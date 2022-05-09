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Новости Война
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Войска РФ обстреляли из "Градов" Широковскую громаду на Днепропетровщине, разрушен дом, еще несколько повреждены, - ОВА

дніпропетровщина

Войска РФ обстреляли из "Градов" Широковскую громаду на Днепропетровщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Снова вражеская атака. Орки обстреляли из "Градов" Широковскую громаду. В селе Анновка один дом разрушен, несколько повреждены. Люди не пострадали. Большинство местных выехали. Село осталось без света. Работают электрики", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночью россияне попали по окраинам села на Днепропетровщине, - Резниченко

армия РФ (19682) обстрел (27874) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (4083)


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ах ви ж бледіни !!!! смердючі!

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Дотепне українське назвисько ворожих ракет внесли до міжнародного словника

Слово «блєдіна», яким українці на жарт називають російські ракети, потрапило до міжнародного сленгового словника Urban Dictionary.Ресурс перекладає bledina як «потворну літаючу хвойду». І наводить контекст:
- bledina incoming, everyone take cover!



За визначенням Urban Dictionary, слово bledina виникло в колі львівських волонтерів, а згодом його стали використовувати для назви російських ракетних атак в українському сегменті Twitter. Зазвичай слово bledina вживають при загрозі ракетного удару або повітряній тривозі.
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09.05.2022 11:07 Ответить
Як же ОВА задовбала цими пустопорожніми сводками! Чому ви не пишете звідки стріляли і що зроблено щоб ліквідувати ті гради???? Майже щодня тупо однакові повідомлення про обстріл градами сіл поруч північного кордону Херсонщини! Там що 'блукаючий' град катається вже 2 місяці, а ви тупо констатуєте результати його роботи??!
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09.05.2022 11:42 Ответить
 
 