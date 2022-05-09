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Новости Война
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Общие потери РФ с начала войны – около 25 650 человек, 199 самолетов, 158 вертолетов, 1 145 танков и 2 764 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 9 мая утраты личного состава противника составляют около 25 650 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 09.05 ориентировочно составляют:

личного состава - около 25650 (+150) человек ликвидировано,

танков - 1145 (+15) ед,

боевых бронированных машин - 2764 (+23) ед,

артиллерийских систем - 513 (+4) ед,

РСЗО - 185 (+6) ед,

средства ПВО - 87(+1) ед,

самолетов - 199 (+0) ед,

вертолетов - 158 (+2) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 1970 (+9) ед,

корабли /катера - 12 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 377 (+17).

Специальная техника – 41 (+2).

Крылатые ракеты / cruise missiles – 94 (+2).

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Общие потери РФ с начала войны – около 25 650 человек, 199 самолетов, 158 вертолетов, 1 145 танков и 2 764 бронированных машины 01

Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Авдеевском направлении. Данные уточняются. Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде!", – отмечают в Генштабе ВСУ.

армия РФ (19682) Генштаб ВС (6479) россия (96192) уничтожение (7258) техника (1751) потери (4432)


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Топ комментарии
+9
Там це, у расії зрада
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09.05.2022 10:11 Ответить
+7
Не бажає ***** отримати 200-й літачок в якості подарунка на свято .
Сумно !
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09.05.2022 10:11 Ответить
+7
Кожен вбитий росіянин - це маленький крок до Перемоги людей над нелюдами .
Слава Героям ! )) Горять у пеклі москалі ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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09.05.2022 10:13 Ответить
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199......zhdems "jubileinuju".....
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09.05.2022 10:09 Ответить
Дивно ведуть підрахунки. . За вчора: зона оос-200 тушек русни,схід-190 шт, південь-40,запоріжжя-десь 80... А в статистиці добавили тільки 100... Така ж ситуація по танках-за вчора набили під 50...
Можна зрозуміти якщо затримують на день-два статистику коли втрати орків не підтверджені. Але ж це офіційна інфа...
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09.05.2022 10:09 Ответить
Думаю это делается сознательно. Управление статистикой перкд каждой публикацией проходит обязательное цензорирование в ОП...
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09.05.2022 10:15 Ответить
це правда
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09.05.2022 10:20 Ответить
А сенс?
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09.05.2022 10:25 Ответить
а для чого?
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09.05.2022 10:26 Ответить
Але навіщо це ОП?
Наприклад,місяць назад коли назбивали з десяток літаків,то зарахували їх на третій день,бо чекали підтвердження. І це правильно бо ми ж не конашенкови якісь. А ось тут же наші військові підтвердили втрати русні. Чи ОП їм не вірить? Чи може вони хочуть цю кількість дорахувати на 9-те травня-щоб було солідніше?
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09.05.2022 10:30 Ответить
Так не треба Арестовичей слухати. Вони вам будуть росказувати як особисто накрили 200 русаків. Інформація Генштабу більш-менш реальна, вони враховують достовірні дані, у підсумку похибка плюс-мінус 30 відсотків по 200х рашистів, але більш схиляюсь що реальна цифра трохи нижче.
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09.05.2022 10:33 Ответить
До чого тут Арестович? Спочатку інфу дають військові по окремих напрямках (Харківський, Запорізький, зона ООС і т.д.). А потім генштаб дає загальну інфу по країні, і сума не сходиться.
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09.05.2022 10:41 Ответить
До того, що почнуть виникати питання: а скільки ж насправді залишилося "русні"?
І почнуть виникати питання, що на певних ділянках її набагато менше, ніж це подається? І ті ділянки можна було б звільнити? Як от на Півдні?
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09.05.2022 11:34 Ответить
А запросов из РФ на поиск жмуров 32К, да как так то?
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09.05.2022 10:10 Ответить
ну може на одного бурята приходить більше, ніж один запит? чи полічено саме за прізвищами?
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09.05.2022 10:28 Ответить
Там це, у расії зрада
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09.05.2022 10:11 Ответить
Так всепогодные анало-говнетные не могут летать в солнечную погоду.
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09.05.2022 12:14 Ответить
Не бажає ***** отримати 200-й літачок в якості подарунка на свято .
Сумно !
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09.05.2022 10:11 Ответить
була інформація що вчора під Миколавєвим сбили , але сьогодні нажаль в зведеннях нічого немає....
https://novosti-n.org/news/V-rajone-Nykolaeva-VSU-unychtozhyly-vrazheskyj-samolet-Goncharenko-241593 https://novosti-n.org/news/V-rajone-Nyk ... nko-241593
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09.05.2022 10:19 Ответить
Гончаренко і корабель потопив. Не підтверджений
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09.05.2022 10:32 Ответить
Мабуть не підтвердилось.
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09.05.2022 10:35 Ответить
Цікаво скільки літаків самоліквідувалась чи не завелось за це час на Рашці.
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09.05.2022 18:05 Ответить
Испортьте хоть как то мракобесие на красной площади. Просим и ждем все!!!
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09.05.2022 10:13 Ответить
Кожен вбитий росіянин - це маленький крок до Перемоги людей над нелюдами .
Слава Героям ! )) Горять у пеклі москалі ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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09.05.2022 10:13 Ответить
https://mind.ua/news/20241063 МВС отримало понад 32 000 звернень від росіян про розшук своїх військових в Україні (https://www.ukr.net/source/mind-3333.html mind

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09.05.2022 10:16 Ответить
Щось тут не так. Ввечері була звітність що лише на східному напрямку було знищено до 400 ворогів і 20 танків, а на південному до 50 ворогів і 1 танк, а тут всього танків 15, а не 21, ворогів 150, а не 450.
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09.05.2022 10:35 Ответить
...агов кацапи, якщо над мацквой нєльотна пагода, то летіть на територію України нам необхідно випробувати нові стстеми ППО та перетнути межу 200, щоб всі ваші самальти стали 200-ми. Залітай нєбаісь.
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09.05.2022 10:42 Ответить
вже для круглого числа шоб було
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09.05.2022 20:03 Ответить
Наче грузовик с дронами накрыли ...
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09.05.2022 10:49 Ответить
У бавшому нагірному карабаху якщо брати штат мотострілецької дивізії РА , було знищено біля 4 дивізій. А за 2.5 місяцівв Україні знищено біля 15 дивізій безповоротно.
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09.05.2022 11:00 Ответить
а звернень з москальщини по розшуку їхніх воєвак було 32 000. Шось з алгеброю не так
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09.05.2022 11:10 Ответить
*** как они считают? Вчера на одном только направлении 20 танков на другом 6 седня смотрю 15. И так уже 2 дня подряд.Я не ******....сь просто не понимаю.
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09.05.2022 11:53 Ответить
В МО РФ списують з "довольствія" за нашими даними - різницю на офшорки
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09.05.2022 13:53 Ответить
Вот и мне интересно уже висит неделю что 199самолётов сбито а в новостях говорят что каждый день сбивают самолёты РФ кароче ********* и наши туда же ,военную пропаганду вы ***** либо подсчет правельно ведите либо ***** этот цырк , то *** мультики выставляете байрозтаров вы что там думаете народ вУкраину тупац как в РФ мультик от настоящей семки не отличит ,завязуйте там фейки отпить а то вам народ верить перестанет и начьнёт рашинским новостям верить а они там говорят что пачьками наших фуячат .
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10.05.2022 15:40 Ответить
 
 