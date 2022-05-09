РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10709 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
15 383 40

Более 32 тысяч обращений от россиян по розыску своих военных в Украине получило МВД

оос,полонені

В Министерство внутренних дел Украины уже поступило около 32 тысяч обращений по розыску российских солдат от, в частности, их родственников, и примерно 12 тысяч из таких обращений поступили на "горячую линию" доверия ведомства.

Об этом в эфире "24 канала" заявил советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив, передает Цензор.НЕТ.

"Я бы не сказал, что это сейчас такое массовое явление (когда в МВД звонят родственники российских солдат по их розыску. – Ред.). Действительно, была большая такая массовость где-то в начале марта (по этому поводу), а сейчас это уже более такая обычная ситуация. Действительно, мы получили где-то 12 тысяч обращений, даже, возможно, больше, на нашу линию доверия, которая как раз была создана именно для российских граждан, и более 20 тысяч (этих обращений. – Ред.) мы получили из такого спецбота от телеграм-канала "Ищи своих", - уточнил Андрусов.

Отвечая на вопрос, что россияне спрашивают у МВД, и что они хотят от представителей украинской власти, он отметил, что эти лица оставляют контакты своих солдат – мужей, сыновей, которых они ищут и по которым у них нет никакой информации.

"Мы даже звоним часто и спрашиваем, почему, например, вы это пишете, почему вы не можете своих расспросить, - и они говорят, что им врут. То есть есть такое понимание. И учитывая такие объемы (обращений. – Ред.), то я думаю, что на самом деле это понимание очень сильно растет в РФ, просто это не выражается, то есть так же, как и в Советском Союзе", - сказал советник министра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Запорожской области оккупанты пьют и расстреливают свои автомобили, чтобы не ехать на позиции, - ОВА

Говоря о блокпостах, он проинформировал, что сейчас большинство блокпостов остаются чисто как конструкции, - то есть на случай, если ситуация снова усложнится, чтобы снова они заработали. Отдельно он напомнил, что блокпосты выполняют важную функцию в части противодействия ДРГ.

Отвечая на вопрос о том, что раньше была плохая коммуникация между бойцами на блокпостах, он заявил, что сейчас этот вопрос уже ликвидирован, и что на самом деле эта проблема была ликвидирована за первые 2-3 недели полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Он объяснил, что плохая коммуникация между блокпостами была раньше потому, что многие из этих блокпостов были установлены самовольно.

Также смотрите: Россия стягивает зенитно-ракетные силы на север Крыма, - СМИ. ФОТО

Сейчас, как подтвердил Андрусив, эта коммуникация является нормальной.

Автор: 

