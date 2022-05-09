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Новости Агрессия России против Украины Война
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Запасы высокоточного оружия РФ значительно иссякли, враг использует старые боеприпасы, - разведка Британии

рф

Запасы высокоточного оружия РФ исчерпаны, теперь россияне используют старые и менее надежные боеприпасы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом пишет разведка Британии.

"Вторжение России в Украину выявило недостатки в ее способности наносить точные удары крупного масштаба. Россия подвергла населенные пункты Украины интенсивным и неизбирательным бомбардировкам, почти не обращая внимания на жертвы среди гражданского населения. Это заставило использовать легкодоступные, но устаревшие боеприпасы, которые являются менее надежными, менее точными и легче перехватываются. Россия, скорее всего, будет пытаться заменить высокоточное вооружение, которое она уже потратила", - говорится в сообщении.

Разведка отмечает, что поскольку конфликт продолжается опережать российские довоенные ожидания, российские запасы высокоточных боеприпасов, вероятно, значительно исчерпались.

"В начале своего вторжения в Украину Россия публично пропагандировала свою способность наносить хирургические удары и ограничивать побочный вред. В нем отмечалось, что украинские города будут в безопасности от бомбардировки", - добавили в ведомстве.

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армия РФ (19682) Великобритания (5027) оружие (10266) разведка (4194)


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Топ комментарии
+10
Как ты мог усомнится в икспэрдности люси❓Ай я яй
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09.05.2022 09:40 Ответить
+8
Якщо мені пам'ять не зраджує. Люся казав на початку війни, що ракет Калібр в кацапів біля 130шт. Ну ну... Експерт ще той
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09.05.2022 09:38 Ответить
+5
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09.05.2022 09:47 Ответить
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Якщо мені пам'ять не зраджує. Люся казав на початку війни, що ракет Калібр в кацапів біля 130шт. Ну ну... Експерт ще той
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09.05.2022 09:38 Ответить
Как ты мог усомнится в икспэрдности люси❓Ай я яй
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09.05.2022 09:40 Ответить
Здесь это не опровергается, как раз наоборот. Но легче от этого не будет. Будет использоваться все, что в наличии. А всего этого много.
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09.05.2022 09:43 Ответить
У мокшів вже давно ********** вибухають через раз.
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09.05.2022 09:43 Ответить
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09.05.2022 09:47 Ответить
щось ходять чутки, що вони ракети можуть продовжувати виробляти. як таке може бути? хто знає?
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09.05.2022 09:52 Ответить
разбирают калькуляторы...
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09.05.2022 10:00 Ответить
https://youtu.be/HEVFWCdrs2M
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09.05.2022 10:42 Ответить
Що значить "майже" не звертали уваги на вбивства цивільних рашиzzди..... вони НЕ ЗВЕРТАЛИ, НЕ ЗВЕРТАЮТЬ - БЕЗ "МАЙЖЕ".
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09.05.2022 10:03 Ответить
Про те що в росії все закінчується ми чуємо вже півтора місяці, але чомусь українські міста обстрілюються все частіше а наступальні дії рашистів все потужніші.
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09.05.2022 10:11 Ответить
Они уже давно используют точки у, которые официально сняли с вооружения ещё в 2019. А к ним ракет очень много . Плюс много ракет х-класса. Плюс они продолжают производить другие ракеты, получая комплектующие через различные схемы обхода санкций. А получая 1 млрд в день за энергоносители, они смогут долго вести эту войну.
Сейчас нужны действительно мощные санкции против нефти, роССатома и банков. Плюс перекрыть лазейки обхода санкций.
А Украине, в первую очередь, нужна мощная эшелонированная ПВО/ПРО, состоящая как из комплексов дальнего и среднего радиуса, так и короткого радиуса возле стратегических объектов.
Это все есть у США и других стран НАТО. Это сейчас даже важнее танков и гаубиц
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09.05.2022 10:31 Ответить
Москалям ніяка точність не потрібна, вони просто знищують міста.
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09.05.2022 10:44 Ответить
 
 