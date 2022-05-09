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Новости Война
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В Запорожской области оккупанты пьянствуют и расстреливают свои автомобили, чтобы не ехать на позиции, - ОВА

рф,окупанти

Из-за деморализации российские оккупанты прибегают к употреблению алкоголя и дезертирству.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА.

"Морально-психологическое состояние личного состава оккупантов остается низким, отмечается системное употребление алкогольных напитков и дезертирство. Подразделения россиян жалуются на неэффективность атак на позиции Сил обороны Запорожского края в районе Гуляйполя", - говорится в сообщении.

Также, по сообщению от местных жителей, в Пологах российские военные расстреляли около 20 своих автомобилей, только чтобы не ехать на линию фронта, сказав, что это сделали представители движения сопротивления на временно оккупированной территории Запорожского края.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты изымают документы у украинцев в Запорожской области, чтобы заставить принять участие в "торжествах" на 9 мая, - Генштаб ВСУ

армия РФ (19682) Запорожье (2680) пьянство (867) Запорожская область (3206)


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Топ комментарии
+18
у голову собі стріляти надійніше
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09.05.2022 08:42 Ответить
+16
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09.05.2022 08:50 Ответить
+10
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09.05.2022 08:59 Ответить
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у голову собі стріляти надійніше
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09.05.2022 08:42 Ответить
Ага. Ефектніше і красивше
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09.05.2022 08:46 Ответить
Ну і дурак....
Парашники то твоя країна, москалику.
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09.05.2022 08:56 Ответить
Реєстрація: 19 квітня 2022

Заходив: 07 травня 2022 в 21:41
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09.05.2022 08:56 Ответить
Ха..Не встиг зареєструватися як Порошенко повні штани йому насрав.Потягнув їх разом з Оленою,яка йому лайкнула,до ставка прати.
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09.05.2022 09:29 Ответить
І звинувачують в цьому партизанів.
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09.05.2022 09:00 Ответить
Я повірю! Вночі(вперше за останні три доби)вийшов на зв"язок розвідник з-під Гуляйполя: "Наша арта крила їх по повній-не скоро вичухаються,можете спать спокійно"
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09.05.2022 09:15 Ответить
вчи мову свиноцабака...
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09.05.2022 09:29 Ответить
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09.05.2022 08:50 Ответить
не гарно висить, не вниз головою.
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09.05.2022 08:52 Ответить
має взагала то бути..радная бєрьозка
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09.05.2022 09:27 Ответить
В "бєрьозкі" дуже слабка деревина, гілка може обломитися. А дубль робити - то вже гріх.
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09.05.2022 15:57 Ответить
Тому що їх там херачать в хвіст і в гриву.
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09.05.2022 08:55 Ответить
Та хай хоть понапиваються до зелених чортiв та сами себе i пострiляють.
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09.05.2022 08:56 Ответить
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09.05.2022 08:59 Ответить
Ой, а хто це в нас так щиро посміхається? Усі-пусі, гарнюсі!
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09.05.2022 16:00 Ответить
Россияне трезвыми не воюют.
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09.05.2022 09:00 Ответить
Це якесь нове слово в укр. мові - дизертирство?
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09.05.2022 09:04 Ответить
Новость из разряда шелухи. Гораздо интереснее послушать, что может сказать Зеленский, Ермак, Арахамия, Верещук про ситуацию в оккупированных и совсем не маленьких городах - Херсон, Мелитополь, Бердянск. Новая Каховка? Как там дела на крупнейшей в Европе Запорожской АЭС ? Как там Северо- Крымский канал? Идет водичка в Крым? Говорят рисовые поля ухе с водой. Зеленые с удовольствие рассказывают о Змеином, но при этом заткнули языки в задницу про Кинбурнскую косу от которой катером 20 минут хода до Очакова
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09.05.2022 09:07 Ответить
Каким катером? Четыре расстреляны за два дня, а их всего 11.
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09.05.2022 09:14 Ответить
Так покажи рисовые поля с водой, балабол.
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09.05.2022 09:15 Ответить
Да, и вода уже в Крыму и продукты продаются херсонские.
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09.05.2022 15:32 Ответить
Спокуха, нам теж той рисовий врожай згодиться.
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09.05.2022 16:03 Ответить
Pan Doktor

@pan_dok

·
https://twitter.com/pan_dok/status/1523417027162959872 8 ч

Не помню случаев, чтобы американские военные вывозили из Ирака стиральные машины, собачьи будки и ношеные женские трусы.
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09.05.2022 09:11 Ответить
У Запорізькій області окупанти пиячать та розстрілюють свої автівки, аби не їхати на позиції - можливо, - МОЖЛИВО!, - подібне можна розглядати як публічне донесення Ген. штабу РФ, ФСБ з метою РЕАГІРОВАНІЯ, повишєнія дісціпліні і т.п.?

Чи не є подібна "інформація" з розряду полєзного ідіотізма?
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09.05.2022 09:42 Ответить
Якщо наш генштаб знає,що окупанти на Запоріжжі в небоєздатній кондиції, то чому немає нашого наступу і звільнення територій????????!
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09.05.2022 09:59 Ответить
Так це інфа не Генштабу ЗСУ, а @развєдкі зєльоних назначенцев" облвоєнадмініст.раций
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09.05.2022 10:12 Ответить
Сьогодні з самого ранку орки гатять по нашим позиціям у Миколаївській обл. з подвійною силою. Місцеві, що живуть "на лінії вогню" скаржаться, що мобілки вирубаються від того грохоту. Мабуть працює це:
На супутникових знімках видно, що до кордону з Херсонською областю звезли великогабаритну техніку. Це можуть бути РСЗВ "Смерч", комплекси С-300 або ОТРК "Іскандер". https://focus.ua/uk/*******-novosti/514814-rossiyane-styagivayut-raketnye-kompleksy-na-sever-kryma-shemy https://focus.ua/uk/*******-novosti/514 ... ryma-shemy
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09.05.2022 10:36 Ответить
новина хороша але це збільшить кількість вбивств цивільних, ніби кожен партизан
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09.05.2022 10:58 Ответить
 
 