Из-за погоды отменена воздушная часть парада победы в Москве. Не состоялся авиапарад в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что воздушная часть парада Победы в Москве была отменена.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Газету.ру.
По его словам, воздушная часть была отменена из-за погодных условий.
Ожидалось, что над Красной площадью пролетят три "четверки" самолетов Су-24, МиГ-31 и Су-57. А еще группа из восьми МиГ-29смт должна была пролететь в форме буквы Z.
Авиапарад в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре тоже не состоялся из-за плохой погоды, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
Топ комментарии
+82 John Larsen
показать весь комментарий09.05.2022 10:25 Ответить Ссылка
+46 Aleksey NotBad
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+43 Борменталь Незабаром
показать весь комментарий09.05.2022 10:26 Ответить Ссылка
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Дальше будет хуже, через "Погоду" и танки перестанут ездить, и свинопсы, перестанут копытами трясти всякий биомусор, на помойке "Червоний майдан"!
- Да!
- А в чём причина? Политика?
- Нет! Всё проще - техники маловато: показать нечего!
- А Вы у хахлов одолжите - у них полно трофейной!
Отака моч роіськіна.
Крім яо вже нема чим воювати. Але яо це палка в двох кінцях. Чи долетить ракета до штатів - не факт, а от до моцкви точно прилетить.
Хоча погода над Мовою нормальна для польотів!
авіацію підняти в небо
Щоб не направили пілоти
Літаки свої по кату
Який вщент добив орду
Та й не так багато
Залишилося літаків у них
200 - збили в Україні ....
Раньше тучи для парада разгоняли, а сегодня вдруг цемент кончился...
13 тепла, малооблачно, ветер 6 метров в секунду.
Не, ну кто ж такую погоду летает ? ))))
лаврова запустите на воздушном шаре.
Погода на концерте Кобзона, видите ли, не та....
Ещё бомбанут по мавзолятине - одна нога Ильича тут,
другая - там . . .
воздушные тревоги и взрывы ракет.
Знайте нашу доброту, твари.
МаzквеГнилій Воді вони хмари можуть розганяти штучно.