Основные преступления в Буче совершались там, где стояли кадыровцы и буряты, - Денисова
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что, по имеющейся информации, в Буче Киевской области основные военные преступления совершались в тех местах, где стояли части кадыровцев и бурят.
Об этом омбудсмен сказала в интервью главному редактору интернет-издания "Гордон" Олесе Бацман, видео из которого выложила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"В Буче стояли пять военных групп, одна из этих групп – кадыровцы, и вторая – это буряты. И основные преступления, в отношении которых даже сейчас дают там свидетельства касательно расстрелов, жестокого обращения, пыток и т.д., это было как раз в тех местах, где стояли буряты и кадыровцы", - сказала Денисова.
Она отметила, что в соответствии со своим мандатом должна проверять соблюдение Женевской конвенции по соблюдению прав военнопленных.
"Мы всех проверили. И я пришла в то место, где их (пленных бурят. - Ред.) содержат, и когда заходили и спрашивали, какие у них есть вопросы и просьбы, то они отвечают по типу "сладенького хочется". Я говорю : "Сладенького у РФ, а у нас здесь другие вопросы"…. Но и других – высоких, с высокими голосами, светлыми глазами (которые тоже совершали преступления в Украине. – Ред.), таких тоже достаточно", - отметила омбудсмен.
По ее убеждению, мир должен знать ужасные истории о том, что творили российские захватчики, "и мы будем о них рассказывать, их повторять, пока это не дойдет до всех граждан всех государств, которые могут принять решение о том, чтобы, во-первых, дать нам оружие, а во-вторых – чтобы увеличивать эти санкции на российскую элиту для того, чтобы Путина не стало, чтобы прекратилась вся эта война".
Денисова также отметила, что после освобождения Мариуполя, Изюма, Херсона, территории Донецкой и Луганской областей станут известны новые ужасающие истории, "и мы должны быть готовы к тому, чтобы качественно зафиксировать все эти преступления".
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А в Тросцянці хто стояв, теж вони? А на Харківщині, на Херсонщині, де гвалтують дівчат у захоплених селах?
Зазначається, що документ був повністю готовий до другого читання, але в останній момент голосування, як мінімум, відклали після наради членів фракції "Слуга народу" та представників Офісу президента, повідомили співрозмовники видання.
Джерело: https://biz.censor.net/n3339442
я надіявся, що досвід дєди ваєвалі підскаже використання полоненних як робочої сили в розбиранні завалів. але - ні, хай українці самі прибирають паскудства раші.
У бурятів і шмурятів - не бурятське командування. В неї нема права так казати. Там були не тільки буряти.
Це такий зашквар від Т російської П Денісової - що треба, щоб її з*валтували буряти. В її русскоговорящій рот. Щоб заткнулася, ****.
Оця така її заява - це АБСОЛЮТНА ЗРАДА
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82 Ацетат свинцю(II) (свинець оцтокислий, формула: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C Pb (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C C https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C H 3https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C C https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C O https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C O )2) - хімічна сполука, свинцева сіль https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%86%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0 оцтової кислоти . За нормальних умов - прозорі кристали. Тригідрат має солодкий смак
https://youtu.be/5uHzRU5_s9U
А солоденького хочеться наркоманам
Опять брататься хотят.
" Не все так однозначно,бывают и хорошие сруцькие:
Отак готувались до війни.
Хтось щось зрозумів? Що це за "високі голоси" та "світлі очі"??? Вона реально тупа якась...
Якщо б Гітлер на початку 20-го сторічча знав, хто стане його послідовниками, то відмовився б від цієї ідеї, щоб не ганьбитися.
За денежки от Ху.ла всегда найдутся
те кто будет продвигать руцкий мир.
" Смерть москалям "
The ballot is stronger than the bullet.
Південь здали без бою. Читаю що очевидці пишуть - в Херсон кацапи зайшли без пострілів, кілька небайдужих кинули коктейлі молотова і все. Це як розуміти??? Це готовність до війни чи цілеспрямована здача. Арестович тут завівся - так південь "про...бали". ну дякую, хоч один признався.
А ця вибілює росіян - так "єто же вежливие люди, то буряті и чечені звери..."
Слава Героям ! )))) Горять у пеклі москалі ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Це злочинці без роду і племені
Люди гибнут, дети, цивильные, наши защитники, а она курва "хорьоших рюсских" нашла😡😡😡😡
северокорейцы - тайная армия *****