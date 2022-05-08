"Канада среди лидеров поддержки Украины", – Зеленский и Трюдо провели встречу в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 8 мая, встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в телеграме.
"Канада - среди лидеров поддержки Украины в борьбе за свою свободу. То, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо сегодня рядом с украинским народом, для нас много значит. Верю, общими усилиями нам удастся преодолеть все вызовы", - отметил украинский президент.
Как сообщалось, ранее Трюдо посетил пострадавший в результате российской оккупации город Ирпень.
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Добре, що не обiсцяв- а треба було
Да наслышаны про войнуху дальнебойщиков с
Трюдо
Сегодня в Киеве было несколько воздушных тревог.
Джастину Трюдо - респект.
Говнюку Трюдо?
Эту гниду ненавидит вся Канада.