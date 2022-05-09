Более 32 тысяч обращений от россиян по розыску своих военных в Украине получило МВД

В Министерство внутренних дел Украины уже поступило около 32 тысяч обращений по розыску российских солдат от, в частности, их родственников, и примерно 12 тысяч из таких обращений поступили на "горячую линию" доверия ведомства.

Об этом в эфире "24 канала" заявил советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив, передает Цензор.НЕТ.

"Я бы не сказал, что это сейчас такое массовое явление (когда в МВД звонят родственники российских солдат по их розыску. – Ред.). Действительно, была большая такая массовость где-то в начале марта (по этому поводу), а сейчас это уже более такая обычная ситуация. Действительно, мы получили где-то 12 тысяч обращений, даже, возможно, больше, на нашу линию доверия, которая как раз была создана именно для российских граждан, и более 20 тысяч (этих обращений. – Ред.) мы получили из такого спецбота от телеграм-канала "Ищи своих", - уточнил Андрусов.

Отвечая на вопрос, что россияне спрашивают у МВД, и что они хотят от представителей украинской власти, он отметил, что эти лица оставляют контакты своих солдат – мужей, сыновей, которых они ищут и по которым у них нет никакой информации.

"Мы даже звоним часто и спрашиваем, почему, например, вы это пишете, почему вы не можете своих расспросить, - и они говорят, что им врут. То есть есть такое понимание. И учитывая такие объемы (обращений. – Ред.), то я думаю, что на самом деле это понимание очень сильно растет в РФ, просто это не выражается, то есть так же, как и в Советском Союзе", - сказал советник министра.

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Говоря о блокпостах, он проинформировал, что сейчас большинство блокпостов остаются чисто как конструкции, - то есть на случай, если ситуация снова усложнится, чтобы снова они заработали. Отдельно он напомнил, что блокпосты выполняют важную функцию в части противодействия ДРГ.

Отвечая на вопрос о том, что раньше была плохая коммуникация между бойцами на блокпостах, он заявил, что сейчас этот вопрос уже ликвидирован, и что на самом деле эта проблема была ликвидирована за первые 2-3 недели полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Он объяснил, что плохая коммуникация между блокпостами была раньше потому, что многие из этих блокпостов были установлены самовольно.

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Сейчас, как подтвердил Андрусив, эта коммуникация является нормальной.