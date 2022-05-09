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Новости Война
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Власти РФ продолжают отправлять срочников гибнуть на войне в Украине. Матери солдат пишут жалобы, однако все напрасно, - ГУР. ДОКУМЕНТ

По информации ГУР, несмотря на уверения руководства Кремля о недопущении участия срочников в так называемой "специальной операции", они продолжают пополнять ряды российских оккупационных войск на территории Украины.

Об этом сообщают в Главном управлении разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на скрытую мобилизацию на территории России и принудительную мобилизацию мужчин на временно неподконтрольных территориях Украины, российское командование не способно обеспечить полноценное комплектование боевых подразделений. Матери российских срочников, понимая неотвратимость смерти их детей, обращаются с жалобами на незаконные действия командиров в РФ Татьяны Москальковой, но в ответ получают очередную ложь и отписки. Пока борьба в середине России за жизни молодых россиян не станет массовой, они и дальше будут продолжать бесславно умирать, выполняя приказы кремлевского диктатора", - подчеркивают украинские разведчики.

Власти РФ продолжают отправлять срочников гибнуть на войне в Украине. Матери солдат пишут жалобы, однако все напрасно, - ГУР 01

Власти РФ продолжают отправлять срочников гибнуть на войне в Украине. Матери солдат пишут жалобы, однако все напрасно, - ГУР 02
Власти РФ продолжают отправлять срочников гибнуть на войне в Украине. Матери солдат пишут жалобы, однако все напрасно, - ГУР 03
Власти РФ продолжают отправлять срочников гибнуть на войне в Украине. Матери солдат пишут жалобы, однако все напрасно, - ГУР 04

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Власти РФ продолжают отправлять срочников гибнуть на войне в Украине. Матери солдат пишут жалобы, однако все напрасно, - ГУР 05
Власти РФ продолжают отправлять срочников гибнуть на войне в Украине. Матери солдат пишут жалобы, однако все напрасно, - ГУР 06

"Именно срочники погибают первыми во время боевых действий. К неизбежной гибели или увечьям приводят их плохая обученность, устаревшее вооружение и оснащение. Еще одной из причин высокой смертности военнослужащих срочной службы армии страны-оккупанта является их привлечение к действиям в первом эшелоне войск, участвовать в которых отказываются более опытные контрактники", – говорится в сообщении.

В ГУР отмечают, что направление срочников в зону боевых действий является очередным доказательством отношения власти к своим гражданам и кадровым голодом в армии агрессора.

Автор: 

армия РФ (19682) путин владимир (31564) разведка (4194)


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Топ комментарии
+9
Гумус.
Сучки ..ще нарожають
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09.05.2022 11:08 Ответить
+8
хай здихають у них в садках вчать вже в формах воених чого ви так за їх переживаете срочники чи не срочники ? їхні матері так само судячи з розмов готові убивати наших які сини орки такі і матері
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09.05.2022 11:25 Ответить
+7
Це добре, що гинуть. Кабздон вже зачекався.
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09.05.2022 11:09 Ответить
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Гумус.
Сучки ..ще нарожають
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09.05.2022 11:08 Ответить
вот это и я понимаю - серьезнейшая информация... враг должен быть развит и уничтожен...
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09.05.2022 11:08 Ответить
Це добре, що гинуть. Кабздон вже зачекався.
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09.05.2022 11:09 Ответить
И жириновский.
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09.05.2022 12:05 Ответить
Вата мычит и идёт на убой ❗👎
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09.05.2022 11:10 Ответить
Я крайне озабочен
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09.05.2022 11:13 Ответить
хай здихають у них в садках вчать вже в формах воених чого ви так за їх переживаете срочники чи не срочники ? їхні матері так само судячи з розмов готові убивати наших які сини орки такі і матері
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09.05.2022 11:25 Ответить
У них є вибір, не їти воювати. Якщо вони їдуть,значить смерть їх влаштовує
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09.05.2022 11:25 Ответить
Та й фіг з ними цими суч#арами-ординцями! Чого на них ще увагу приділяти. Головне - не брати в полон. Більше соняшників проросте на землі України.
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09.05.2022 11:26 Ответить
Хто хочет - шукає можливість, хто не хоче - причину. Відкосити від війни вони не хочуть.
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09.05.2022 11:41 Ответить
Не Путин сделал народ стадом, а стадо выбрало и сделало из Путина такого провителя. Без миллионов согласных ничего такого бы не было. И это беда /А.Макаревич/
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09.05.2022 11:50 Ответить
Когда животное кацап будет на грани исчезновения, их раздадут по зоопаркам и заповедникам. Но украинцы даже тогда будут заниматься браконьерством и убивать кацапню в клетках зоопарков, игнорируя надпись "зверей кормить запрещено", будут кидать крысиный яд...
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09.05.2022 12:12 Ответить
"статс-секретарь".... это что то типа "гауптштурмфюрер" ? когда уже русня научится вещи своими именами нахывать ? а то "хлопок" вместо взрыва, "спецоперация" вместо войны... вот теперь какой то "статс-секретарь" вместо гауптштурмфюрера...
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09.05.2022 12:13 Ответить
кожен кацап знає, що його судьба і прєдназначєніє - бути гноєм для своєї держави і загинути заради інтересів путлерівської банди. тому хай ідуть і вмирають, мовчки.
чим молодші, тим краще, не встигнуть свої гімно-гени залишити)))
а свиноматки шо, побухають днів з 5, та й забудуть, і навіть 7 млн дерев'яних не отримають, бо потєрь нєт.
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09.05.2022 13:17 Ответить
 
 