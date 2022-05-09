Войска РФ обстреляли из "Градов" Широковскую громаду на Днепропетровщине, разрушен дом, еще несколько повреждены, - ОВА

Войска РФ обстреляли из "Градов" Широковскую громаду на Днепропетровщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Снова вражеская атака. Орки обстреляли из "Градов" Широковскую громаду. В селе Анновка один дом разрушен, несколько повреждены. Люди не пострадали. Большинство местных выехали. Село осталось без света. Работают электрики", - отметил он.

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