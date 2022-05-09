Тела разлагаются и отравляют все, каждый день много убитых, – заместитель командира "Азова" Паламарь об "Азовстали"
Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламарь рассказал, что военные на "Азовстали" не знают сколько побратимов остались под завалами на заводе после бомбардировок, а с потеплением тела начинают разлагаться и отравляют все.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Пономарь заявил в интервью "BBC News Украина"
Он отметил: "Это очень тяжелая ситуация. Режима прекращения огня нет. Удастся ли нам вывезти сегодня раненых, мы не знаем. Переговоры продолжаются. Будут ли выполнены договоренности? Сложно сказать.
Раненых нужно как можно быстрее эвакуировать. Сегодня (8 мая, – ред.) снова много убитых, раненых. У нас нет хирургических инструментов. Нет возможности оказывать квалифицированную медпомощь.
Количества погибших (военных – ред.) я озвучивать не буду. Поверьте, речь идет о сотнях украинских военных. Раненых – около 600 человек. Но эта цифра увеличивается каждый день, как и число погибших.
Наши военнослужащие гибнут каждый день от тяжелых ранений. У нас нет достаточного количества антибиотиков, перевязочных материалов, у нас нет свежего воздуха. Наш госпиталь бомбят.
У нас много контуженых. У нас много убитых именно в результате бомбардировок. Ситуация просто катастрофическая..."
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Сколько бы ракет не дали,по Крыму сьрельба запрещена,хотя оттуда все кацапы и лезут.
Самі ж собі застелили криваве ліжко. І не розуміють цього.
Наприклад дописувач Митрик, який вже давно цікавиться політикою, але і досі не може збагнути елементарних речей. Визнати і покаятись. А каятись є в чому. Тому що держава закидана трупами. Шкода.
https://youtu.be/6AXgaxewOuk
В данном случае Азовцы не нужны власти. По мстительным соображениям, из за любви народа.
Патриоты не нужны, задают много вопросов. Это уже легенда. И такое расскажут о коррупции!
Мочь и делать и, причём, правильно, может только человек с военным образованием и опытом,
А у нас , как сказал Арестович , принимает все военные решения лично командарм Зеленский,
не служивший в Армии. Поэтому, вы уже поняли судьбу Азова. Это не Америка, где все напрягались спасти рядового Райна, не Израиль и не любая цивилизованная страна, где своих
не бросают. У нас бросают, как в раше. У нас погибают сотнями тысяч из за неправильных
военных и оборонительных решений. Оказывается, ещё и спросить отчёта у президента нельзя,
не раскачивайте лодку. Какую на хрен лодку? Кто в той лодке : Ермак, Данилов, Подоляк, Слуги из
народа. Може лучше пусть утонет, а мы сами довоюем с Армией, с Америкой, с Англией, с НАТО!
Может, отпустить эту лодку на все четыре стороны, пока ещё люди живые остались в нашей стране? Есть же Оман, Емираты, острова , раша. Пусть едут с Богом пока всех не убили.
Мажеться на хліб, zе-Co?