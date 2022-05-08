Масштаб угрозы в Европе таков, что возвращение понятий "ленд-лиз" и "План Маршалла" выглядит естественно, - Зеленский
На встрече G7 президент Владимир Зеленский предложил конкретные инструменты, необходимые сейчас Украине и всему миру.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время видеоконференции лидеров стран "Группы семи".
"Первое – новые шаги в оборонной поддержке Украины. Ведь именно на поле боя решается судьба свободы в Европе. Второе – подчеркнул необходимость новых санкций против России, поскольку война на нашей земле продолжается, и это означает, что существующих санкционных ограничений недостаточно. Третье – обсудили финансовую поддержку для Украины сейчас, пока война продолжается, и совместную работу по восстановлению нашего государства после войны.
Масштаб российской угрозы в Европе сейчас таков, что возвращение таких понятий как "ленд-лиз" и "План Маршалла" выглядит вполне естественным", - отметил Зеленский.
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Найден мёртвым бывший топ-менеджер «Лукойла».
Миллиардер Александр Субботин умер после антипохмельного сеанса с шаманами в Мытищах, сообщают СМИ.
Субботин лечил похмелье у шамана Магуа и его жены, которые использовали в лечении даже ядовитых жаб: делали надрез на коже, капали туда яд жабы, после чего пациента тошнило и он приходил в себя.
Экс-топ-менеджер после того, как почувствовал боли в сердце, не стал вызывать скорую, а вновь обратился к шаманам, которые заставили Субботина «пить корвалол и лежать в подвале». Там миллиардер и скончался. https://t.me/charter97_org/72435
Ви зробили все, щоб "битися" було важче. .
А українці встали і поламали ваш сценарій.
Герої помирали і помирають за Україну, а люсі та че-гевари заробляли і заробляють бали і замовляють опитування про рейтинги з надією других термінів і розпилу бабла
І весь час, при цьому, буде верещати, що йому ще чогось бракує для захисту України.
Совісті йому бракує і бажання захищати Україну.
Дайте побольше нахаляву и загроза сразу исчезнет.
Вовуся,воевать пора начинать,где оружие делось?