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Новости День Победы
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Россия забыла все, что было важно для победителей во Второй мировой войне, - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский особо отметил жестокость российских обстрелов в праздничные дни.

"Российская армия не была бы собой, если бы не убивала и сейчас – накануне безусловно важных дней для любого европейца", – сказал он в видеообращении в воскресенье вечером, передает Цензор.НЕТ.

"В результате российского авиаудара по Белогоровке Луганской области убито около 60 человек. Мирных жителей, которые просто прятались в школе от обстрелов. Прицельный удар именно по школе, очередное преступление оккупантов", - сказал он.

Очередной ракетный удар по Одесской области. Снова попадание по жилому дому. ", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, "Россия забыла все, что было важно для победителей во Второй мировой войне. Но Украина и весь свободный мир напомнят".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина никогда не признает монополии России на победу во Второй мировой войне, - посол в Германии Мельник

Автор: 

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Топ комментарии
+11
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09.05.2022 01:04 Ответить
+10
Що до нагадувань, то Україна почне з тебе, блазню. До речі, ти знов забув ввімкнути три телеканали .
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09.05.2022 00:47 Ответить
+5
А що він святкує?
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09.05.2022 00:53 Ответить
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Повість що має право на деяку амнезію...
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09.05.2022 00:49 Ответить
Що до нагадувань, то Україна почне з тебе, блазню. До речі, ти знов забув ввімкнути три телеканали .
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09.05.2022 00:47 Ответить
А що він святкує?
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09.05.2022 00:53 Ответить
У Зелі затяжна діарея. Скажи щоб Лєнка заварила корінь цикорію. Як рукою зніме.
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09.05.2022 00:54 Ответить
Фото з Бучі 5 квітня
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09.05.2022 00:57 Ответить
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09.05.2022 01:04 Ответить
Ну хватит уже заглядывать ***** в дупу. Займись делом, освободи Азов.
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09.05.2022 01:05 Ответить
Давай, експерт диванний, покажи хоч 1 спосіб. Ну давай, розкажи як дістати хлопців з 60-100 кілометрового тилу? Чи крім писати коментарі, мождиво за шоколадку, не можеш?
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09.05.2022 01:22 Ответить
Ты разницу между "обратить внимание на вопрос" и "как решить вопрос" понимаешь? Для этого не нужен уровень эксперта, достаточно иметь элементарную логику не-идиота.
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09.05.2022 02:11 Ответить
Только не путайте. "Сейчас" нам все же важней чем "вчера".
А то давайте поплачем еще раз и про утраченный ядерный арсенал. Кто нам Зеленского вместо Порошенка выбирал? а Януковича кто нам выбирал? Не живите прошлым.
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09.05.2022 08:31 Ответить
якщо не здатен головнокомандуючий знайти рішення, нехай звільнить місце
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09.05.2022 09:54 Ответить
Нам не надо знать круглосуточно чяво тама Срацея сделала.
Что сделал ты для АЗОВа?
Почему ничего не взрывается в Крыму?
Как ты не стреляя по городам собрался всё
освобождать?
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09.05.2022 01:07 Ответить
Давай, скажи ЧИМ стірялти в Крим? Ти ж експерт, я передам твою пораду в офіс, тільки скажи чим, бо там всі тупі і масі ну знають, що бачте модна чимось в Крим бахнути, тільки вони не знали чим...чекаю
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09.05.2022 01:23 Ответить
Всем оптимистам рекомендую послушать последний эфир Фейгина/Арестовича,сдуетесь как шарик. Посыл уже такой-пока дойдет помощь Запада,россия и мобилизацию проведёт,и может пойти опять на Киев,Чернигов,Сумы. Кстати,уже звучат сомнения выиграем ли мы вообще войну. Все искусственно затягивается,это факт,доворняки уже открыто видны... Делайте выводы.
А за Мариуполь и его защитников эта власть ответит!!! Весь народ страны поддержит АЗОВ,бойтесь,гниды!
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09.05.2022 01:09 Ответить
екстросенс? так у нього то все капець як класно, то все капець як погано, не пам"ятає про що базікав кілька днів тому, як трава на стіні, куди вітер дмухне, туди й похилиться.
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09.05.2022 01:35 Ответить
Почекай, почекай. Що конкретно не так? Якщо справді буде закон про ленд-ліз пізніше, то попередні слова не актуальні. Це ж не від нього залежить.

Візьмемо російську машину, умовно 1000 танків. В обороні. Тепер нам потрібно таку ж кількість, мінімум і маса артилерії щоб їх потрошку вибивати з рубежів.

В нас така кількість є? Поки немає. В них запаси є, старих та все ж? Є, а в нас? А у нас суттєво менше.

-----

Отже, поки ми не отримаємо багато, не одиниці, збої від США, сотні страйкарів, сотні гаубиць, десятки літаків, десятки / сотні ППО а не пукалок типа стінгер і так далі то ми не зможемо адекватно атакувати. А отже війна затягнеться. Що він вже не так?

Крім того, рашка танк - база, потяг, Крим, війна. А США танк - закон прийми, заведи в порт, завантаж в корабель, завези в Польщу, навчи наш екіпаж, завези в Україну, завези на фронт...що суттєво довше.
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09.05.2022 01:48 Ответить
Не перегибай. Не нужно искать здесь какой-то скрытый подтекст. Арестович просто говорит, как психолог, а не военный эксперт. В первые дни войны рассказывал оптимистические сказки, которые не дали биомассе запаниковать (что меня сильно раздражало). А сейчас он просто говорит о том, что расслабляться рано, настраивая общество на долгую войну. И это действительно так. Рашку шапками закидать не получится. И война вряд ли закончится в этом году. Короче, именно сейчас уже он обычно озвучивает реальные вещи, а не сказки.
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09.05.2022 01:59 Ответить
Да не, нормально разбавил повестку после череды хороших новостей. Чтобы не радовались раньше времени, а трудились ради победы каждый день.
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09.05.2022 05:59 Ответить
Порошенко досить годувати ботів шоколадками !!))) Вони стають надто активними !!!
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09.05.2022 04:33 Ответить
Нічого вона не забула, вона такою завжди була.
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09.05.2022 07:30 Ответить
ідіот
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09.05.2022 11:58 Ответить
 
 