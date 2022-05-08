Масштаб угрозы в Европе таков, что возвращение понятий "ленд-лиз" и "План Маршалла" выглядит естественно, - Зеленский

На встрече G7 президент Владимир Зеленский предложил конкретные инструменты, необходимые сейчас Украине и всему миру.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время видеоконференции лидеров стран "Группы семи".

"Первое – новые шаги в оборонной поддержке Украины. Ведь именно на поле боя решается судьба свободы в Европе. Второе – подчеркнул необходимость новых санкций против России, поскольку война на нашей земле продолжается, и это означает, что существующих санкционных ограничений недостаточно. Третье – обсудили финансовую поддержку для Украины сейчас, пока война продолжается, и совместную работу по восстановлению нашего государства после войны.

Масштаб российской угрозы в Европе сейчас таков, что возвращение таких понятий как "ленд-лиз" и "План Маршалла" выглядит вполне естественным", - отметил Зеленский.

Читайте также: Канада предоставит Украине NLAW и другое противотанковое военное оборудование, - Трюдо