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Новости Война Резня в Буче
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Основные преступления в Буче совершались там, где стояли кадыровцы и буряты, - Денисова

могила,буча,братська,ексгумація

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что, по имеющейся информации, в Буче Киевской области основные военные преступления совершались в тех местах, где стояли части кадыровцев и бурят.

Об этом омбудсмен сказала в интервью главному редактору интернет-издания "Гордон" Олесе Бацман, видео из которого выложила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В Буче стояли пять военных групп, одна из этих групп – кадыровцы, и вторая – это буряты. И основные преступления, в отношении которых даже сейчас дают там свидетельства касательно  расстрелов, жестокого обращения, пыток и т.д., это было как раз в тех местах, где стояли буряты и кадыровцы", - сказала Денисова.

Она отметила, что в соответствии со своим мандатом должна проверять соблюдение Женевской конвенции по соблюдению прав военнопленных.

"Мы всех проверили. И я пришла в то место, где их (пленных бурят. - Ред.) содержат, и когда заходили и спрашивали, какие у них есть вопросы и просьбы, то они отвечают по типу "сладенького хочется". Я говорю : "Сладенького у РФ, а у нас здесь другие вопросы"…. Но и других – высоких, с высокими голосами, светлыми глазами (которые тоже совершали преступления в Украине. – Ред.), таких тоже достаточно", - отметила омбудсмен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нам требуется специальный трибунал для привлечения российского руководства к ответственности, - Кулеба

По ее убеждению, мир должен знать ужасные истории о том, что творили российские захватчики, "и мы будем о них рассказывать, их повторять, пока это не дойдет до всех граждан всех государств, которые могут принять решение о том, чтобы, во-первых, дать нам оружие, а во-вторых – чтобы увеличивать эти санкции на российскую элиту для того, чтобы Путина не стало, чтобы прекратилась вся эта война".

Денисова также отметила, что после освобождения Мариуполя, Изюма, Херсона, территории Донецкой и Луганской областей станут известны новые ужасающие истории, "и мы должны быть готовы к тому, чтобы качественно зафиксировать все эти преступления".

Также смотрите: Установлены лица почти 900 российских захватчиков, которые совершали зверства в Киевской области, - СБУ. ВИДЕО

Автор: 

Денисова Людмила (996) Буча (460) военные преступления (1452)


