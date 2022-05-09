Тела разлагаются и отравляют все, каждый день много убитых, – заместитель командира "Азова" Паламарь об "Азовстали"

Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламарь рассказал, что военные на "Азовстали" не знают сколько побратимов остались под завалами на заводе после бомбардировок, а с потеплением тела начинают разлагаться и отравляют все.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Пономарь заявил в интервью "BBC News Украина"

Он отметил: "Это очень тяжелая ситуация. Режима прекращения огня нет. Удастся ли нам вывезти сегодня раненых, мы не знаем. Переговоры продолжаются. Будут ли выполнены договоренности? Сложно сказать.

Раненых нужно как можно быстрее эвакуировать. Сегодня (8 мая, – ред.) снова много убитых, раненых. У нас нет хирургических инструментов. Нет возможности оказывать квалифицированную медпомощь.

Количества погибших (военных – ред.) я озвучивать не буду. Поверьте, речь идет о сотнях украинских военных. Раненых – около 600 человек. Но эта цифра увеличивается каждый день, как и число погибших.

Наши военнослужащие гибнут каждый день от тяжелых ранений. У нас нет достаточного количества антибиотиков, перевязочных материалов, у нас нет свежего воздуха. Наш госпиталь бомбят.

У нас много контуженых. У нас много убитых именно в результате бомбардировок. Ситуация просто катастрофическая..."

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