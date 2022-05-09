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Новости Война
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Из-за погоды отменена воздушная часть парада победы в Москве. Не состоялся авиапарад в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре

парад

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что воздушная часть парада Победы в Москве была отменена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Газету.ру.

По его словам, воздушная часть была отменена из-за погодных условий.

Ожидалось, что над Красной площадью пролетят три "четверки" самолетов Су-24, МиГ-31 и Су-57. А еще группа из восьми МиГ-29смт должна была пролететь в форме буквы Z.

Также читайте: Офицеров РФ снимают с боевых позиций для охраны "парада" в разрушенном Мариуполе. ГУР МО обнародовало список

Авиапарад в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре тоже не состоялся из-за плохой погоды, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Автор: 

москва (3090) парад (653) Песков Дмитрий (1940) россия (96192) самолет (3647)


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Топ комментарии
+82
Ага, через погоду, конєшно!
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09.05.2022 10:25 Ответить
+46
Погода мешает летунам, а курение морским силам? Ну вообще сложно летать над Москвой буквой зю, если одна нога где то под Харьковом, а другую похоронили на родине, я понимаю.
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09.05.2022 10:26 Ответить
+43
схоже не лишилося пєлотків
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09.05.2022 10:26 Ответить
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Страница 2 из 2
Але гусей вже було не зупинити...
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09.05.2022 10:46 Ответить
Немає авіаційного параду, бо Україна посадила їхні космічні війська... В калюжу сечі. Мабуть обдзюрилися, що зі стінгера наші приземлять на червону площу, прямо на путлера увесь їхній авіаційний парад.
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09.05.2022 10:47 Ответить
Всю подготовку коту под хвост. А было бы красиво, и Ильичу досталось бы.
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09.05.2022 10:48 Ответить
Хмм, спеціально глянув супутникову карту. Там мінлива хмарність, вітер 5 м/с. Це складні погодні умови?

https://www.windy.com/uk/-%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B8---%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/overlays?satellite,55.417,37.046,7
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09.05.2022 10:48 Ответить
погода ідеальна в москві https://kor.ill.in.ua/a/610x0/2735463.jpg?v=637876889801482531
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09.05.2022 10:49 Ответить
...а в это время Бонапарт переходил границу... . В.с. Высоцкий. 1967 г.
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09.05.2022 10:51 Ответить
Вітання, Борисе! Приємно почитати допис старого цензорівця. Від початку війни перший раз побачив твій пост.Як поживаєш?
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09.05.2022 11:16 Ответить
Є пряма трансляція пабєдабєсія з Масквабаду, погода нормальна, хмари могли б і розстріляти, як це завжди робилося в кацапстані. Скрєпних Z i V не видно, лиш калорадські стрічки
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09.05.2022 10:51 Ответить
"Как паґодка в Мацквє?" (Л.Подерв'янський)
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09.05.2022 10:51 Ответить
бункерный дед засцал......
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09.05.2022 10:52 Ответить
У "Анало говнєтов" зламались говнєти.
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09.05.2022 10:53 Ответить
Скоро, так воюя и угрожая всему миру, парад пабедобесия будет проходить одетым в военную форму путлерюгендом на надувных танках.
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09.05.2022 11:44 Ответить
Ха-ха, Впервые Украину называют Погодой"!
Дальше будет хуже, через "Погоду" и танки перестанут ездить, и свинопсы, перестанут копытами трясти всякий биомусор, на помойке "Червоний майдан"!
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09.05.2022 10:54 Ответить
Немає авіаційного параду, бо Україна посадила їхні космічні війська... В калюжу сечі. Мабуть обдзюрилися, що зі стінгера наші приземлять на червону площу, прямо на путлера увесь їхній авіаційний парад.
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09.05.2022 10:54 Ответить
Так они что летают только в солнечную погоду? Ну просто охеренная авиация.
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09.05.2022 10:54 Ответить
Ніт, у сонячну вони теж не літають, бо можуть вигоріти. Вони літають узимку та уночі, коли усі мирні міста сплять, ці уйопкі кидають на них бімби та запускають ракети. Це нічні гопники.
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09.05.2022 10:59 Ответить
Один из инсайдеров InformNapalm в Москве сообщает, якобы реальной причиной отмены воздушной части парада стала диагностированная неисправность «самолёта судного дня».
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09.05.2022 10:57 Ответить
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09.05.2022 11:02 Ответить
.В! Говорят, Вы собираетесь отменять Парад Победы на 9 мая?