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Топ комментарии
+42
Вже етнічних російськіх собак зе-влада почала виправдовувати. Все зрозуміло.
А в Тросцянці хто стояв, теж вони? А на Харківщині, на Херсонщині, де гвалтують дівчат у захоплених селах?
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09.05.2022 07:42 Ответить
+38
🔴⚫ Денисова выгораживает руссню. Может потому что рюзькая? 🔴⚫
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09.05.2022 07:43 Ответить
+36
Брехня. Мої знайомі розповідають, що буряти якраз були найменш упороті, навіть не давали бити дітей. Звіріли саме кацапи - псковичі.
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09.05.2022 07:47 Ответить
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Вже етнічних російськіх собак зе-влада почала виправдовувати. Все зрозуміло.
А в Тросцянці хто стояв, теж вони? А на Харківщині, на Херсонщині, де гвалтують дівчат у захоплених селах?
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09.05.2022 07:42 Ответить
Зеля оправдывает русских солдать, потому что "Сваты" в Росии на пике популярности
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09.05.2022 08:32 Ответить
Рада передумала підвищувати податки для компаній, які працюють в РФ ( ).
Зазначається, що документ був повністю готовий до другого читання, але в останній момент голосування, як мінімум, відклали після наради членів фракції "Слуга народу" та представників Офісу президента, повідомили співрозмовники видання.
Джерело: https://biz.censor.net/n3339442
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09.05.2022 09:39 Ответить
кримчанка денисова влаштовує зелену владу як перед тим влаштовувала попередню. чим? - думайте.
я надіявся, що досвід дєди ваєвалі підскаже використання полоненних як робочої сили в розбиранні завалів. але - ні, хай українці самі прибирають паскудства раші.
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09.05.2022 10:33 Ответить
🔴⚫ Денисова выгораживает руссню. Может потому что рюзькая? 🔴⚫
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09.05.2022 07:43 Ответить
а на московії вже не залишилось слов'ян - половина популяції - монголоїди. Епікантус присутній у переважної кількості молодняка. Це означає, що монголоїдні гени майже в усіх, але в дорослих особин можуть не проявлятись.
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09.05.2022 07:45 Ответить
московия и не была никогда славянским государством. Славяне там только на оккупированных териториях
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09.05.2022 08:20 Ответить
Там никогда не было славян. Изначально там были финоугры, которых монголоотатарили.
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09.05.2022 16:41 Ответить
Сладкого им захотелось... Антифризом их напоите, он тоже сладкий.
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09.05.2022 07:46 Ответить
Це тому, шо вони поголовно - наркомани
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09.05.2022 08:11 Ответить
🔴⚫ А приказы на насилие тоже буряты отдавали? Тварь ты, Денисова! 🔴⚫
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09.05.2022 07:46 Ответить
це расистська заява москальки дєнісової. При владі дєрьмаки та вєнідіктові - крємльовські агенти
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09.05.2022 08:08 Ответить
Брехня. Мої знайомі розповідають, що буряти якраз були найменш упороті, навіть не давали бити дітей. Звіріли саме кацапи - псковичі.
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09.05.2022 07:47 Ответить
Звісно, що Дєнісова несе пургу, швидше за все, тому що в частинах з Бурятії не тільки буряти. Щодо кадировців то там тільки вони, наскільки я розумію. Але прославилася ж і військова частина, якій присвоїли звання гвардійської, а там не буряти і не кадировців. Тому всі "хороші" і таке поводження санкціоноване зверху, як засіб деморалізації України. Такі ж дикунства робилися і в Чечні. В це система
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09.05.2022 08:07 Ответить
Тут сейчас они ( или якуты) самые вменяемые , тоже своих притормаживают , а задержанных людей менты ублюдки переметнувшиеся пытают вовсю ,
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09.05.2022 08:49 Ответить
Ця заява - не що інше, як вигорожування русні росіянкою Денісовою. Втім - не вперше такий "прокол" від неї.
У бурятів і шмурятів - не бурятське командування. В неї нема права так казати. Там були не тільки буряти.

