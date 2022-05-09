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Новости Война
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Мы не отдадим ни частицы своей земли, ни истории. Совсем скоро в Украине будет два Дня Победы, а у кого-то не останется ни одного, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Он напомнил, что 24 августа 2021 года по всей стране мы отмечали 30-летие нашей независимости. По Крещатику шли наши военные, наши защитники, наша техника, в небе летела наша "Мрия"!

"Нет ничего опаснее коварного врага, но нет ничего ядовитее притворного друга". Это - слова великого украинского философа Григория Сковороды. 24 февраля мы поняли эту истину, когда притворный "друг" начал против Украины войну.

Это - война двух армий. Это - война двух мировоззрений. Варваров, которые обстреливают музей Сковороды и верят, что их ракеты могут уничтожить нашу философию. Она их раздражает. Она им чужда. Она их пугает. Она заключается в том, что мы - свободные люди, которые идут своим путем", - отметил Зеленский.

По словам главы государства, на этом пути сегодня мы ведем войну и никому не отдадим ни частицы своей земли. Сегодня мы отмечаем День Победы над нацизмом. И никому не отдадим ни одной части своей истории. Мы гордимся нашими предками, которые вместе с другими народами в составе антигитлеровской коалиции победили нацизм. И мы никому не дадим аннексировать эту победу, не дадим ее присвоить.

"Наш враг мечтал, что мы откажемся отмечать 9 Мая и победу над нацизмом. Чтобы слово "денацификация" получило шанс. Миллионы украинцев боролись с нацизмом и прошли трудный и долгий путь. Выгнали нацистов из Луганска, выгнали нацистов из Донецка, освободили Херсон, Мелитополь, Бердянск.

Выгнали нацистов из Ялты, Симферополя, Керчи и всего Крыма. Освободили от нацистов Мариуполь. Они выгнали нацистов со всей Украины, но названные мною города сегодня особенно вдохновляют нас. Дают веру, что мы точно прогоним оккупантов со своей земли", - добавляет президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия забыла все, что было важно для победителей во Второй мировой войне, - Зеленский

Он также отметил, что в День Победы над нацизмом мы боремся за новую победу. Путь к ней труден, но мы не сомневаемся, что победим.

"В чем наше преимущество над врагом? Мы умнее на одну книгу. Это - учебник по истории Украины. Мы бы не знали горя, если бы все наши враги умели читать и делать правильные выводы. 24 февраля Россия начала наступление. Наступление на те же грабли. На них наступает нога каждого оккупанта, который приходит на нашу землю. Мы пережили разные войны. Но все имели один финал", - напоминает Зеленский.

Он напоминает, что нашу землю засевали пули и снаряды, но ни один враг не смог пустить корни. Нашими полями ездили вражеские колесницы и танки, но это никому не приносило плодов. В нашем небе летали вражеские стрелы и ракеты, но никому не дано затмить нашу лазурь.

Нет оков, которые смогут сковать наш свободный дух. Нет оккупанта, который сможет прижиться на нашей свободной земле. Нет захватчика, который сможет властвовать над нашим свободным народом. Рано или поздно мы побеждаем. Хоть орда, хоть нацизм, хоть смесь первого и второго, каким является нынешний враг, – мы побеждаем, потому что это наша земля", - добавляет глава государства.

"Ибо кто-то воюет за батюшку царя, фюрера, партию и вождя, а мы – за Родину. Мы никогда не воевали против кого-то. Мы всегда воюем за себя. За свою свободу. За свою независимость. Чтобы победа наших предков была не зря. Они сражались за свободу для нас и победили. Мы бьемся за свою свободу, за свободу для своих детей, а значит, победим.

Мы никогда не забудем то, что сделали наши предки во Второй мировой войне. Где погибло более восьми миллионов украинцев. И домой не вернулся каждый пятый украинец. В целом война унесла по меньшей мере 50 миллионов человеческих жизней.

Мы не говорим "можем повторить". Ибо хотеть повторить 2194 дня войны может только безумец.Тот, кто уже повторяет сегодня ужасные преступления гитлеровского режима, подражает нацистской философии, копирует все, что делали они - он обречен. Ибо был проклят миллионами предков, когда начал подражать их убийце. А потому потеряет все.

И совсем скоро в Украине будет два Дня Победы. А у кого-то не останется ни одного. Победили тогда. Победим и сейчас! И Крещатик увидит парад победы – победы Украины!" - резюмирует Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В этом году мы слышим "Никогда снова" иначе, со знаком вопроса. Этот лозунг убили, сказав: "Можем повторить" - обращение Зеленского по случаю Дня памяти и примирения. ВИДЕО

День Победы (1231) Зеленский Владимир (20873) победа (591) россия (96192) День победы над нацизмом (37)


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Топ комментарии
+48
Здав південь і коридор на Крим, і патякає про перемогу.
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09.05.2022 09:47 Ответить
+44
А вчорашнє сказане Арестовичем "********" теж підтримуєте?
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09.05.2022 09:48 Ответить
+43
актёр...
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09.05.2022 09:44 Ответить
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Валерій Прозапас.

Загроза війни після обстрілу наших кораблів в 2018 - воєнний стан в 10 областях, збір резервістів, перевірка готовності до мобілізації, тестування всіх служб на випадок нападу.

