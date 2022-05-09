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Новости Агрессия России против Украины Война
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Страны ЕС должны рассмотреть изъятие замороженных валютных резервов РФ в пользу Украины, - Боррель

боррель

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал изъять замороженные валютные резервы России для восстановления Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Financial Times.

По его словам, страны ЕС должны рассмотреть вопрос об изъятии замороженных валютных активов российского Центробанка для восстановления Украины после войны.

"Я очень за, поскольку этот шаг абсолютно логичен", - сказал Боррель.

В качестве примера он привел ситуацию с замороженными в США активами Афганистана. В феврале 2022 года миллиарды долларов были изъяты для гуманитарной помощи афганскому народу.

"Было бы логично рассмотреть аналогичные действия с резервами России. У нас есть деньги в карманах, и кто-то должен мне объяснить, почему можно так поступать с афганскими деньгами и нельзя с российскими", - отметил Боррель.

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россия (96192) Евросоюз (17274) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+3
Нам нужен прецедент, и дело пойдет. Деньги Украине очень нужны, экономика в руинах и логично что за это должен платить агрессор. Не будет же запад вечно нас спонсировать.
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09.05.2022 10:24 Ответить
+1
********* и Беларашка за то что сделали должны минимум 20 лет бесплатно поставлять Украине бензин и газ.
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09.05.2022 10:24 Ответить
+1
Пришвидшіть створення Європейського Трибуналу (воно вже схвалено ЄС), тоді заморожені кошти та майно мордору (включно з власністю і коштами фізичних та юридичних осіб) можна буде вилучати і використовувати швидко і без судових апеляцій. Це єдиний шлях.
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09.05.2022 10:32 Ответить
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Нам нужен прецедент, и дело пойдет. Деньги Украине очень нужны, экономика в руинах и логично что за это должен платить агрессор. Не будет же запад вечно нас спонсировать.
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09.05.2022 10:24 Ответить
********* и Беларашка за то что сделали должны минимум 20 лет бесплатно поставлять Украине бензин и газ.
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09.05.2022 10:24 Ответить
запад конечно же захочет компенсации за ущерб от санкции. Так что на рашкины денежки уже есть куча желающих
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09.05.2022 10:25 Ответить
Індія виявилася більшим другом рашистів ніж Китай, збільшивши купівлю російської нафти втричі ...що б скористатися знижками через війну проти України вони відклали всі профелактичні ремонти на нафтопереробних заводах.
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09.05.2022 10:27 Ответить
Пришвидшіть створення Європейського Трибуналу (воно вже схвалено ЄС), тоді заморожені кошти та майно мордору (включно з власністю і коштами фізичних та юридичних осіб) можна буде вилучати і використовувати швидко і без судових апеляцій. Це єдиний шлях.
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09.05.2022 10:32 Ответить
Угорщина буде проти.
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09.05.2022 10:33 Ответить
Маючи право вето, по завданню з історичної родіни, тобто *********, Мадярщина насере на будь-які ініціативи всіх інших країн ЄС. А там же ще Греція є і інші країни-холуї, Австрія наприклад. І так буде, доки не буде скасовано ідіотський консенсус при прийнятті рішень.
Великобританія правильно вчинила, вийшовши з цієї богадільні.
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09.05.2022 10:47 Ответить
А чи повернуться люди у відбудовану Україну? Як свідчить статистика 40% виїхавших за межі країни вже не повертаються.
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09.05.2022 10:34 Ответить
Це залежить тільки від того, чи буде влада України далі воювати зі своїм бізнесом.
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09.05.2022 11:30 Ответить
Сподіваюсь я нічого проти пороха не написав? Не витруть цей коментар?
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09.05.2022 11:31 Ответить
Заяви то одне, побачимо як проголосують за це деякі країни ЄС.
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09.05.2022 11:36 Ответить
В цьому то і вся справа , при консенсусному прийнятті рішень , завжди знайдуться ті хто проти , таке враження , що вони там проводять жеребкування хто буде "паршивой овцой" , головне , щоб потім безсило розвести руками , мовляв , що нічого не можем зробити , але як відомо , центр прийняття рішень у них є , але це коли вони дуже цього хочуть.
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09.05.2022 11:53 Ответить
 
 