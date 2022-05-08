Путин позорит память миллионов россиян, погибших в борьбе против фашизма, - Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отмечает, что своими действиями президент России Владимир Путин позорит память людей, отдавших свои жизни в борьбе против фашизма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Сейчас мы празднуем День победы в Европе. Когда десятки лет назад солдаты из стран-союзников, из Украины, из России, стояли бок о бок и побороли фашизм. А то, что делает сегодня Владимир Путин, эти последние недели, приносит позор на светлую память тех миллионов, миллионов россиян, которые отдали свою жизнь во имя свободы. Это то, что оставит Путин в Европе", - подчеркнул Трюдо.

Он заверил, что Канада будет поддерживать Украину.

"Мы не будем сомневаться в том, что мы будем продолжать... действовать солидарно с Украиной против Владимира Путина", - сказал премьер Канады.

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