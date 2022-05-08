"Канада среди лидеров поддержки Украины", – Зеленский и Трюдо провели встречу в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 8 мая, встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в телеграме.

"Канада - среди лидеров поддержки Украины в борьбе за свою свободу. То, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо сегодня рядом с украинским народом, для нас много значит. Верю, общими усилиями нам удастся преодолеть все вызовы", - отметил украинский президент.

Как сообщалось, ранее Трюдо посетил пострадавший в результате российской оккупации город Ирпень.

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