файно хлопці та дівчата, так тримати!
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08.05.2022 21:54 Ответить
Які молодці ! Дякуємо за те що знищуєте ворога. Слава ЗСУ !
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08.05.2022 22:12 Ответить
 
 