- Да!

- А в чём причина? Политика?

- Нет! Всё проще - техники маловато: показать нечего!

- А Вы у хахлов одолжите - у них полно трофейной!
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09.05.2022 11:46 Ответить
Ні техніки, ні літаків.
Отака моч роіськіна.
Крім яо вже нема чим воювати. Але яо це палка в двох кінцях. Чи долетить ракета до штатів - не факт, а от до моцкви точно прилетить.
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09.05.2022 10:58 Ответить
так і вояків пройшло - кіт наплакав, бо більшість - гітлерюгенд, ряжені козаки, курсанти та підстаркуваті полковники з академій
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09.05.2022 11:10 Ответить
Закінчились кацальоти.
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09.05.2022 10:59 Ответить
Шо це за військова авіація така, що боїться хмарки в небі!
Хоча погода над Мовою нормальна для польотів!
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09.05.2022 11:00 Ответить
лишили деда удовольствия =) теперь осталось только на лафете прокатится, если получиться. А может и не получиться, - черенок в жопу, по ливийскому сценарию...
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09.05.2022 11:00 Ответить
Якщо шо, то замість літкаів кацапи можуть використовувати ВЬОСЛА
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09.05.2022 11:02 Ответить
Головна причина - боїться демон

авіацію підняти в небо

Щоб не направили пілоти

Літаки свої по кату

Який вщент добив орду

Та й не так багато

Залишилося літаків у них

200 - збили в Україні ....
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09.05.2022 11:03 Ответить
Да, блть, погода виновата...
Раньше тучи для парада разгоняли, а сегодня вдруг цемент кончился...
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09.05.2022 11:05 Ответить
москва утонула... в дождях?
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09.05.2022 11:07 Ответить
Раніше, задля побєдобєсія, розганяли хмарні зкупчення над моZZквою. Рідкий азот - кристалізатор вологи в атмосфері і ось тобі - сонечко. Але щось не зрослося на болотах. Може немає вже на чому пролетіти, або немає приводу для вихваляння (бо налупили путінських ворон стільки!). А може й боїться що впаде раптом якась фігня на голову найвеличнішому.
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09.05.2022 11:12 Ответить
Млять. Какож жидкий азот? Азотистое серебро!
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09.05.2022 12:02 Ответить
Ай маладца!!! Візьми пиріжок з полиці.
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09.05.2022 12:26 Ответить
Таки мабуть, нітрат срібла... Будемо до кінця занудами.
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09.05.2022 13:46 Ответить
Ну что я был прав. Никакой всеобщей мобилизации.
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09.05.2022 11:15 Ответить
********** и специальную аперацию не объявил, если бы знал, что Киевнаша не будет.
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09.05.2022 11:36 Ответить
Союзные силы? Ваня, тебя кто с бутылки снял? Марш на место!
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09.05.2022 11:59 Ответить
"Союзные силы" - это из старой методички, когда предполагалось признание ДНР ЛНР и участие Белоруссии.
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09.05.2022 12:04 Ответить
Там солнце вовсю светило и никакого особого ветра не наблюдалось. Какая, нахрен, погода?
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09.05.2022 11:18 Ответить
Погода в Москве:
13 тепла, малооблачно, ветер 6 метров в секунду.
Не, ну кто ж такую погоду летает ? ))))
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09.05.2022 11:19 Ответить
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09.05.2022 11:46 Ответить
Самалёта нета, больше парада не летата. СЛАВА УКРАИНЕ!
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09.05.2022 11:19 Ответить
парад Сатаны на человеческих костях прошел, ********** всё больше похож на доктора зло, ни одной Z свастики, всепогодные самолёты испугались, разметка желто голубая на брусчатке, залитой кровью мирных жителей, указала направление "свадебной" армии **********.
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09.05.2022 11:24 Ответить
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09.05.2022 11:25 Ответить
що, навіть "батутів від Рогозіна" на Мокші вже не залишилося для "політати над хйлом"?
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09.05.2022 11:28 Ответить
Герасимова не было. Значит правда под Изюмом подбили.
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09.05.2022 11:31 Ответить
Усе..... погода закончилась, самолетов нет.....

