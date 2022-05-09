Войска РФ обстреляли из "Градов" Широковскую громаду на Днепропетровщине, разрушен дом, еще несколько повреждены, - ОВА
Войска РФ обстреляли из "Градов" Широковскую громаду на Днепропетровщине.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Снова вражеская атака. Орки обстреляли из "Градов" Широковскую громаду. В селе Анновка один дом разрушен, несколько повреждены. Люди не пострадали. Большинство местных выехали. Село осталось без света. Работают электрики", - отметил он.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночью россияне попали по окраинам села на Днепропетровщине, - Резниченко
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Дотепне українське назвисько ворожих ракет внесли до міжнародного словника
Слово «блєдіна», яким українці на жарт називають російські ракети, потрапило до міжнародного сленгового словника Urban Dictionary.Ресурс перекладає bledina як «потворну літаючу хвойду». І наводить контекст:
- bledina incoming, everyone take cover!
За визначенням Urban Dictionary, слово bledina виникло в колі львівських волонтерів, а згодом його стали використовувати для назви російських ракетних атак в українському сегменті Twitter. Зазвичай слово bledina вживають при загрозі ракетного удару або повітряній тривозі.