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Тела разлагаются и отравляют все, каждый день много убитых, – заместитель командира "Азова" Паламарь об "Азовстали"

калина,паламар

Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламарь рассказал, что военные на "Азовстали" не знают сколько побратимов остались под завалами на заводе после бомбардировок, а с потеплением тела начинают разлагаться и отравляют все.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Пономарь заявил в интервью "BBC News Украина"

Он отметил: "Это очень тяжелая ситуация. Режима прекращения огня нет. Удастся ли нам вывезти сегодня раненых, мы не знаем. Переговоры продолжаются. Будут ли выполнены договоренности? Сложно сказать.

Раненых нужно как можно быстрее эвакуировать. Сегодня (8 мая, – ред.) снова много убитых, раненых. У нас нет хирургических инструментов. Нет возможности оказывать квалифицированную медпомощь.

Количества погибших (военных – ред.) я озвучивать не буду. Поверьте, речь идет о сотнях украинских военных. Раненых – около 600 человек. Но эта цифра увеличивается каждый день, как и число погибших.

Наши военнослужащие гибнут каждый день от тяжелых ранений. У нас нет достаточного количества антибиотиков, перевязочных материалов, у нас нет свежего воздуха. Наш госпиталь бомбят.

У нас много контуженых. У нас много убитых именно в результате бомбардировок. Ситуация просто катастрофическая..."

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нашему государству не удалось защитить Мариуполь, нашу подготовку саботировали официальные представители", – офицер "Азова" Самойленко

Автор: 

Азов (801) Азовсталь (379)


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Топ комментарии
+42
"Мєжду намі і зємльой"? Ці курви вважають себе нєбожитєлямі!? Ах ви ж суки... Багато питань до військового командування? Себто вони вже починають мутити воду проти Залужного, хоча у самих їбало в пуху? Починають робити винними наших військових!? А хіба не кацапське уйобіщє дЄрьмак і паскуда Верещучка квапились із розмінуванням Чонгару? Як же ці потвори ********** перекладати власні зашквари на інших. То в їхніх пройобах винні попередники (читай - Порох), то військове командування (читай - Залужний). Мразота зелена! І їхня срана затичка - їбаний Абдристович!
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09.05.2022 03:05 Ответить
+29
так верещук ***** сказала что мирных всех вывезли - а зеленский от вас отморозился то есть формально предал ....
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09.05.2022 02:19 Ответить
+29
Іншими словами, Люся каже: якщо перемога- то це мудре керівництво ОП, а якщо поразка - це про#бали 360т чиновників ! ЗЕ нє винуватий!!!
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09.05.2022 03:06 Ответить
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ВАСИЛЬ БУРБА - генерал-полковник ЗСУ. екс. начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України \ 2016-2020 рр.\. Під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 війни на сході України , з травня 2014 брав участь в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 антитерористичній операції на Сході України , був куратором від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Координував роботу всіх оперативних груп контррозвідки СБУ в зоні проведення АТО. Після справи вагнерівців. яку "злила" сама влада. Бурбу та опергрупу звільнено з посад та їз ЗСУ \ Бурба- за власним бажанням \. Зараз Бурба і його колеги на фронті . Але це не їхній рівень спеціалізації. Вони можуть зробити набагато вагомий внесок для Перемоги. Ось ця команда контррозвідки начолі у Бурбою могла б розробити і провести унікальну операцію щодо порятунку Азовців. хоча б захопивши у полон дуже важливу " ПТАШКУ " для обміну. Оскільки хобі Бурби - аналіз проведення спецоперацій ізраїльських спецслужб, план деблокади Маріуполя може стати цілком реальним.
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09.05.2022 06:19 Ответить
Блазень для якого "хуцпа" це стиль його життя!
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09.05.2022 06:52 Ответить
Хохма́, или Хокма́https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%85%D0%BC%D0%B0_(%D1%81%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B0)#cite_note-%D0%B2-1 [1] (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA др.-евр. ‏חכמה‎‏‎; «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C Мудрость »; «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C Премудрость »)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%85%D0%BC%D0%B0_(%D1%81%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B0)#cite_note-%D0%B0-2 [2]...
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09.05.2022 08:35 Ответить
ЯнеЛох пообещал Ху.лу АЗОВ на тарелочке преподнести и Крым ни в коем случае не трогать.
Сколько бы ракет не дали,по Крыму сьрельба запрещена,хотя оттуда все кацапы и лезут.
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09.05.2022 07:22 Ответить
Впевнений, то Єрмакові договорняки з кремлівськими кураторами, в зелі він офіційно по цим справам, як він раніше казав "контактна особа з рф".
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09.05.2022 07:46 Ответить
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09.05.2022 08:26 Ответить
Про-бали зеленые сотни тысяч украинских жизней и уверенны . что ни Люся , Ни агррохамия , ни Дерьмак ни сам зеленый вождь отвечать за это не будут.
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09.05.2022 08:53 Ответить
До речі, війсковий експерт Олег Жданов вельми прямолінійно відповів що відповіді на ці питання треба шукати саме в офісі президента. Послухайте: https://youtu.be/7DRMIGUB5ss https://youtu.be/7DRMIGUB5ss

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09.05.2022 09:08 Ответить
А їх попереджали ще в 2019.
Самі ж собі застелили криваве ліжко. І не розуміють цього.
Наприклад дописувач Митрик, який вже давно цікавиться політикою, але і досі не може збагнути елементарних речей. Визнати і покаятись. А каятись є в чому. Тому що держава закидана трупами. Шкода.
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09.05.2022 09:10 Ответить
А мені цікаво, якщо би вдруге вибрали Порошенко, проте росія все одно напала би, що б ви тоді говорили?
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09.05.2022 09:30 Ответить
https://t.me/berezoview/15840 Тарас Березовець : "Учора мав честь поспілкуватися з заступником полку «Азов» Святославом Паламарем позивний «Калина». Інтерв'ю прямо з оточеного ворогом Маріуполя. Воно варте уваги, це справжні герої нашого часу, люди зі сталі".

https://youtu.be/6AXgaxewOuk
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09.05.2022 10:32 Ответить
Фраза "ничего нельзя сделать" выявляет последователей зелёных. Можно, если хочешь и умеешь.
В данном случае Азовцы не нужны власти. По мстительным соображениям, из за любви народа.
Патриоты не нужны, задают много вопросов. Это уже легенда. И такое расскажут о коррупции!
Мочь и делать и, причём, правильно, может только человек с военным образованием и опытом,
А у нас , как сказал Арестович , принимает все военные решения лично командарм Зеленский,
не служивший в Армии. Поэтому, вы уже поняли судьбу Азова. Это не Америка, где все напрягались спасти рядового Райна, не Израиль и не любая цивилизованная страна, где своих
не бросают. У нас бросают, как в раше. У нас погибают сотнями тысяч из за неправильных
военных и оборонительных решений. Оказывается, ещё и спросить отчёта у президента нельзя,
не раскачивайте лодку. Какую на хрен лодку? Кто в той лодке : Ермак, Данилов, Подоляк, Слуги из
народа. Може лучше пусть утонет, а мы сами довоюем с Армией, с Америкой, с Англией, с НАТО!
Может, отпустить эту лодку на все четыре стороны, пока ещё люди живые остались в нашей стране? Есть же Оман, Емираты, острова , раша. Пусть едут с Богом пока всех не убили.
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09.05.2022 11:10 Ответить
БЕРЕЖИ ВАС ГОСПОДЬ
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09.05.2022 12:09 Ответить
"Кривбас" міняємо на "Азов".

Мажеться на хліб, zе-Co?

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09.05.2022 12:34 Ответить
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