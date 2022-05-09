Россия забыла все, что было важно для победителей во Второй мировой войне, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский особо отметил жестокость российских обстрелов в праздничные дни.
"Российская армия не была бы собой, если бы не убивала и сейчас – накануне безусловно важных дней для любого европейца", – сказал он в видеообращении в воскресенье вечером, передает Цензор.НЕТ.
"В результате российского авиаудара по Белогоровке Луганской области убито около 60 человек. Мирных жителей, которые просто прятались в школе от обстрелов. Прицельный удар именно по школе, очередное преступление оккупантов", - сказал он.
Очередной ракетный удар по Одесской области. Снова попадание по жилому дому. ", – подчеркнул Зеленский.
По его словам, "Россия забыла все, что было важно для победителей во Второй мировой войне. Но Украина и весь свободный мир напомнят".
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А то давайте поплачем еще раз и про утраченный ядерный арсенал. Кто нам Зеленского вместо Порошенка выбирал? а Януковича кто нам выбирал? Не живите прошлым.
Что сделал ты для АЗОВа?
Почему ничего не взрывается в Крыму?
Как ты не стреляя по городам собрался всё
освобождать?
А за Мариуполь и его защитников эта власть ответит!!! Весь народ страны поддержит АЗОВ,бойтесь,гниды!
Візьмемо російську машину, умовно 1000 танків. В обороні. Тепер нам потрібно таку ж кількість, мінімум і маса артилерії щоб їх потрошку вибивати з рубежів.
В нас така кількість є? Поки немає. В них запаси є, старих та все ж? Є, а в нас? А у нас суттєво менше.
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Отже, поки ми не отримаємо багато, не одиниці, збої від США, сотні страйкарів, сотні гаубиць, десятки літаків, десятки / сотні ППО а не пукалок типа стінгер і так далі то ми не зможемо адекватно атакувати. А отже війна затягнеться. Що він вже не так?
Крім того, рашка танк - база, потяг, Крим, війна. А США танк - закон прийми, заведи в порт, завантаж в корабель, завези в Польщу, навчи наш екіпаж, завези в Україну, завези на фронт...що суттєво довше.