На Восточном направлении 8 мая враг совершил 4 атаки, уничтожено 190 оккупантов, 15 танков, 26 единиц бронетехники, 2 беспилотника, - ОТУ "Восток"

Оперативное командование "Схід" обнародовало оперативную информацию о боевых действиях 8 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальной странице командования в фейсбуке.

В сообщении отмечено: "Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід". В частности, 8 мая, российские фашистские войска совершили 4 атаки. Продолжаются бои. Потери врага составляют: личного состава – до 190; танков – 15; БМП – 12; БТР – 12; ББМ – 1; МТЛБ – 1; минометные расчеты – 1; АТТ – 6; топливозаправщики – 1; БПЛА – 2".

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