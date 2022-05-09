РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10863 посетителя онлайн
Новости Война
113 324 522

"Про#бали", - в ОП впервые объяснили почему не взорвали четыре моста через Чонгар в начале войны. ВИДЕО

Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович впервые объяснил стремительный захват оккупантами Херсонщины в начале российско-украинской войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, отвечая на вопрос Марка Фейгина в эфире его ютуб-канала, Арестович кратко заявил: "Про#бали".

"Кто, чего и как - будем разбираться. Разбираются и правоохранители. Где-то некомпетентность, где-то предательство - есть вопросы. Разбираются и всем дадут оценки - и кадровые, и персональные, и криминальные", - пояснил Арестович.

Внимание! Ненормативная лексика!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минреинтеграции запустило цифровую карту с громадами, оккупированными или расположенными в зоне боевых действий

Автор: 

оккупация (10199) Херсон (2897) Арестович Алексей (335) Херсонская область (4893)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+136
******** - це вони так слово "зрадили" замаскували.
показать весь комментарий
09.05.2022 09:59 Ответить
+135
про#бали - символ цієї влади
показать весь комментарий
09.05.2022 10:00 Ответить
+115
*К сожалєнію обнаружилісь факти свідельстфуюєщіє, што ми *проїбались* Соколи ви наші ясні, А якже Данілов каже що готувалися до війни 3 місяці? як же особисто директор ЦРУ все розписав бубочці як все і де буде? Так не можливо прої*ится! про*батися це коли залік не здав у ПТУ, тому що не вичв нічьо на халяву розраховував... а тут захоплення цілого Півдня країни, де кожне місто буде тією ж Бородянкою Бучею Маріуполем, коли ми підемо їх звільняти, русня все і всіх знищить, АЛЬЬ ЛЮСІНДА, це не про*бали, ЦЕ називається ОМАН!
показать весь комментарий
09.05.2022 10:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 6 из 6
Це треба…, до сьогодні находяться .. ммммм… тормоза* … які не то що лінуються, а ті хто підтримують МП.., осередок зла .., о
показать весь комментарий
10.05.2022 03:19 Ответить
Поки евреі не знищили египітських божків, доти БОГ водив їх по пустелі..
показать весь комментарий
10.05.2022 03:21 Ответить
Ставши незалежними Українці ,всі ці роки ,не то що Божків ,а культуру , язик, историю Орків* так тяжко збувалися …. ***

Леніна тільки на другому майдані позбулися…, що там говорити..
показать весь комментарий
10.05.2022 03:29 Ответить
Перше , що треба було зробити це знищити Кримський міст..
показать весь комментарий
10.05.2022 02:42 Ответить
достойнейший подробный ответ проститута...
показать весь комментарий
10.05.2022 05:43 Ответить
Это, надо понимать, мы не при делах? А виновных найдем.
показать весь комментарий
10.05.2022 07:30 Ответить
https://www.president.gov.ua/news/na-hersonshini-volodimir-zelenskij-pereglyanuv-navchannya-si-72853?fbclid=IwAR2dOCAdNg3bHzZwfI5ECpTM2HsXlsfE_xUkPjyHSkicRTnUxkOIFsqKvKQ . - как-то не очень это тянет на «********
показать весь комментарий
10.05.2022 07:41 Ответить
Зараз усі ( майже всі ) носяться з Бубочкой , як дурні з писаной торбой - Вова наш Герой , бо не утік при перших пострілах кацапні !!!
А ніхто не хоче помічати і розуміти міру Його відповідальністі перед країною та людьми які обрали його президентом . Повернемося у часі на півроку, рік , два роки назад і згадаємо чим був зайнятий наш Найвеличніший Янелох Алексадрович - знімав відосики , відпочивав у горах , на морях , в Оманах , цькував свого головного політичного суперника ( 125 карних справ проти Пороха ), за ВеликеКрадівництво можна і не говорити , але самий більший Пройьб - це пошук миру у дупі Пуйла , замість посилення переозброєння ЗСУ та зміцнення обороноздатності країни !!!
Висновок - десятків тисяч загиблих українців не було б , як би Поц Алексадрович ВаЗелінський у 2019 році програв вибори президента , ця людина не на своєму місці .
показать весь комментарий
10.05.2022 08:07 Ответить
Олег Леусенко
@leusenko1
·
12 год
Брехня та просовування рашки:
Зеленський: "Не віддамо ні клаптика землі. В Україні буде 2 Дні Перемоги"
Пропозиція віддати рф Крим на 15 років - зрада ZЕ.
Україна за Конституцією йде в ЄС, де відзначають День пам'яті 8 травня. Пабєдабєсіє 9.05 за парєбріком.
Вова, їзжай на москву
показать весь комментарий
10.05.2022 08:24 Ответить
Вибір свят відзеркалює світогляд нації. В світогляді Зеленського є природним святкувати дні, що пов'язані з масовою загибеллю людей. Совки тішаться вбитими, натомість, європейці згадують загиблих.
показать весь комментарий
10.05.2022 14:20 Ответить
Політичні ігрища на кістках

