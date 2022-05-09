Страны ЕС должны рассмотреть изъятие замороженных валютных резервов РФ в пользу Украины, - Боррель

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал изъять замороженные валютные резервы России для восстановления Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Financial Times.

По его словам, страны ЕС должны рассмотреть вопрос об изъятии замороженных валютных активов российского Центробанка для восстановления Украины после войны.

"Я очень за, поскольку этот шаг абсолютно логичен", - сказал Боррель.

В качестве примера он привел ситуацию с замороженными в США активами Афганистана. В феврале 2022 года миллиарды долларов были изъяты для гуманитарной помощи афганскому народу.

"Было бы логично рассмотреть аналогичные действия с резервами России. У нас есть деньги в карманах, и кто-то должен мне объяснить, почему можно так поступать с афганскими деньгами и нельзя с российскими", - отметил Боррель.

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