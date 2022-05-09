Общие потери РФ с начала войны – около 25 650 человек, 199 самолетов, 158 вертолетов, 1 145 танков и 2 764 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 9 мая утраты личного состава противника составляют около 25 650 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 09.05 ориентировочно составляют:

личного состава - около 25650 (+150) человек ликвидировано,

танков - 1145 (+15) ед,

боевых бронированных машин - 2764 (+23) ед,

артиллерийских систем - 513 (+4) ед,

РСЗО - 185 (+6) ед,

средства ПВО - 87(+1) ед,

самолетов - 199 (+0) ед,

вертолетов - 158 (+2) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 1970 (+9) ед,

корабли /катера - 12 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 377 (+17).

Специальная техника – 41 (+2).

Крылатые ракеты / cruise missiles – 94 (+2).

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Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Авдеевском направлении. Данные уточняются. Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде!", – отмечают в Генштабе ВСУ.