Реакція - "Ахаха! путіннападьот? Наживаются! Давайтє хоть поржом!"

Попередження про війну після концентрації військ рф біля кордонів з весни 2021 - "Я з 30 жовтня ходжу в цьому одягу!.. Ми як могли подавали сигнали суспільству!" (с)

Реакція - ботоферма "неначасі" та трусєля з Арєстовічєм.

...............

Війна не могла не розпочатись, їй буквально прокладали шлях безвідповідальним популізмом та брехнею до останньої хвилини, ну і руйнівними діями агентів впливу, звичайно.

Це має усвідомити суспільство, зробити відповідні висновки зі своїх помилок та вимагати своєчасних адекватних дій посдовців, а не вдовольнятися тупими або солодкоголосими відмазками - росію переможе тільки потужна Українська Держава з дорослим народом, іншого шляху не було і не буде.
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09.05.2022 12:39 Ответить
Шо оно несет? 9мая комунячья выдумка, которую через 20лет победобесничать начали. Отменить ее согласно декомунизации. Европа отмечает 8мая. В Украине День Победы над рашизмом отмечать станем.
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09.05.2022 12:57 Ответить
Побрейся, чтоб хоть похож был на президента, а то просто, как бомж у власти!
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09.05.2022 13:13 Ответить
А чим вам борода заважаэ? Ось Мессі та Бензема з бородою,але чомусь ніхто їх не звинувачує в бомжуванні.З бородою Зеленський виглядає переконливіше,майже ,як Че Гевара(навпаки).
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09.05.2022 13:41 Ответить
че гевара------------Звинувачений у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80 терорі , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC садистських https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8 тортурах полонених й ув'язнених, численних вбивствах неозброєних та невинних людей, зокрема простих селянhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%A7%D0%B5_%D0%93%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0#cite_note-2 [2] .
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09.05.2022 20:18 Ответить
Без бороди в Зе "бабьє ліцо". Дивись на фото нижче. Викапана моя сусідка тьотя Неля.
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09.05.2022 17:28 Ответить
Не побрееться морда распухла на нервах)
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09.05.2022 19:47 Ответить
Маріонетка з обірваними нитками
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09.05.2022 13:14 Ответить
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09.05.2022 13:37 Ответить
Самий кращий комент!
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09.05.2022 13:42 Ответить
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09.05.2022 17:01 Ответить
"Всё было договорено с властями" Найманець рефії каже, що про здачу Херсону, Миколаєва і Одеси було домовлено з українською владою заздалегідь. І це тільки частка на напрямку цих військових угрупувань.
https://twitter.com/i/status/1523393201704345600
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09.05.2022 13:43 Ответить
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09.05.2022 14:35 Ответить
РОССИЮ НЕОБХОДИМО БЫЛО УНИЧТОЖИТЬ ТОЛЬКО С ПОМОЩЬЮ ИЗРАИЛЯ , А НЕ УКРАИНЫ !!!
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09.05.2022 13:55 Ответить
Розкажи це Маріуполю.
Шашличник бл...
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09.05.2022 13:57 Ответить
ЗДОХНІТЬ ВСІ КОРРУПЦІОННІ ПДРАСИ !!!
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09.05.2022 13:59 Ответить
«Справа в тому, що противника потрібно було знищувати ще на перешийку при виході з Криму під Генічеськом. В тому районі противник був вкрай обмежений в маневрі та мав лише єдиний маршрут висування. Враховуючи рельєф місцевості, противник був каналізований»

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09.05.2022 14:35 Ответить
Прикольно конечно читать вас. Вот только ни своей земли, ни тем более истории у вас нет, да и не может быть по определению))))
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09.05.2022 14:45 Ответить
Садись на бутылку ,читатель . И пожалуй в спам.
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09.05.2022 15:07 Ответить
Москву основали 12веке, а Киев в 6 веке, как говориться почувствуй разницу=)
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09.05.2022 15:16 Ответить
Прикольно супер Марио тебя на *** послать вместе с твоим маленьким плешивым гитлером под грозным именем ***ло
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09.05.2022 18:24 Ответить
Скажи - де твоя руzzкая республіка??? покажи на мапі…
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10.05.2022 09:03 Ответить
Попугай Кеша!
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09.05.2022 15:24 Ответить
верим...потому что никогда не врал...
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09.05.2022 15:33 Ответить
Як тобі, с_ка, спиться???
ушльопок бєнін…
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09.05.2022 17:09 Ответить
Бубочка, може про Чонгар побалакаємо, або як ти із своїм ОП терроборону будував, а може про «не нагнітайте» або про вагнерівців, або як ти замість ракет та танків дорогу до рідного Кривого рогу асфальтував? Вважаю що після війни ще буде привід для серйозних розмов…
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09.05.2022 18:21 Ответить
З Бубочкою головнокомандувачем і ад'ютантом дЄрмаком ми можемо ніколи не дочекатись отого - після війни
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09.05.2022 22:17 Ответить
Мерзотнику совковий, коли ти вже забудеш про свої ватні свята? Що Україні до твого з твоїм дідусем-ментом 9 травня?
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09.05.2022 19:56 Ответить
Ми вже зрозуміли, що значить " договоримся где - то посрединє"
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09.05.2022 19:58 Ответить
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