Це такий зашквар від Т російської П Денісової - що треба, щоб її з*валтували буряти. В її русскоговорящій рот. Щоб заткнулася, ****.
Оця така її заява - це АБСОЛЮТНА ЗРАДА
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09.05.2022 07:47 Ответить
А білоруса який був командиром російської бригади не треба згадати?Буряти і кадировці-це громадяни країни агресора тому не треба сортувати росіяни і не росіяни адже вони всі винні у тому що відбувається.
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09.05.2022 07:49 Ответить
Те, кто пытаются разбираться в сортах парашного говна- предатели Украины. Денисова, поняла?
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09.05.2022 07:51 Ответить
москалі чинять злочини по всіх містах і селах України. В Бучі стояли кадирці та якути, а в Макарові мордва та рязанці... Всі вони москалі. І німці, і грузіни, і осєтіни, і татари, і башкіри та і хахли тамошні - то всьо - кляті москалі. Хіба над Миколаївом бомбив не синок Кременчуцької ******* матері???
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09.05.2022 07:52 Ответить
Хочуть "солоденького"? Цукру їм - свинцевого!
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82 Ацетат свинцю(II) (свинець оцтокислий, формула: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C Pb (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C C https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C H 3https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C C https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C O https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C O )2) - хімічна сполука, свинцева сіль https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%86%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0 оцтової кислоти . За нормальних умов - прозорі кристали. Тригідрат має солодкий смак
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09.05.2022 07:53 Ответить
Все населення різних суб'єктів федерації є росіяни , не залежно від того , якої вони національності(це як свіні різних пород) і керуються з столиці мокшандії(росіїї)
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09.05.2022 07:55 Ответить
якої вони національності не має значення , достатньо того , що вони "русские"
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09.05.2022 08:00 Ответить
они раССеяне , причём путлеровцы ... они не русские , русскими были ,- Лев Толстой , Булгаков , Бунин , Пушкин ... и т.д и т. п. ....
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09.05.2022 08:04 Ответить
пушкін був ефіопом, ефіопйогомать. І так далії
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09.05.2022 08:11 Ответить
ага...русскіє харошиє...а нєрусскіє нєхарошиє...
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09.05.2022 08:21 Ответить
Про "свині різних порід" сподобалось!
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09.05.2022 08:25 Ответить
Не поспішайте з виводами, такі злочини творилися і творяться прямо зараз, крім бункера в Києві, на всіх окупованих землях. Просто вони зараз приховують сліди, а там не думали цього робити, бо думали, що прийшли назавжди і не всигли після себе підмести.
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09.05.2022 07:57 Ответить
Буряты же как ,, петухи,,... их кадыровцы имеют ... а бывает что кадыровцев ,, истинноРюцкие,, буряты ,- сладостраствуют над оными ... Тьху , стыдоба то какая ... Гитлер с Гессе ,, шалил,,... недомерок Путин с Шойгу юзается ... за мальчиков с Президенского полка вАще помолчим ... Стыдоба то какая ...
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09.05.2022 08:00 Ответить
гірше війни з москалем тільки дружба з ним
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09.05.2022 08:01 Ответить
дєнісова - служка крємля
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09.05.2022 08:02 Ответить
Багато дохлих рузьге, які були в Бучі
https://youtu.be/5uHzRU5_s9U
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09.05.2022 08:03 Ответить
Нічого незрозуміло. "...інших - високих, з високими голосами, світлими очима ..." - що це за загадки? Загадочниця. Та й до чого тут про "солоденького хочеться"
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09.05.2022 08:04 Ответить
арійців вишукувала, падла кацапська
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09.05.2022 08:12 Ответить
солоденького хочецця - це коли вони наїлися від пуза, бо полоненних годують краще, ніж харчується більшість українців, то їм тоді дєсєрт подавай. Закабаніли в полоні, сволочі! Їх тра' годувати власним лайном, шоп про тортіки і канхвєткі не думалось. А то вони ще й жєнщін затребують. Ото вони хотіли дєнісову там раз пять, а вона протупила
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09.05.2022 08:16 Ответить
сладких сахарных горячих петушков на палочке в очко(я про реальные конфеты), а потом пусть полижут
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09.05.2022 09:15 Ответить
ну це вже твої прєдставлєнія про сладості
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09.05.2022 09:29 Ответить
Може євнухи с вологди?
А солоденького хочеться наркоманам
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09.05.2022 08:20 Ответить
правниця дєнісова виступає з расистськими заявами
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09.05.2022 08:05 Ответить
У сексот / в унісон з касабами / всі винні , окрім ***** та мордору.
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09.05.2022 08:15 Ответить
Враньё .Кацапские подстилки в Украине работают на Ху.ла.
Опять брататься хотят.
" Не все так однозначно,бывают и хорошие сруцькие:
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09.05.2022 08:25 Ответить
Я тут вже про вбитого майже на очах дитини моїх знайомих котіка в Бучі розповідав. Декілька там виродків було "акали", ніякі не вузькі очі... не чечени і не буряти.
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09.05.2022 08:31 Ответить
І знову ж , це так склалося, що всіх тих покидьків ми називаєир бурятами. А там не тільки вони. У нас були в 14-му фіг розумій хто. На вигляд , як буряти, але вони не балакали російською. Спілкувались, виключно на мигах
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09.05.2022 08:34 Ответить
путінська консерва дєнісова взялася до продовження справи путіна - шукати винних нацменів. Але вона не примусить постраждалих і свідків закрити роь і розказатиЯ, що найогидніша - окрім хіба що таки кадирівців - була слов'яноподібна расійська мерзота. А дєнісова дотриндиться до того, що її за ногу будуть по Хрещатику після війни тягати
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09.05.2022 08:36 Ответить
В сортах кацапов разбирается, от вумна, аж страшно.
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09.05.2022 08:38 Ответить
В нас не одна Буча вже.
Отак готувались до війни.
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09.05.2022 08:39 Ответить
Это что за хрень?Это все расияне!Враг не имеет национальности,только гражданство!
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09.05.2022 08:40 Ответить
Їх ВСІХ треба називати російськомовними.
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09.05.2022 08:42 Ответить
це, тіпа, во всьом вінаватиє чєрножопиє, а у тєх, шо со свєтлимі глазамі, бомби добріші та кулі м'якші. І вбивають вони якось по-брацькі, любя
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09.05.2022 08:45 Ответить
Але й інших - високих, з високими голосами, світлими очима - таких теж достатньо", - зазначила омбудсмен

Хтось щось зрозумів? Що це за "високі голоси" та "світлі очі"??? Вона реально тупа якась...
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09.05.2022 08:53 Ответить
вона з циркульом ходила, черепи вимірювала по Ламброзо
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09.05.2022 08:57 Ответить
От не треба відмазувати росіян. Кадировці та буряти такі ж росіяни. Правда нацизм у виконанні рассово-неповноцінних (за версією попередників) - це реальний сюр.

