В Запорожской области оккупанты пьянствуют и расстреливают свои автомобили, чтобы не ехать на позиции, - ОВА
Из-за деморализации российские оккупанты прибегают к употреблению алкоголя и дезертирству.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА.
"Морально-психологическое состояние личного состава оккупантов остается низким, отмечается системное употребление алкогольных напитков и дезертирство. Подразделения россиян жалуются на неэффективность атак на позиции Сил обороны Запорожского края в районе Гуляйполя", - говорится в сообщении.
Также, по сообщению от местных жителей, в Пологах российские военные расстреляли около 20 своих автомобилей, только чтобы не ехать на линию фронта, сказав, что это сделали представители движения сопротивления на временно оккупированной территории Запорожского края.
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Парашники то твоя країна, москалику.
Заходив: 07 травня 2022 в 21:41
@pan_dok
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https://twitter.com/pan_dok/status/1523417027162959872 8 ч
Не помню случаев, чтобы американские военные вывозили из Ирака стиральные машины, собачьи будки и ношеные женские трусы.
Чи не є подібна "інформація" з розряду полєзного ідіотізма?
На супутникових знімках видно, що до кордону з Херсонською областю звезли великогабаритну техніку. Це можуть бути РСЗВ "Смерч", комплекси С-300 або ОТРК "Іскандер". https://focus.ua/uk/*******-novosti/514814-rossiyane-styagivayut-raketnye-kompleksy-na-sever-kryma-shemy https://focus.ua/uk/*******-novosti/514 ... ryma-shemy