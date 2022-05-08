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Новости Война
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Масштаб угрозы в Европе таков, что возвращение понятий "ленд-лиз" и "План Маршалла" выглядит естественно, - Зеленский

зеленський

На встрече G7 президент Владимир Зеленский предложил конкретные инструменты, необходимые сейчас Украине и всему миру.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время видеоконференции лидеров стран "Группы семи".

"Первое – новые шаги в оборонной поддержке Украины. Ведь именно на поле боя решается судьба свободы в Европе. Второе – подчеркнул необходимость новых санкций против России, поскольку война на нашей земле продолжается, и это означает, что существующих санкционных ограничений недостаточно. Третье – обсудили финансовую поддержку для Украины сейчас, пока война продолжается, и совместную работу по восстановлению нашего государства после войны.

Масштаб российской угрозы в Европе сейчас таков, что возвращение таких понятий как "ленд-лиз" и "План Маршалла" выглядит вполне естественным", - отметил Зеленский.

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Зеленский Владимир (20873) план Маршалла (42) ленд-лиз (38)


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Топ комментарии
+13
Гундосик продовжує балаболити.
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08.05.2022 22:37 Ответить
+10
Навіть якщо дати Зелі та його кагалу, всю зброю світу та всі гроші світу, він все одно буде здавати пуйлу території України, як здав південь України.
І весь час, при цьому, буде верещати, що йому ще чогось бракує для захисту України.
Совісті йому бракує і бажання захищати Україну.
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08.05.2022 22:41 Ответить
+7
НІ ! То не ви почали битися.
Ви зробили все, щоб "битися" було важче. .
А українці встали і поламали ваш сценарій.
Герої помирали і помирають за Україну, а люсі та че-гевари заробляли і заробляють бали і замовляють опитування про рейтинги з надією других термінів і розпилу бабла
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08.05.2022 22:39 Ответить
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Гундосик продовжує балаболити.
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08.05.2022 22:37 Ответить
...а це віп-клієнтура його мрії...

Найден мёртвым бывший топ-менеджер «Лукойла».

Миллиардер Александр Субботин умер после антипохмельного сеанса с шаманами в Мытищах, сообщают СМИ.

Субботин лечил похмелье у шамана Магуа и его жены, которые использовали в лечении даже ядовитых жаб: делали надрез на коже, капали туда яд жабы, после чего пациента тошнило и он приходил в себя.

Экс-топ-менеджер после того, как почувствовал боли в сердце, не стал вызывать скорую, а вновь обратился к шаманам, которые заставили Субботина «пить корвалол и лежать в подвале». Там миллиардер и скончался. https://t.me/charter97_org/72435
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08.05.2022 22:42 Ответить
Артіст разгаворнава жанра.
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08.05.2022 23:02 Ответить
Плюсоните,кто голосовал за это недоразумение?
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08.05.2022 22:38 Ответить
в спам
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08.05.2022 22:40 Ответить
вся Україна
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08.05.2022 22:46 Ответить
совсем не палишься - сколько вас осталось почитателей писюаниста...?
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08.05.2022 23:16 Ответить
Узнаешь через два года , когда будут очередные выборы .
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09.05.2022 00:20 Ответить
НІ ! То не ви почали битися.
Ви зробили все, щоб "битися" було важче. .
А українці встали і поламали ваш сценарій.
Герої помирали і помирають за Україну, а люсі та че-гевари заробляли і заробляють бали і замовляють опитування про рейтинги з надією других термінів і розпилу бабла
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08.05.2022 22:39 Ответить
Війна зелених з ракетною програмою не припинялась ні на один день
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08.05.2022 22:58 Ответить
Налітай!
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08.05.2022 22:39 Ответить
о ти і тут уже поперджуєш,уже не ригаєш?)))) зразу видно робоча шмонька подоляківська
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08.05.2022 22:47 Ответить
ты обтекай...
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08.05.2022 23:18 Ответить
Навіть якщо дати Зелі та його кагалу, всю зброю світу та всі гроші світу, він все одно буде здавати пуйлу території України, як здав південь України.
І весь час, при цьому, буде верещати, що йому ще чогось бракує для захисту України.
Совісті йому бракує і бажання захищати Україну.
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08.05.2022 22:41 Ответить
Як у 2014 му ..здали Крим та Донбас..!? .А хто це ?
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08.05.2022 22:46 Ответить
еще про Порошенка написать надо,
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08.05.2022 22:54 Ответить
Да,да вся Европа у загрози!
Дайте побольше нахаляву и загроза сразу исчезнет.
Вовуся,воевать пора начинать,где оружие делось?
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08.05.2022 22:44 Ответить
З за бугра завше ...видніше
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08.05.2022 22:47 Ответить
не скавчи "вичислитель"
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08.05.2022 22:54 Ответить
У рашистів завжди так, чим далі від расєї тим більша любов, але вертатись ні за що не захочуть
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08.05.2022 22:56 Ответить
Ситуація в нас приблизно отака
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08.05.2022 23:03 Ответить
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09.05.2022 00:13 Ответить
 
 