Якщо б Гітлер на початку 20-го сторічча знав, хто стане його послідовниками, то відмовився б від цієї ідеї, щоб не ганьбитися.
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09.05.2022 08:59 Ответить
ти ж враХуй, шо то дєнісова висрала - а воно аж омбудсмєн, чи то омбудсвумєн
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09.05.2022 09:04 Ответить
вопше-то самі упороті - луґандони і мєсниє колаборанти
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09.05.2022 09:01 Ответить
Пока на каждом углу не будет висеть табличка-"Руцкий мразь,гнида"-это будет продолжаться вечно.
За денежки от Ху.ла всегда найдутся
те кто будет продвигать руцкий мир.
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09.05.2022 09:01 Ответить
коли на Планеті не залишиться геть згадки про москаля, от тоді буде мир. До речі, кацапської мови теж не повинно звучати і духом тим шоп не смерділо
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09.05.2022 09:07 Ответить
Ти вже скільки за бугром табличок виготовив та розклеїв!?
" Смерть москалям "
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09.05.2022 09:09 Ответить
А не основні? Злочин усе одно є злочин
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09.05.2022 09:03 Ответить
кстаті, зараз же почнецця зєльоной плєсєнью тєма шо рускоєзичниє украйонци тоже защіщалі Україну, а патаму нада сдєлать єзик государствєнним
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09.05.2022 09:09 Ответить
грузинский, литовский, английский...
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09.05.2022 09:11 Ответить
дурковський, ***
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09.05.2022 09:14 Ответить
как отвечать, так они уже и не руские, и не служили, и уволились...когда Адам пахал, а Ева пряла, кто был руским или бурятом? всех на одно дерево
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09.05.2022 09:10 Ответить
рібята, от скільки тра' ще нагадувати шо Україна там де МОВА. І шо у нас кацапи відгризають рівно ті землі, які ми самі віддали єзику
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09.05.2022 09:17 Ответить
"БЮЛЄТІН БЕТЕ ДЕН БЮЛЄТТ" - ЗАКАРБУЙТЕ ЦЕ НА СВОЄМУ ЛОБІ. Бо це слова записані кров'ю. Голосували за опзж - маємо жопу, смерть та люте лихо.
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09.05.2022 09:21 Ответить
bulletin better than bullet - це значить, шо не тра' доводити до стрілянини, а голосівати з розумом та відповідальністю. Якшо з вас зробили за триста років рабства хахлов, то не тягніть в те московське ярмо своїх дітей. Навчайте їх мові та звичаю, а не собачого того єзика
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09.05.2022 09:27 Ответить
Лінкольн виявляється сказав трішки інакше, але смисл той же -

