Надежды на то, что в школе Белогоровки после авиаудара рашистов кто-то выжил, почти нет, - Гайдай

Сейчас разобрать завалы школы Белогоровки невозможно из-за постоянных обстрелов со стороны оккупантов

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"В Белогоровке продолжаются ожесточенные бои. Оккупанты смогли разложить понтонную переправу через реку Северский Донец, наши воины пытаются ее уничтожить, а орки хотят прорваться на наш берег.

Разбирать завалы в Белогоровской школе невозможно из-за постоянных обстрелов. Надежды на то, что кто-то выжил – почти нет. Потому что здание не просто "сложилось" и подвал завалило. Авиабомба разорвалась внутри, поднялся пожар и температура была критической, кислорода не осталось. Ждем тишины, чтобы продолжить разбирать завалы.

Ориентировочно в школе было 90 человек, 27 спасли, около 60, скорее всего, погибли К сожалению, накануне из Белогоровки возможностью эвакуации воспользовались только 49 человек, хотя транспорт был направлен с расчетом до 300 человек", - отметил он.

"Ситуация будет ухудшаться, ведь чтобы погнать орков наши воины тоже должны работать на полную мощь. Поэтому обстрелы с обоих сторон могут только усилиться, именно поэтому призывали к эвакуации. Просили "развязать руки" нашим защитникам, чтобы ускорить Победу. Теперь люди - в заложниках у войны. Эвакуация невозможна", - добавил Гайдай.

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