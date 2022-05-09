Власти РФ продолжают отправлять срочников гибнуть на войне в Украине. Матери солдат пишут жалобы, однако все напрасно, - ГУР. ДОКУМЕНТ

По информации ГУР, несмотря на уверения руководства Кремля о недопущении участия срочников в так называемой "специальной операции", они продолжают пополнять ряды российских оккупационных войск на территории Украины.

Об этом сообщают в Главном управлении разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на скрытую мобилизацию на территории России и принудительную мобилизацию мужчин на временно неподконтрольных территориях Украины, российское командование не способно обеспечить полноценное комплектование боевых подразделений. Матери российских срочников, понимая неотвратимость смерти их детей, обращаются с жалобами на незаконные действия командиров в РФ Татьяны Москальковой, но в ответ получают очередную ложь и отписки. Пока борьба в середине России за жизни молодых россиян не станет массовой, они и дальше будут продолжать бесславно умирать, выполняя приказы кремлевского диктатора", - подчеркивают украинские разведчики.







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"Именно срочники погибают первыми во время боевых действий. К неизбежной гибели или увечьям приводят их плохая обученность, устаревшее вооружение и оснащение. Еще одной из причин высокой смертности военнослужащих срочной службы армии страны-оккупанта является их привлечение к действиям в первом эшелоне войск, участвовать в которых отказываются более опытные контрактники", – говорится в сообщении.

В ГУР отмечают, что направление срочников в зону боевых действий является очередным доказательством отношения власти к своим гражданам и кадровым голодом в армии агрессора.