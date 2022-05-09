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Новости Война
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Активных боевых действий в Запорожской области враг не ведет, однако есть высокая вероятность провокаций от россиян, - ЗОВА

рф,окупанти

Военная ситуация в Запорожской области без существенных перемен. Враг активных боевых действий не производит. Есть вероятность, что россияне, переодетые в форму ВСУ, будут нападать на мирные колонны людей, бросать шашки в толпу, открывать стрельбу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской областной военной администрации.

"Военная ситуация в Запорожской области без существенных изменений. Враг активных боевых действий не проводит, но постоянно обстреливает позиции наших войск из артиллерии, в том числе – реактивных систем залпового огня. Под обстрелами находятся Пологи и Гуляйполе. В Пологах в результате вражеских атак горели жилые сооружения - пожарные потушили огонь. Также в городе Гуляйполе в результате обстрела горел жилой дом - пожар тоже был ликвидирован", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ЗОВА отмечают, что накануне 9 мая 2022 жители города Токмак Пологовского района Запорожской области напомнили оккупантам, что те на украинской земле временно. Так, на улицах города начали массово появляться открытки с надписью: "Победили нацизм - победим и рашизм".

Запорожская областная военная администрация предостерегает, что сегодня, 9 мая 2022 года, захватчики планируют провести возможные провокации во время показательных акций под названием "Бессмертный полк", чтобы обвинить Силы обороны Украины в уничтожении собственного народа. Есть вероятность, что россияне, переодетые в форму ВСУ, будут нападать на мирные колонны людей, бросать шашки в толпу, открывать стрельбу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Запорожской области оккупанты пьют и расстреливают свои автомобили, чтобы не ехать на позиции, - ОВА

Кроме того, в связи с напряженной ситуацией в плане безопасности эвакуационные коридоры в направление города Запорожья будут открыты исключительно на въезд в областной центр, так как въезда в город Запорожье уже несколько суток ожидает большое количество машин. Следовательно, таким образом, выезд из города временно ограничен. Руководство ЗОВА просит всех отнестись с пониманием к этому.

Запорожье (2680) обстрел (27874) провокация (1464) Запорожская область (3206)


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Дивилися з сином про Херсон, відчуття, що місто раде торгівлею з Кримом. Про партизан ні слова, капуста,огірки,городина
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09.05.2022 09:10 Ответить
Какие провокации? Идет война. а они пишут "провокации". Что у этих деятелей в голове?
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09.05.2022 09:12 Ответить
Так того й не веде активних бойових дій,бо під Гуляйполем отримали п@здюлей,їм потрібен час,що б оговтатись-і знову полізуть.орки вони і є орки
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09.05.2022 09:24 Ответить
Во Львове, куча, молодых людей, мается дурью, мотевируйте их , обучить военному делу , создайте снайперские отряды , и таким образом выжимайте орков из Запорожской и Херсонской областей. И не благодарите
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09.05.2022 09:41 Ответить
Якщо ворог не веде активних бойових дій, то чому ми їх теж не ведемо? Де наступ, де звільнення територій??
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09.05.2022 09:45 Ответить
що нашим заважає проводити активні дії
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09.05.2022 10:55 Ответить
 
 