Основные преступления в Буче совершались там, где стояли кадыровцы и буряты, - Денисова

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что, по имеющейся информации, в Буче Киевской области основные военные преступления совершались в тех местах, где стояли части кадыровцев и бурят.

Об этом омбудсмен сказала в интервью главному редактору интернет-издания "Гордон" Олесе Бацман, видео из которого выложила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В Буче стояли пять военных групп, одна из этих групп – кадыровцы, и вторая – это буряты. И основные преступления, в отношении которых даже сейчас дают там свидетельства касательно расстрелов, жестокого обращения, пыток и т.д., это было как раз в тех местах, где стояли буряты и кадыровцы", - сказала Денисова.

Она отметила, что в соответствии со своим мандатом должна проверять соблюдение Женевской конвенции по соблюдению прав военнопленных.

"Мы всех проверили. И я пришла в то место, где их (пленных бурят. - Ред.) содержат, и когда заходили и спрашивали, какие у них есть вопросы и просьбы, то они отвечают по типу "сладенького хочется". Я говорю : "Сладенького у РФ, а у нас здесь другие вопросы"…. Но и других – высоких, с высокими голосами, светлыми глазами (которые тоже совершали преступления в Украине. – Ред.), таких тоже достаточно", - отметила омбудсмен.

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По ее убеждению, мир должен знать ужасные истории о том, что творили российские захватчики, "и мы будем о них рассказывать, их повторять, пока это не дойдет до всех граждан всех государств, которые могут принять решение о том, чтобы, во-первых, дать нам оружие, а во-вторых – чтобы увеличивать эти санкции на российскую элиту для того, чтобы Путина не стало, чтобы прекратилась вся эта война".

Денисова также отметила, что после освобождения Мариуполя, Изюма, Херсона, территории Донецкой и Луганской областей станут известны новые ужасающие истории, "и мы должны быть готовы к тому, чтобы качественно зафиксировать все эти преступления".

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