армия РФ (19682)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+35
Если сгорел танк и от экипажа остался только пепел, то можно сплюсовать 3 тушка экипажа. А если развалили бмп, бтр или мотолыгу, то, кто скажет, был там только экипаж или экипаж с десантом, и плюсуют только экипаж. Отсюда погрешность. Но мы честные люди, и приписками не подтверждёнными не занимаемся.
КАК ТУТ ПОДСЧИТАТЬ?
показать весь комментарий
09.05.2022 08:17 Ответить
+26
а хто їх там рахує по полях та по ярах? які вже згнили ,та собаки порозгризали....чи в тому самому Маріуполі.....там гниють а смердять..
рускі же сваїх нє брасают--забули
показать весь комментарий
09.05.2022 08:09 Ответить
+15
Это больше чем дохлых и пленных вместе взятых. Неужели статистика по дохлым оркам занижена?
показать весь комментарий
09.05.2022 08:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это больше чем дохлых и пленных вместе взятых. Неужели статистика по дохлым оркам занижена?
показать весь комментарий
09.05.2022 08:03 Ответить
а хто їх там рахує по полях та по ярах? які вже згнили ,та собаки порозгризали....чи в тому самому Маріуполі.....там гниють а смердять..
рускі же сваїх нє брасают--забули
показать весь комментарий
09.05.2022 08:09 Ответить
Насправді втрати кацапів набагато більші, ніж називає наш Генштаб. Про це писав на сайті Главноє екс-головмусор Аваков, посилаючись на своїх інформаторів в МВС Кацапії, називаючи інформацію від них надійною.
показать весь комментарий
09.05.2022 09:37 Ответить
Если сгорел танк и от экипажа остался только пепел, то можно сплюсовать 3 тушка экипажа. А если развалили бмп, бтр или мотолыгу, то, кто скажет, был там только экипаж или экипаж с десантом, и плюсуют только экипаж. Отсюда погрешность. Но мы честные люди, и приписками не подтверждёнными не занимаемся.
КАК ТУТ ПОДСЧИТАТЬ?
показать весь комментарий
09.05.2022 08:17 Ответить
Потрібно до статистики втрат орків додати окрім особового складу, декілька пунктів, наприклад: кількість окремо знайдених ніг, рук, тощо. Також додати кількість баночок з попілом (вказати об'єм банки. Екіпаж БТР - півлітрова, танку - літрова , БМП - трьохлітрова банка попілу). І не буде проблем з підрахунком танкістів.
показать весь комментарий
09.05.2022 10:08 Ответить
рахувати орків в кількості і об'єму банок
показать весь комментарий
09.05.2022 10:11 Ответить
показать весь комментарий
09.05.2022 11:10 Ответить
Бидлоїде, у нас від РІДНИХ ніхто не приховує загибель на фронті їхніх синів, батьків, чоловіків. Різниці між нашими і вашими не бачиш?
показать весь комментарий
09.05.2022 09:30 Ответить
учитываются только те , кого можно идентифицировать , по документам, нашивкам, жетонам, согласно списков воинских частей, полученных по официальным данным, но, поскольку это не война а спецоперация , где срочников не должно быть, но , они есть , и их тысячи, они соглашаются идти воевать, подписывают краткосрочные контракты , но не сообщают родным , потом дохнут , при чем по разному , есть те , которые вообще в пыль превращаются , или которые сгорели в крематориях своих-же начальников, потому что срочников быть не должно , они просто пропадают без вести , я давно говорил, что цифры зажмуренной русни гораздо больше, чем оглашает наш генштаб, русня тоже не будет пытаться их найти, ибо при таких потерях их накажут , а погоны и баблишко терять не охота , вот и дохнут руZZкие тысячами , и никто их искать не будет , и к тому же там где идут боевые действия , не всегда получается их дохляков по полям и лесам собирать , а там волки, дикие собаки, вороны , ежики , мыши , черви , и тд , думаю на сегодняшний день цифра подходит к 50 000 тел ,
показать весь комментарий
09.05.2022 13:00 Ответить
32 це точно більше ніж 25 загиблих на сьогодні орків.
показать весь комментарий
09.05.2022 08:04 Ответить
так кацап же не збреше, сказав 32 тищі, значить 32 тищі
показать весь комментарий
09.05.2022 08:17 Ответить
невже? в рашці почали щось підозрювати? шо то не "спецоперація"як ім вбивають в голови пропагандони? Але все одно,йожики коляться і поїдають кактус
показать весь комментарий
09.05.2022 08:06 Ответить
Іхтутнєт і не було.
показать весь комментарий
09.05.2022 08:06 Ответить
Московиты, если наше МВД не знает где ваши ******...ки, обращайтесь к бродячим собакам, они подскажут, где покакали вашим утырком сдохшем в Украине.
показать весь комментарий
09.05.2022 08:13 Ответить
Гостомельський притулок для тварин:смт Гостомель, вулиця Свято-Покровська, 213
Притулок для тварин SOS:м. Київ, вулиця Пирогівський Шлях, 186
Притулок для тварин створили на базі благодійного фонду «Сіріус»:Київська область, Вишгородський район, с. Федорівка

Писати: Головному Вожаку Зграї
показать весь комментарий
09.05.2022 08:21 Ответить
Єто єсть рюській зьольдат в Україні
показать весь комментарий
09.05.2022 09:28 Ответить
Так что теперь могут не переживать за своих *********. Собачки о них позаботились, уже похоронили и отпоют, как полна луна будет.
показать весь комментарий
09.05.2022 09:19 Ответить
Хай приїжджають на Чернігівщину (з лопатами) Я їм яр покажу куди звезли кілька самоскидів з їх синочками звалили в загальну яму і загребли бульдозером Хай копають і розпізнають (якщо зможуть)
Але простіше послать їм текст наказу МО РФ (дсп - "для служебного пользования") від 1 березня 2022 року де наказують відбирать документи у всіх хто приймає участь у "спецоперації" а при неможливості вивезти трупи в Росію закопувать в братських могилах При неможливості зробить і це - ЗНИЩУВАТЬ на місці Я недавно і номер цього розпорядження викладав - ліньки шукать!
показать весь комментарий
09.05.2022 10:32 Ответить
Чем больше пропавших без вести - тем путину лучше , 7 миллионов платить не надо каждому 200 тому. вот и валяются они где попало, засоряя украинскую землю своим трупным ядом.
показать весь комментарий
09.05.2022 08:19 Ответить
Схоже, український облік замружених вилупків улусу не перебільшений.
показать весь комментарий
09.05.2022 08:21 Ответить
Обзавестись трупами количеством на 2 афгана за 2 месяца ещё не каждый дурак сможет, для этого надо быть дураком в 13 степени, этот день победы у кацапов над собственной недоармией ..
показать весь комментарий
09.05.2022 08:21 Ответить
Альо, МВС, ви ж не думайте їх шукать.