лаврова запустите на воздушном шаре.
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09.05.2022 11:31 Ответить
Боженька, вони натяків не розуміють, пали!
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09.05.2022 11:33 Ответить
Включите Ютуб, там на параде солнце. Боится чтоб самолёт судного дня не приложился об мавзолей. Тогда будет празднование и отпевание в одном флаконе.
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09.05.2022 11:37 Ответить
********** не сказал, да и не мог сказать ничего нового, это для него равносильно смерти. Поэтому пускай победобесятся дальше, а нам надо делать своё, уничтожать фашистов рашистов до последнего на нашей земле.
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09.05.2022 11:40 Ответить
Могли б проморозити, що почали використовувати технологію стелс, вони є в небі ,просто їх не видно 🤔😅
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09.05.2022 12:00 Ответить
Вот они пролетели!

Погода на концерте Кобзона, видите ли, не та....
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09.05.2022 12:03 Ответить
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09.05.2022 12:04 Ответить
Два літачки не парад )))? Раніше хмари розчиняли, щоб пабєдобєсіє повідовіщнєє громихнуть. Тепер Дупа. Це тобі не танки "Армата" з пап'є маше. Тут не зліпиш, і на тягачі перед потрошеним трупом в мавзолеї не покатаєш.
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09.05.2022 12:06 Ответить
надо было вместо самолетов, пролет крылатых ракет в кремль показать, вата была бы в восторге ! типа "сматрите как мы можем ! бойтесь нас ! аналоГовнет" )))))
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09.05.2022 12:07 Ответить
Похоже вся ещё летающая техника на Украинском фронте. А ***** не смогли уговорить залезть в воздушный баллон.
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09.05.2022 12:12 Ответить
скоро они на дирижаблях будут летать, которые будут заправлять своим газом, который никто не будет покупать
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09.05.2022 12:18 Ответить
а что бы дирижабль заправленный пропаном взлетел - будут на взлете подогревать зажигалкой ))))) взлетит быстро и сразу )))
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09.05.2022 12:24 Ответить
я навіть знаю звідки вітер подув...
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09.05.2022 12:18 Ответить
Засцали, что над Москвой могут пролететь не те самолёты.
Ещё бомбанут по мавзолятине - одна нога Ильича тут,
другая - там . . .
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09.05.2022 12:27 Ответить
Ага , ну конечно, соврать всегда , соврать везде, вот наш дивиз в параше
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09.05.2022 12:29 Ответить
Пусть скажут спасибо, что на 9 мая над Москвой не звучали
воздушные тревоги и взрывы ракет.
Знайте нашу доброту, твари.
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09.05.2022 12:30 Ответить
И о погоде в москве , более детально нам расскажет синоптик Шнуров
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09.05.2022 12:40 Ответить
#повернітьАлісімаму -Українці у соцмережах вимагають звільнити матір 4-х річної Аліси, яку російські окупанти https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/8/7344950/ взяли в полон під час евакуації із заводу "Азовсталь" в Маріуполі 8 травня.За https://www.facebook.com/sevgil.musaieva/posts/10224986838634713 даними УП, жінку звати Вікторія Обідіна, вона - військовий медик, яка лікувала захисників Маріуполя.Дівчинка знаходиться в безпеці, її тимчасово прихистила до себе українська родина із Запоріжжя.
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09.05.2022 12:55 Ответить
Тупа відмазка! В МаzквеГнилій Воді вони хмари можуть розганяти штучно.
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09.05.2022 12:56 Ответить
Даже погода за справедливость.
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09.05.2022 13:30 Ответить
У кацапів говнолєти кончились, і це ще тільки початок
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09.05.2022 14:00 Ответить
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