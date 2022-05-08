На Донбассе 8 мая отбиты 6 атак врага, уничтожены 20 танков, 1 артсистема, 28 единиц бронетехники, 3 беспилотника, - штаб УОС

В Донецком и Луганском направлении украинские защитники продолжают отражать атаки врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Группировки Объединенных сил.

В сообщении отмечается: "В течение текущих суток, 8 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 6 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили 20 танков, одну артиллерийскую систему, 28 единиц боевой бронированной техники, один специальный бронированный автомобиль и 5 единиц автомобильной техники противника (в том числе один топливозаправщик).

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

За прошедшую неделю военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 71 вражескую атаку. Уничтожили 67 танков, 26 артиллерийских систем (из них 7 РСЗО), 110 единиц боевой бронированной техники, 5 специальных бронированных автомобилей, 4 единицы специальной инженерной и 39 единиц автомобильной техники врага (в том числе один топливозаправщик). Подразделениями ПВО сбиты 2 самолета, один вертолет, одна крылатая ракета и 33 беспилотных летательных аппарата оккупантов".

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