Путин позорит память миллионов россиян, погибших в борьбе против фашизма, - Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отмечает, что своими действиями президент России Владимир Путин позорит память людей, отдавших свои жизни в борьбе против фашизма.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Сейчас мы празднуем День победы в Европе. Когда десятки лет назад солдаты из стран-союзников, из Украины, из России, стояли бок о бок и побороли фашизм. А то, что делает сегодня Владимир Путин, эти последние недели, приносит позор на светлую память тех миллионов, миллионов россиян, которые отдали свою жизнь во имя свободы. Это то, что оставит Путин в Европе", - подчеркнул Трюдо.
Он заверил, что Канада будет поддерживать Украину.
"Мы не будем сомневаться в том, что мы будем продолжать... действовать солидарно с Украиной против Владимира Путина", - сказал премьер Канады.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада будет предоставлять Украине NLAW и другое противотанковое военное оборудование, - Трюдо
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@egorhmelnickiy7
Читайте прикол. Я был в **** минут 7.
Социологический опрос в Киеве. "Кому вы больже всего доверяете?" 1,2 мая.
Результаты.
ПЦУ-78,5%,
ЗСУ - 87,3%.
Полк "Азов" - 111,7%!
Говорю, что за чушь?
А мне отвечают: "За "Азов" по пять, семь крестиков ставили!
Саме такі зміни визначають долі народів, всі інші, для опису яких існують політологи - з революціями й перекроюваннями політичних мап включно, - є похідними од цих, екзистенційних: тих, що відбуваються в масовій свідомості. Хоча якраз їх найважче відстежити, соціологія не знає таких механізмів. Єдиним придатним інструментом для їх фіксації й далі лишається література.
Скільки можу судити «через паркан» мовного бар'єра, щось подібне переживають і фінни (у яких виявилася купа травм, нерозгладжених іще з Зимової війни 1940-го, і далі тільки прибувало!), а також естонці й латиші, не кажучи про литовців, для яких ця війна була «їхньою» ще на стадії Першої кампанії, від самого 2014-го, - а з новин можна здогадатися, що й румуни, котрим іще розбиратися з Молдовою й Придністров'ям (аж тепер починає Заходу розвиднятися, на що́ той відгризений Росією в 1992-му, як Крим у 2014-му, беззаконний клапоть було законсервовано!), і інші нації колишнього Варшавського блоку, що його Путін так недвозначно зажадав назад своєю вимогою до НАТО «повернутися в кордони 1997-го року», - в усіх колишніх «співкамерників» почалися свої «флешбеки», віджили й зі свіжою силою заболіли власні рани, досі, від часу виведення з реґіону у 1989 р. радянських військ і розвалу СРСР, утримувані, зі страху перед порушенням так важко досягнутої рівноваги, в напівзализаному стані.
І саме тому я не називаю цю війну Другою кампанією. Ані так, як це заведено в європейських медіях - «російським вторгненням в Україну» (і на тім спасибі, бо перші кілька тижнів ще була метлялась по заголовках навіть солідних видань безсоромно витягнута з шухляд 2014-го «українська криза», словосполучення, від якого мене щоразу тіпало в пароксизмі безсилого гніву, а знаному політологу Джону Міршаймеру, котрий у дні різанини в Бучі видрукував у The Economist феєричну в своєму невігластві статтю про те, "why the West is principally responsible for the Ukrainian crisis", я спересердя навіть пообіцяла, подумки, що коли російська армія зайде до нього в Чикаґо і взвод солдатів неприродним способом зґвалтує його особисто, я, якщо буду жива, неодмінно напишу щось про «чикаґську кризу», і як її можна було б уникнути, якби професор сидів тихо…). І навіть «російсько-українською» я цю війну не називаю: надто локальна це для неї характеристика.
Я називаю її - Третьою Світовою.
©Оксана Забужко
Комуняцькi методи з роками не зазнають змiн.
Кремлiвський карлик за 20 рокiв змiг створити лише його жалюгiдну, карлiкову копiю, тому перед смертю й попер ва-банк...
у них осталось только победобесие - народное гуляние пьяных родителей с детьми в гимнастерках
да и остались ли на расеи настоящие руцкие??? настоящие ветераны? и просто... люди...
СОМНЕВАЮСЬ !!!
Ми - це хто??
Але кацапи тоді у 2 світову теж були такими самими , здобутки інших народів ширмували під свої...
Але тоді зввсно вони були набагато скромнішими чім зараз, але все рівно вже були шовіністами з ознаками нацизму
Але все рівно з кацапів жодної відповідальності не знімпє
оркам нужны стиральные машинки и унитазы