The ballot is stronger than the bullet.
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09.05.2022 09:36 Ответить
Кацапка Денісова - пиз...й вслід за русскім карабльом гнида кончена... От як ця курва ще сидить на цій посаді??? вибілює своїх землячків
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09.05.2022 09:22 Ответить
Так сидить, як наголосував.
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09.05.2022 10:50 Ответить
я за "них" голобородьків" не голосував. Але на жаль 73% проголосували по приколу. Результат видно.
Південь здали без бою. Читаю що очевидці пишуть - в Херсон кацапи зайшли без пострілів, кілька небайдужих кинули коктейлі молотова і все. Це як розуміти??? Це готовність до війни чи цілеспрямована здача. Арестович тут завівся - так південь "про...бали". ну дякую, хоч один признався.
А ця вибілює росіян - так "єто же вежливие люди, то буряті и чечені звери..."
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09.05.2022 13:09 Ответить
А я сразу сказал,эти пиаршики тиктокеры нужны чтобы в итоге обвинить во всём,типа это всё нерусские Ваня, Петя, Саша не могли такого сделать, причём песня будет звучать с двух сторон.
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09.05.2022 09:25 Ответить
"Слуги" і іх слуги завжди були за кацапів, вони навіть вводили "темники" на телебачення, що винен пуйло, а кацапи всі добрі і наші брати. І сьогодні кацапи і кацапки, які в оточені "Я не втік" продовжують цю риторику, продовжують зомбувати, що винні хто завгодно, а тільки не кацапи. Самі подумайте, як Володька буде заробляти гроші, як ми повністю пошлемо кацапів в дупу і виконаємо "мовний" закон, у всієї шобли "95 квартала" челюсть заточена на расєйську. То кому вони будуть давати свої концери?Чи я помиляюся?
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09.05.2022 09:27 Ответить
Кожен вбитий росіянин - це маленький крок до Перемоги людей над нелюдами .
Слава Героям ! )))) Горять у пеклі москалі ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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09.05.2022 09:28 Ответить
У них в паспорте, в главе национальность написано бурят или кадыровец? Нет? Так что ты несёшь, дурa. Нет никаких бурят или кадыровцев, на той территории живут кацапы.
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09.05.2022 09:34 Ответить
всі вони громадяни ерефії і мені особисто пох якої там вони національності
Це злочинці без роду і племені
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09.05.2022 09:40 Ответить
Зелені виправдовують кацапів?!!!
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09.05.2022 09:44 Ответить
С*ка, уже нашла хороших русских, в оккупированный город её кинуть нужно и забыть
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09.05.2022 09:46 Ответить
Какая разница - буряты, кадыровцы, чукчи или прочие россияне. Посмотрите фильм "Чочара". В главных ролях Софи Лорен и Жан Поль Бельмондо. Там сенегальцы в составе французской армии так же "освобождали" итальянцев - с изнасилованиями и грабежами. Такое же дикое рабское быдло.
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09.05.2022 09:48 Ответить
Расстрелять бы её эту денисову по законам военного времени.
Люди гибнут, дети, цивильные, наши защитники, а она курва "хорьоших рюсских" нашла😡😡😡😡
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09.05.2022 09:50 Ответить
это небуряты, а северокорейцы. регулярная армия. небольшое подразделение. действуют на территории Украины с 15 года под видом якутов, бурятов, тувинцев и т.д.
северокорейцы - тайная армия *****
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09.05.2022 10:22 Ответить
звідки інфа?
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09.05.2022 10:42 Ответить
Була колись така інфа. Як доказ - тут Натуся писала вище, що в них в 14-му були якісь "азійці", що російської не розуміли. Такого в рашці бути не може, там всі розуміють російську, національні мови майже під забороною. І сьогодні ці "азійці" можуть бути присутніми, а російську вже могли з 14-го якось опанувати.
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09.05.2022 15:23 Ответить
Путин пушистый, золотой невинный, руский хороший, молодец. Денисова вы что гоните.... СЛАВА УКРАИНЕ! Езжайте к невинному. СЛАВА ВСУ!
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09.05.2022 11:25 Ответить
Отправьте денисову к невинным руским и путину, пусть сама узнает как они невинны. СЛАВА ВСУ!
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09.05.2022 11:27 Ответить
Ракеты по жилым кварталам запускают, бомбы вбрасывают, пушками стрелают по школам и больницам тоже буряты и кадыровцы. И команды и дают тоже они. Войну начали тоже кадыровцы и буряты. Деннисова сказала так. Она тоже бурятка и кадыровка. СЛАВА УКРАИНЕ!
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09.05.2022 11:37 Ответить
Ракеты запускалы, бомбы кидалы, из пушек стреляли по жилым домам, больницам, школам тоже буряты и ксдыровцы. Денисова тоже бурятка, кадыровка. СЛАВА УКРАИНЕ!
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09.05.2022 11:41 Ответить
редкая проходимка ,на ходу переобувается!!! с высокими голосами, светлыми глазами ;их там нет-знакомые мотивы, украинский омбудсмен
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09.05.2022 11:55 Ответить
А МОЖЕ ВИСТАЧИТЬ ЦЮ НЕЧИСТЬ БРАТИ В ПОЛОН?
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09.05.2022 12:02 Ответить
 
 