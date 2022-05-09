Запасы высокоточного оружия РФ значительно иссякли, враг использует старые боеприпасы, - разведка Британии

Запасы высокоточного оружия РФ исчерпаны, теперь россияне используют старые и менее надежные боеприпасы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом пишет разведка Британии.

"Вторжение России в Украину выявило недостатки в ее способности наносить точные удары крупного масштаба. Россия подвергла населенные пункты Украины интенсивным и неизбирательным бомбардировкам, почти не обращая внимания на жертвы среди гражданского населения. Это заставило использовать легкодоступные, но устаревшие боеприпасы, которые являются менее надежными, менее точными и легче перехватываются. Россия, скорее всего, будет пытаться заменить высокоточное вооружение, которое она уже потратила", - говорится в сообщении.

Разведка отмечает, что поскольку конфликт продолжается опережать российские довоенные ожидания, российские запасы высокоточных боеприпасов, вероятно, значительно исчерпались.

"В начале своего вторжения в Украину Россия публично пропагандировала свою способность наносить хирургические удары и ограничивать побочный вред. В нем отмечалось, что украинские города будут в безопасности от бомбардировки", - добавили в ведомстве.

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