Чим далі від Києва війна - тим більше з'являється політичних ігрищ на кістках. Одні починають "шукати винних" та готуватися до нового політичного сезону, а інші - "стрілочники" - намагаються, очікувано, перекласти відповідальність за всі помилки на армію.
Нещодавно в ефірі "Фейгин Live" "голос Офісу Президента" підняв питання відповідальності за підготовку до війни, оборону півдня на Кримському напрямку та забезпечення, навченості Територіальної оборони. Якщо читати між рядків - суспільству потрібно дати крайніх та визначити винних за допущені помилки.
Так от, якщо хтось не знає або забув, то я нагадаю - Збройні сили України займаються застосуванням та підготовкою армії. А їх забезпеченням, переозброєнням та розвитком, як і підготовкою держави до оборони у мирний час займається Міністерство оборони, Верховна Рада та Кабмін. Але найголовніше інше - усі ключові прізвища які відповідають за ці процеси визначаються виключно з Офісу Президента.
Тому, пане Олексій, можете почати свій "маленький джихад", як Ви озвучили, з Ваших колег по Офісу, а саме:

- хто понесе відповідальність за призначення Міністром оборони Тарана та НГШ Хомчака, які фактично на два роки зупинили розвиток ЗСУ?
- хто понесе відповідальність за провал державного оборонного замовлення два роки поспіль?
- хто понесе відровідальність за такі проекти як "два корвети до 2035 року" які з'їли значний відсоток оборонного бюджету та не працюють в цій війні?
- хто понесе відповідальність за штучне блокування запуску Територіальної оборони на рік, через небажання щоби Закон був не від Президента?
І головне - хто три місяці з дня в день говорив, що "війни не буде" та блокував усі намагання військових почати проактивну підготовку?
І якщо хтось раптом забув, то я нагадаю, що смачну каву в сонячному Києві вам забезпечують сотні загиблих та поранених чоловіків та жінок щодня. Щодня. І сьогодні шукати винних серед них - абсолютно не найкраща ідея. Винні не в армії, хоч і там є кого і за що спитати, винні у високих кабінетах які формували бюджети, політики та визначали прізвища на ключові посади.

Тарас Чмут (військовий аналітик, сержант резерву морської піхоти ВМСУ, волонтер, учасник російсько-української війни.)
показать весь комментарий
10.05.2022 11:42 Ответить
Це зрада.
показать весь комментарий
10.05.2022 17:26 Ответить
Так и хочеться дать в морду!!!!!!!
показать весь комментарий
11.05.2022 18:23 Ответить
Когда человека кусает вампир он становится зомби, а когда кусает баран - становится люсей...
показать весь комментарий
12.05.2022 18:22 Ответить
за "про,,,бали" -"зелені слуги" гроші у рашиста взяли.
показать весь комментарий
14.05.2022 18:46 Ответить
Й не тільки це(А зерно в порту,котре москалі возять до криму також було пройобане чи подароване.Вони готувалися до війни але до кінця не вірили?А готувалися це як ?Тобто невивозили зерно,паливо було на нафтобазах..?А чим займалася зовнішня розвідка?
показать весь комментарий
15.05.2022 12:37 Ответить
Подивився в очі #уйлу та вирішив про#бати (подарувати). А мости не підірвали, бо пекли шашлики
показать весь комментарий
16.05.2022 04:28 Ответить
https://youtu.be/hxv4xpcySV0
показать весь комментарий
16.05.2022 04:32 Ответить
Нет, они не про#бали, а всё умышленно сделали, чтоб враг беспрепятственно вошёл на нашу землю. Вот именно из-за них, столько мирных жителей погибло, детей, женщин, стариков, военных. Всё это на их совести лежит, за которое надо строго отвечать.
показать весь комментарий
07.07.2022 23:30 Ответить
Не про ...бали , а продали и предали юг Украины, россиянам !!Такие как Ермак, Верещук, Арестович. зеленский , Баканов и наумов со своими продажными СБУ, и прочая сволочь пророссийская от слуг народа!! А как нас заверял Турчинов и Порошенко и все бывшие министры обороны , СБУ ЗСУ , что южное направление так укреплено,... так укреплено , что даже мышь не проскочит.в Крым или с Крыма!!...А на деле оказалось большой ОБМАН Зеленского с Шашлыками! ......Какая -то Верещучка с Ермаком разминировали пол-Херсонской области, что бы кто-то , где-то открыл какой -то бизнес проект!!! А главы Херсонского СБУ и Главы администраций города Херсона и районов все вдруг поголовно оказались предателями!!.. А вы додбодятлы-президенты и кабмин, что слепые были и куда смотрели, когда назначали этих самых предателей на эти должности???... Ведь их назначали по ВАШЕМУ Указу господин президент!!!.. А теперь усиленно ищут виновных!! Во всё виноваты в первую очередь вы господа, находящиеся у руля страны!!!
показать весь комментарий
11.08.2022 19:44 Ответить
Страница 6 из 6
 
 