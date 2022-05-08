Украина никогда не признает монополии России на победу во Второй мировой войне, - посол в Германии Мельник

Украинцы никогда не признают провозглашенной кремлем монополизации Победы над фашизмом во Второй мировой войне и будут помнить о снисхождении Берлина к Путину на протяжении последних 20 лет.

Об этом сказал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в своем выступлении перед депутатами Ландтага земли Бранденбург 8 мая, в День завершения Второй мировой войны в Европе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Посол отметил, что кремль всегда цинично умалял или даже отрицал, что украинцы внесли весомый вклад в освобождение Европы от нацистского владычества. Согласно этому "претенциозному нарративу", россия и "великий русский народ" якобы могли бы победить Третий рейх самостоятельно.

"От имени своих соотечественников могу только сказать: мы, украинцы, никогда не признаем ни монополии на победу во Второй мировой войне, которую пытается присвоить россия, ни ее неправомерной претензии на то, что она являлась единственной жертвой нападения гитлеровской Германии на СССР", - подчеркнул дипломат.

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Главной проблемой он назвал то, что немецкая политика и общество в течение многих десятилетий приравнивали Советский Союз к россии или беспрекословно принимали это искажение истории.

В политических и научных дискуссиях в Федеративной Республике слишком часто игнорировали, что не россия, а Украина была главной целью завоевательной политики национал-социалистической Германии на Востоке.

Поэтому, по словам Мельника, любое чествование памяти об идеологических, экономических и политических намерениях нацистского режима должно начинаться с Украины. Впрочем, признание немецкой общественностью исторической вины перед народами Советского Союза до сих пор связано почти исключительно с россией и русскими, в то время как другие страны, такие как Украина, а также беларусь и страны Балтии, часто просто игнорируются.

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Историческую ответственность, заметил посол, в Германии неправильно понимали или даже злоупотребляли ею, неоднократно ссылаясь на моральное оправдание для того, чтобы закрывать глаза на все более агрессивную политику москвы.

Независимо от того, какие преступления совершил кремлевский режим в течение последних двух десятилетий, будь то за рубежом в кровавых войнах против мирного населения в Сирии, на востоке Украины после аннексии Крыма или внутри страны путем систематического подавления оппозиции вплоть до физического уничтожения, в Берлине всегда было снисхождение к путину.

"Эту индульгенцию часто толковали как благодарность "россиянам" за дар примирения после Второй мировой войны", - отметил Мельник.

По его мнению, такие игры с огнем истории, в которых кремлевскому боссу были прощены все его грехи, имеют разрушительные последствия не только для Украины как жертвы его агрессии, но и для будущего Европы.

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Глава диппредставительства призвал депутатов внести свой вклад в то, чтобы Бундестаг утвердил создание мемориала убитым 8 млн украинцам в Берлине до конца этого года, несмотря на то, что высший законодательный орган страны до сих пор избегал принятия такого решения. Это наконец-то создало бы достойный мемориал в федеральной столице, где 150 тыс. проживающих в Германии украинцев могли бы оплакивать своих земляков, которые были убиты нацистами.

Посол напомнил, что в годы Второй мировой войны в Украине погибли от 8 до 10 млн человек, в том числе более 5 млн мирных жителей, по меньшей мере 1,6 млн украинских евреев; 2,5 млн женщин и мужчин были как остарбайтеры принудительно депортированы из оккупированной Украины в Третий рейх, многие из них погибли. Более 400 тыс. украинцев стали заключёнными в немецких концлагерях. Украина потеряла четверть своего населения в германской войне на истребление. Каждый пятый из примерно 40 млн жертв войны в Европе был украинцем.

В Украине полностью были сожжены или разрушены около 700 городов, 28 тыс. сел, 319 тыс. предприятий, 33 тыс. школ и 5600 мостов. Но, к сожалению, эти цифры почти неизвестны немецкой общественности по сей день.

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