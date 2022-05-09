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В Донецкой области за сутки россияне обстреляли 15 населенных пунктов, убили 4 гражданских, ранили 7, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Оккупанты убили 4 мирных жителей, еще 7 – ранены. Разрушения получил по меньшей мере 31 гражданский объект - жилые дома, медучреждение, птицефабрика, промышленные предприятия, объекты жизнеобеспечения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальную полицию Украины.

"За прошедшие сутки российские войска ударили по таким населенным пунктам: Мариуполь, Николаевка, Авдеевка, Соледар, Торецк, Угледар, Железное, Парасковеевка, Дробышево, Маяки, Нью-Йорк, Каменка, Северное, Очеретино, Красногоровка Очеретинской громады", - говорится в сообщении.

Враг обстреливал мирное население из авиации, ракетных установок, танков, тяжелой артиллерии. Полицейские начали досудебное расследование по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

В Донецкой области за сутки россияне обстреляли 15 населенных пунктов, убили 4 гражданских, ранили 7, - Нацполиция 01
В Донецкой области за сутки россияне обстреляли 15 населенных пунктов, убили 4 гражданских, ранили 7, - Нацполиция 02
В Донецкой области за сутки россияне обстреляли 15 населенных пунктов, убили 4 гражданских, ранили 7, - Нацполиция 03

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В Донецкой области за сутки россияне обстреляли 15 населенных пунктов, убили 4 гражданских, ранили 7, - Нацполиция 04
В Донецкой области за сутки россияне обстреляли 15 населенных пунктов, убили 4 гражданских, ранили 7, - Нацполиция 05
В Донецкой области за сутки россияне обстреляли 15 населенных пунктов, убили 4 гражданских, ранили 7, - Нацполиция 06
В Донецкой области за сутки россияне обстреляли 15 населенных пунктов, убили 4 гражданских, ранили 7, - Нацполиция 07
В Донецкой области за сутки россияне обстреляли 15 населенных пунктов, убили 4 гражданских, ранили 7, - Нацполиция 08

обстрел (27874) Нацполиция (16562) Донецкая область (9997) военные преступления (1452)


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