226 детей погибли и более 415 ранены в результате вооруженной агрессии РФ в Украине, - Офис генпрокурора

По состоянию на утро 9 мая 2022 более 641 ребенок пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. При этом по официальным данным, 226 детей погибли и более 415 ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отмечается, эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

По данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в Донецкой области – 139, Киевской – 116, Харьковской – 99, Черниговской – 68, Херсонской – 46, Николаевской – 44, Луганской – 44, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

"8 мая стало известно о гибели 13-летней девочки, находившейся в одной из машин колонны частных авто, которые 4 мая были обстреляны оккупантами в Чугуевском районе Харьковской области", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что 7 мая из-за обстрелов вражескими войсками с.Белогоровка и с.Шипилово Луганской области получили ранения две девочки 9 и 13 лет.

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В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1635 учебных заведений. При этом 126 из них полностью разрушены.