Общие потери РФ с начала войны – около 25 650 человек, 199 самолетов, 158 вертолетов, 1 145 танков и 2 764 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА
Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 9 мая утраты личного состава противника составляют около 25 650 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 09.05 ориентировочно составляют:
личного состава - около 25650 (+150) человек ликвидировано,
танков - 1145 (+15) ед,
боевых бронированных машин - 2764 (+23) ед,
артиллерийских систем - 513 (+4) ед,
РСЗО - 185 (+6) ед,
средства ПВО - 87(+1) ед,
самолетов - 199 (+0) ед,
вертолетов - 158 (+2) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 1970 (+9) ед,
корабли /катера - 12 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 377 (+17).
Специальная техника – 41 (+2).
Крылатые ракеты / cruise missiles – 94 (+2).
Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Авдеевском направлении. Данные уточняются. Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде!", – отмечают в Генштабе ВСУ.
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Можна зрозуміти якщо затримують на день-два статистику коли втрати орків не підтверджені. Але ж це офіційна інфа...
Наприклад,місяць назад коли назбивали з десяток літаків,то зарахували їх на третій день,бо чекали підтвердження. І це правильно бо ми ж не конашенкови якісь. А ось тут же наші військові підтвердили втрати русні. Чи ОП їм не вірить? Чи може вони хочуть цю кількість дорахувати на 9-те травня-щоб було солідніше?
І почнуть виникати питання, що на певних ділянках її набагато менше, ніж це подається? І ті ділянки можна було б звільнити? Як от на Півдні?
Сумно !
https://novosti-n.org/news/V-rajone-Nykolaeva-VSU-unychtozhyly-vrazheskyj-samolet-Goncharenko-241593 https://novosti-n.org/news/V-rajone-Nyk ... nko-241593
Слава Героям ! )) Горять у пеклі москалі ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