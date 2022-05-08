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"Канада среди лидеров поддержки Украины", – Зеленский и Трюдо провели встречу в Киеве

зеленский,трюдо

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 8 мая, встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в телеграме.

"Канада - среди лидеров поддержки Украины в борьбе за свою свободу. То, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо сегодня рядом с украинским народом, для нас много значит. Верю, общими усилиями нам удастся преодолеть все вызовы", - отметил украинский президент.

Как сообщалось, ранее Трюдо посетил пострадавший в результате российской оккупации город Ирпень.

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Зеленский Владимир (20873) Трюдо Джастин (298)


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Топ комментарии
+3
Зате до смерті перестрашився мирних тракерів і щез на 10 днів, теж у бункері, певно, ховався: ніхто не знав, де воно трясеться з переляку.
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08.05.2022 22:49 Ответить
+1
Язиком - так; оттавський кловун це вміє.
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08.05.2022 21:58 Ответить
+1
До речі, чому це чмо без шмати на морді лазить в Україні ? Тут воно якраз влаштувало ковідний гулаг. Ганчірку давай нап'ялюй, байстрюк.
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08.05.2022 22:02 Ответить
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там еще и патрон на встрече был)
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08.05.2022 21:57 Ответить
Обгавкав канадського клоуна.
Добре, що не обiсцяв- а треба було
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09.05.2022 00:06 Ответить
Язиком - так; оттавський кловун це вміє.
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08.05.2022 21:58 Ответить
До речі, чому це чмо без шмати на морді лазить в Україні ? Тут воно якраз влаштувало ковідний гулаг. Ганчірку давай нап'ялюй, байстрюк.
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08.05.2022 22:02 Ответить
вижу у канадских товарищей тоже "большая любовь " к президенту.
Да наслышаны про войнуху дальнебойщиков с
Трюдо
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08.05.2022 22:07 Ответить
Воно- прем'єр-міністр з міноритарним урядом.
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08.05.2022 22:16 Ответить
А, так он за рейтингом прилетел, получется
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08.05.2022 23:23 Ответить
still terrorizing Canada?
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09.05.2022 00:02 Ответить
Угу.
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09.05.2022 00:43 Ответить
Нарешті поголився 👍🏼
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08.05.2022 21:59 Ответить
А шо там наша багаточисленна канадійська діаспора мовчить, наче у неї не українське, а мокшанське коріння. Тільки канадійська хабалка на Цензорі гавкає, жодного адекватного заробітчанина з Канади тут немає. Чи Україна вам по цимбалах, чи ви не українці.
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08.05.2022 22:16 Ответить
Трюдо не побоялся посетить зону поражения крылатых ракет.
Сегодня в Киеве было несколько воздушных тревог.
Джастину Трюдо - респект.
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08.05.2022 22:32 Ответить
Зате до смерті перестрашився мирних тракерів і щез на 10 днів, теж у бункері, певно, ховався: ніхто не знав, де воно трясеться з переляку.
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08.05.2022 22:49 Ответить
Кому респект?
Говнюку Трюдо?
Эту гниду ненавидит вся Канада.
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09.05.2022 00:04 Ответить
Бім і Бом. Повірте. Знаю про що кажу
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08.05.2022 23:36 Ответить
«Діаспора» у топ коментарях! 😂😂😂
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09.05.2022 04:10 Ответить
 
 