Хай в рейку б'ють.
показать весь комментарий
09.05.2022 09:16 Ответить
...цеглиною
показать весь комментарий
09.05.2022 09:30 Ответить
то есть к указанным потерям надо приплюсовать 32 тысячи... это 57 тысяч... из 200... 25% свинопасов лаптевых подохли... это хорошо...
показать весь комментарий
09.05.2022 09:22 Ответить
Є полонені, є дезертири, ще якась частина в рашкіних/білорашкіних моргах невпізнані лежать, є дублювання в запитах до нашого МВС. Кількість в 50 тисяч скоріше. Але з сьогодня цей рахунок почне рости веселіше.
показать весь комментарий
09.05.2022 15:43 Ответить
Кожен вбитий росіянин - це маленький крок до Перемоги людей над нелюдами .
Слава Героям ! )) Горять у пеклі москалі ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
показать весь комментарий
09.05.2022 09:25 Ответить
Їхніх родичі такі ж самі мерзотники

Атому НАСРАТИ на їхні сучії проблеми....чим більше у них проблем НАМ краще!
показать весь комментарий
09.05.2022 09:33 Ответить
Пора їм проводити акцію "Сини на палках".
показать весь комментарий
09.05.2022 09:33 Ответить
а також "чоловіки на палках", "брати на палках"...
показать весь комментарий
09.05.2022 09:43 Ответить
Насправді втрати кацапів набагато більші, ніж називає наш Генштаб. Про це писав на сайті Главноє екс-головмусор Аваков, посилаючись на своїх інформаторів в МВС Кацапії, називаючи інформацію від них надійною.
показать весь комментарий
09.05.2022 09:35 Ответить
Ти диви, активненько розшукують. Шо, москальки, час внесків по іпотеці? Без тушки воєваки пуйло грошенят не дає?
показать весь комментарий
09.05.2022 09:41 Ответить
Лопату и вперед копать..
показать весь комментарий
09.05.2022 09:51 Ответить
А як їм пояснити що знайти їх можна хіба що у вигляді міндобрива?
показать весь комментарий
09.05.2022 12:26 Ответить
Интересно фашистские родители тоже товарищу сралину у мацкву письма писали? Где мол наш любимый Ганс или Фриц? Почему они к своему шаману шойгу или к герасиму не обращаются? У нас же вроде как война и дипотношений нет??? Наши тоже путлеру письма пишут? Уверен что нет… может построже надо и сразу на йух посылать
показать весь комментарий
09.05.2022 12:52 Ответить
Читай уважніше статтю. Там навіть російськомовний в змозі зрозуміти.
показать весь комментарий
09.05.2022 15:46 Ответить
І шо ж я там такого особливого не зрозумів? Я за те що б рашістів на йух надсилати? А ти за що?
показать весь комментарий
09.05.2022 18:16 Ответить
Скоты рашистские что-то заподозрили.
показать весь комментарий
09.05.2022 13:05 Ответить
Оказывается есть понимание , что Ванька сдох на полях Украины. Но все одно они все поддерживают действие Путина по войне в Украине. Президент знает, что делает, он всегда прав. Главное дайте денежную компенсацию . Для этого и нужно подтверждение, что их Ванька погиб на войне в Украине, а не на каких то учениях. А Ванька? А Ваньку пускай хохлы прикопают в канаве. Теперь можно с его портретом на 9 мая пройтись в бессмертном полку. Не забудем , не простим, можем повторить .
показать весь комментарий
09.05.2022 15:07 Ответить
точное количесвто знают только вороны, лисы и собачки. с фошиздким приветом
показать весь комментарий
09.05.2022 15:11 Ответить
 
 