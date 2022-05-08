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Новости Агрессия России против Украины Война
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На Донбассе 8 мая отбиты 6 атак врага, уничтожены 20 танков, 1 артсистема, 28 единиц бронетехники, 3 беспилотника, - штаб УОС

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В Донецком и Луганском направлении украинские защитники продолжают отражать атаки врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Группировки Объединенных сил.

В сообщении отмечается: "В течение текущих суток, 8 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 6 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили 20 танков, одну артиллерийскую систему, 28 единиц боевой бронированной техники, один специальный бронированный автомобиль и 5 единиц автомобильной техники противника (в том числе один топливозаправщик).

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

За прошедшую неделю военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 71 вражескую атаку. Уничтожили 67 танков, 26 артиллерийских систем (из них 7 РСЗО), 110 единиц боевой бронированной техники, 5 специальных бронированных автомобилей, 4 единицы специальной инженерной и 39 единиц автомобильной техники врага (в том числе один топливозаправщик). Подразделениями ПВО сбиты 2 самолета, один вертолет, одна крылатая ракета и 33 беспилотных летательных аппарата оккупантов".

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Донбасс (26957) атака (403) техника (1751) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+6
Кацапсики скоро без танчиків залишаться І без броньованої важкої
техніки

А там же були орки , які добряче підсмажились !!
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08.05.2022 22:36 Ответить
+4
оце так напалили хлопці. жах! який жах..
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08.05.2022 22:23 Ответить
+2
Таке враження що орки реально хочуть знищити всю свою техніку і армію.2-3 місяці такими темпами на тачанках с кіньми будуть їхати.
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08.05.2022 22:44 Ответить
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Чому перейменували на "Угруповання Об'єднанних Сил", військові це бандформування
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08.05.2022 22:21 Ответить
???
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08.05.2022 22:28 Ответить
оце так напалили хлопці. жах! який жах..
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08.05.2022 22:23 Ответить
Кацапсики скоро без танчиків залишаться І без броньованої важкої
техніки

А там же були орки , які добряче підсмажились !!
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08.05.2022 22:36 Ответить
кобзон буде дуже радий смаженим бурятам.
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08.05.2022 23:08 Ответить
Таке враження що орки реально хочуть знищити всю свою техніку і армію.2-3 місяці такими темпами на тачанках с кіньми будуть їхати.
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08.05.2022 22:44 Ответить
I нє узнают молодиє, якi в танкicтiв були кiнцi...
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08.05.2022 23:05 Ответить
Слава Україні! Пісня тут - https://youtu.be/BGpwdvjBGCE
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09.05.2022 00:01 Ответить
поки наші місяць б'ються без ***********, байден чекає на символічну дату, щоб підписати ленд-ліз. поки у сша витанцюють всі ритуали і не оминуть прикольнутися/попіаритися з символічними датами& жестами, гинуть військові. ленд-ліз треба вже місяць тому.
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09.05.2022 02:17 Ответить
 
 