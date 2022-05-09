Из-за погоды отменена воздушная часть парада победы в Москве. Не состоялся авиапарад в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что воздушная часть парада Победы в Москве была отменена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Газету.ру.

По его словам, воздушная часть была отменена из-за погодных условий.

Ожидалось, что над Красной площадью пролетят три "четверки" самолетов Су-24, МиГ-31 и Су-57. А еще группа из восьми МиГ-29смт должна была пролететь в форме буквы Z.

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Авиапарад в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре тоже не состоялся из-за плохой погоды, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.