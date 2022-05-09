В Запорожской области оккупанты пьянствуют и расстреливают свои автомобили, чтобы не ехать на позиции, - ОВА

Из-за деморализации российские оккупанты прибегают к употреблению алкоголя и дезертирству.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА.

"Морально-психологическое состояние личного состава оккупантов остается низким, отмечается системное употребление алкогольных напитков и дезертирство. Подразделения россиян жалуются на неэффективность атак на позиции Сил обороны Запорожского края в районе Гуляйполя", - говорится в сообщении.

Также, по сообщению от местных жителей, в Пологах российские военные расстреляли около 20 своих автомобилей, только чтобы не ехать на линию фронта, сказав, что это сделали представители движения сопротивления на временно оккупированной территории Запорожского края.

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