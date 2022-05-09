Россия забыла все, что было важно для победителей во Второй мировой войне, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский особо отметил жестокость российских обстрелов в праздничные дни.

"Российская армия не была бы собой, если бы не убивала и сейчас – накануне безусловно важных дней для любого европейца", – сказал он в видеообращении в воскресенье вечером, передает Цензор.НЕТ.

"В результате российского авиаудара по Белогоровке Луганской области убито около 60 человек. Мирных жителей, которые просто прятались в школе от обстрелов. Прицельный удар именно по школе, очередное преступление оккупантов", - сказал он.

Очередной ракетный удар по Одесской области. Снова попадание по жилому дому. ", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, "Россия забыла все, что было важно для победителей во Второй мировой войне. Но Украина и весь свободный мир напомнят".

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